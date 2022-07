Netflix protagonista en la Mostra de Venecia

Ciudad de México.- El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) inició la celebración de su edición número 25 con una ceremonia inaugural en la que se reconoció la trayectoria de la actriz y maestra Adriana Barraza, en el Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato.

En la Ceremonia Inaugural se celebraron los 25 años de este encuentro cuyo lema es “Más cine por favor” y que nació hace un cuarto de siglo como “Expresión en Corto”.

La alfombra roja se engalanó con la participación de 25 diseñadoras y diseñadores originarios de distintas localidades de Guanajuato. Y de igual forma, se dieron cita reconocidas figuras de la industria cinematográfica nacional e internacional: Julio Bracho, Carlos Bolado, Hoze Meléndez, Dana Karveras, Kenji Kishi, Mariana Torres, Floor van der Meulen y Saralisa Volm, entre otros.

En una gala conducida por Pepe Báez y Verónica Agundis se dio espacio para que las autoridades locales, estatales y nacionales reconocieran la labor del GIFF como un festival que apuesta por la formación y exhibición del cine nacional.

Los actores Jorge Sosa y Ramón Medina fueron los encargados de hacer un recorrido por las 25 ediciones del festival. Mientras que la directora ejecutiva y fundadora del GIFF Sarah Hoch agradeció a los que hasta hoy siguen apostando por un crecimiento propositivo.

Arcelia Ramírez y Kristyan Ferrer se sumaron a este homenaje a la actriz, directora, profesora, madre, mujer y activista homenajeada; Adriana Barraza, con un mensaje video grabado del cineasta Alejandro González Iñárritu.

Posteriormente se rememoraron sus trabajos más emblemáticos con un emotivo video, a lo que la actriz, entre lagrimas agradeció al GIFF por “darle al cine mexicano y al cine mundial la apertura, para ser cuna de los que vienen, cuna de los que ahorita están soñando con un día ser cineasta”.

Sarah Hoch, acompañada de Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, otorgaron los reconocimiento de la Cruz de Plata del GIFF y la Medalla de la Filmoteca, respectivamente, a Adriana Barraza. Reconocimientos que honran a las personas que por su trayectoria, actividades e intervención en el mundo de la cinematografía, han contribuido a enriquecer el patrimonio fílmico mundial.

Adriana Barraza cuenta con una vasta trayectoria de más de 60 producciones en cine y televisión, donde destaca sus interpretaciones en películas como Amores perros, Babel, Todo lo demás, From Prada to Nada, Guten tag, Ramón, Cake, Drag Me to Hell, We Can Be Heroes, Rambo Last Blood, entre otras.

Cuenta con más de 25 nominaciones en premiaciones y festivales de México y el extranjero. Entre los que destaca su nominación al Oscar y al Golden Globe para Mejor Actriz de Reparto por Babel, el Ariel para Mejor Actuación Femenina por Todo lo demás y el Premio Platino Honorífico.

npq

