Jamie Lee Curtis recibirá el León de Oro de Venecia

Ciudad de México.- Marvel publicó el nuevo tráiler de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, de Marvel Studios, la película que sigue la historia de Shang-Chi (Simu Liu), un joven superhéroe que experimentará un viaje de autodescubrimiento.

Actúan Simu Liu como Shang-Chi, quien debe enfrentarse al pasado que creía haber dejado atrás cuando queda atrapado en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos.

Destin Daniel Cretton, guionista y director de la película está muy entusiasmado por llevar la historia de Shang-Chi a la pantalla grande.

“El principal problema de Shang-Chi en su vida radica en no saber quién es realmente”, dice Cretton. “Tiene que aprender a ser dueño de cada parte de sí mismo. Si no se permite verlo todo (lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad) y adueñarse de todo, no podrá alcanzar su máximo potencial “.