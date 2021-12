Nominan a ‘Coda’ a los Globos de Oro

Ciudad de México.- El Instituto Estadounidense de Cine (AFI) dio a conocer su lista de las 10 mejores películas del año, entre las que está “Nightmare Alley” (“El callejón de las almas perdidas”) de Guillermo del Toro, que aun no estrena.

La nueva película de Guillermo del Toro, junto con las otras cintas mencionadas por la AFI, buscan una nominación al Oscar.

Además de “El callejón de las almas perdidas”, AFI también incluye a “CODA: Señales del corazón” de Sian Heder y coprotagonizada por Eugenio Derbez, que ya pudimo ver en cines.

Completan la lista “Tick , marca … ¡BOOM!” de Lin-Manuel Miranda, “Duna” de Denis Villeneuve, “West Side Story” (“Amor sin barreras”) de Steven Spielberg, “El poder del perro” (“El poder del perro”) de Jane Campion y “Don ‘ t Look Up ”(“ No miren arriba ”) de Adam McKay.

La lista anual de AFI, compilada a través de un proceso de jurado, puede dar una aproximación a las favoritas de la Academia de Cine y ser un impulso importante para cintas recientemente estrenadas o por estrenarse.

“Rey Richard: Una familia ganadora” de Reinaldo Marcus Greene, “Licorice Pizza” de Paul Thomas Anderson y “The Tragedy of Macbeth” de Joel Coen completan la selección.

Espectacular elenco de El callejón de las almas perdidas

La más reciente cinta de Guillermo del Toro se filmó en Canadá, aun durante la pandemia, y planeaba estrenarse en el Festival de Cine de Venecia este año, donde tal vez esperaba repetir su hazaña de llevarse el León de Oro; pero por las circunstancias el filme se retrasó, y ahora estrena en enero próximo.

El callejón de las almas perdidas cuenta con un elenco espectacular: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen y David Strathairn.

Derbez brilla en una película que no produjo

A sus 60 años y luego de estrenarse su más reciente película CODA, Eugenio Derbez podría estar entre los nominados al Oscar en la categoría de actor de reparto.

Su interpretación de un profesor de música que ayuda a una alumna brillante a conseguir sus sueños, ha logrado que su nombre comience a sonar entre los favoritos.

Y no lo dicen sus fans, sino el medio especializado en cine The Hollywood Reporter. Su actuación alejada de la comedia llamó la atención de la crítica de cine en EU, pues esta es una de las pocas ocasiones en que hace una película dramática.

El nombre de Eugenio Derbez aparece en la lista del crítico de cine Scott Feinberg, junto con el de Jamie Dornan.

