Cine: Primavera sin salas, estrenos en streaming

Ciudad de México.- El actor Josh Gad se convirtió en tendencia en las redes sociales con el hashtag #GadBookClub, al relatar con la voz de “Olaf“, historias a los pequeños, en la cuarentena provocada por el coronavirus.

Josh Gad es la voz original de Olaf, el muñeco de nieve de las cintas Frozen y Frozen II, y en su cuenta de Twitter decidió comenzar a leer cuentos a los niños.

La propuesta del actor llegó después de que Disney anunciará que lanza Frozen II en streaming anticipadamente con el fin de mantener entretenidos a los pequeños en este periodo en el que las actividades y diversión se reducen.

Aunque Gad no sale vestido de “Olaf”, sí ha llamado la atención de los niños al escucharlo leyendo historias fantásticas.

Hasta el momento, el actor ha leído a Olivia goes to Venice, The day the crayons quit, The giving Teree y Dr. Seuss: Hooray for Diffendoofer Day.

El actor de 39 años es reconocido por darle voz a “Olaf”, pero, también por su participación en La bella y la bestia, fue la voz de Le Fou, el amigo de Gastón.

Gad ha subido infinidad de videos con los diversos personajes que ha hecho en el cine, bailando de manera simpática, y de pie de foto posteó.

“Nunca iba a compartir esto, pero, creo que el mundo lo necesita ahora más que nunca,espero que traiga la paz”.

YA VISTE: UNESCO abre gratis su Biblioteca Digital Mundial

Josh Gad se une a decenas de figuras del medio artístico que están prestando su talento para crear actividades que sirvan para dar un momento de esparcimiento, vía redes sociales, al público que en esta etapa se encuentra en cuarentena.

En Estados Unidos la mayoría de la población lleva a cabo el distanciamiento social, que la Organización Mundial de la Salud recomienda para salir avante contra el coronavirus.

npq