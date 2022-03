Juan Pablo Medina reaparece con prótesis y se reinventa

Ciudad de México.- El actor Juan Pablo Medina, que el año pasado sufrió una grave crisis de salud que lo llevó a perder la pierna derecha, reapareció públicamente y lo hizo a través de una entrevista con una revista a la que relató “qué fue lo que le ocurrió”.

Juan Pablo Medina reapareció “divertido, como siempre” narró el periodista Óscar Uriel, quien hace la crónica del llamado y la entrevista que sostuvo con el actor que camina sobre sus dos piernas, una nueva, una moderna prótesis, que presume en la sesión de fotos que presenta la publicación.

La charla, que también fue grabada en video, es para que Juan Pablo Medina hable de lo que ganó, no de lo que perdió: ganó vivir.

El 15 de julio de 2021 se hizo público que el actor de La casa de las flores y otras exitosas series de televisión, había enfrentado una crisis de salud inesperada y para salvarle la vida habían tenido que amputarle una pierna.

Fue todo lo que se supo, ante el rumor creciente en redes sociales, su familia confirmó que el actor ya estaba en recuperación.

Más de medio año después y estrenando una prótesis decidió contar a Óscar Uriel qué fue lo que pasó:

“En un inicio, el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación. De ahí pasaron tres o cuatro días de los que no recuerdo casi nada. Hasta la fecha me han ido llegando poco a poco recuerdos, como si los hubiera bloqueado por el mismo dolor que experimentaba. El cuerpo y la mente son muy hábiles. Algo de lo que sí me acuerdo es que decían que me tenía que quedar algún día más y de repente despierto y estoy en una cama de sanatorio, volteo y me veo rodeado de cables y máquinas”.