¿Por qué Emma Watson se retira?

Ciudad de México.- Después de que Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya revelaron pistas sobre el título de la nueva entrega del arácnido; este miércoles Sony Pictures dio a conocer el título a través de un video. Spider-Man: No Way Home es el título de la tercera película.

En el video vemos a los protagonistas, están Peter Parker, Ned y MJ y detrás de ellos aparece el título de la película Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: Home Phone, Spider-Man: Home Wrecker, fueron los nombres que se manejaron este martes en redes sociales, y con los que los fans hicieron toda clase de especulaciones.

Spider-Man: No Way Home, (Sin camino a casa), sigue por supuesto la tendencia de los títulos anteriores de la saga: Spider-Man: Homecoming (De regreso a casa ) y Spider-Man: Far From Home (Lejos de casa).

Si la pandemia lo permite, la tercera película de Tom Holland podría estrenarse en diciembre de este mismo año, según los planes del estudio. Se trata del filme que formará parte ya del Multiuniverso con Marvel.

Entre los rumores que se pueden leer en publicaciones de fans, la cinta podría incluir un cameo o escena de Tobey Maguire y hasta de Andrew Garfield, quienes interpretaron al superhéroe arácnido en las sagas pasadas.

Por el momento se confirma que continúan los actores centrales de las dos entregas anteriores. E incorporará a los superhéroes de Marvel: Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Doctor Octopus (Alfred Molina) y Electro (Jamie Foxx).

Doctor Strange llevará sus hechizos a la próxima película de Spider-Man, el hechicero será el nuevo mentor del joven arácnido.

El encuentro de estos dos superhéroes marca el tercer cruce importante entre las películas de Marvel y Sony, reportó el sitio especializado Variety.

Esto después de que Tony Stark (Robert Downey Jr.) apareciera en Spider-Man de regreso a casa y Nick Fury (Samuel L. Jackson) en Lejos de casa.

La nueva entrega es dirigida por Jon Watts y el rodaje inició en octubre del año pasado en Atlanta.

npq

