Primeras imágenes del ‘Pinocho’ de Guillermo Del Toro

Ciudad de México.- Disney y Pixar estrenan hoy Lightyear, que cuenta la historia del origen de Buzz, el héroe que inspiró al juguete de Toy Story. Presentando al legendario guardián espacial junto a un grupo de ambiciosos reclutas que lo acompañan en esta nueva película de acción y aventura intergaláctica.

Lightyear explora el personaje que inspiró el juguete

En 1995, cuando los realizadores de Toy Story crearon a Buzz Lightyear, imaginaron un héroe del cine capaz de inspirar una línea de juguetes. Al momento de dar vida a la historia del personaje, el director Angus MacLane se preguntó:

¿Qué película vio Andy que lo llevó a suplicar por ese fantástico muñeco de acción con rayos láser, movimientos de karate y alas espaciales aerodinámicas? Lightyear es esa película que vieron tanto Andy como sus amigos y probablemente casi todo el resto del mundo.

“Quería hacer algo que les hiciera honor a esas divertidas películas de gran presupuesto y enorme entretenimiento”.

El equipo creativo de Pixar

Lightyear es el resultado de la unión de fuerzas de algunos de los talentos más destacados de Pixar. Antes de colocarse al frente del nuevo filme, MacLane codirigió Buscando a Dory, al tiempo que integró el equipo de animación de títulos como Toy Story 3, Up. La productora es Galyn Susman, (Toy Story 4). El coguionista Jason Headley es el creador de la historia.

Un planeta desconocido

Lightyear transporta al público a T’Kam Prime, un planeta inexplorado a 4.2 millones de años luz de la Tierra, pantanoso y colmado de plantas trepadoras y enjambres de insectos enormes. Buzz llega allí cuando decide torcer el curso de su nave y no regresar a casa tras completar su última misión.

Sin embargo, cuando quiere salir del planeta, su nave se estrella y tanto él como su tripulación quedan varados en este entorno hostil, el escenario perfecto para nuevas aventuras intergalácticas.

“Buzz es el tipo al que hace tiempo las cosas nunca parecen salirle mal. En esta película lo vemos por primera vez caer en una mala racha. Algo que nunca experimentó antes”, observa el productor ejecutivo Andrew Stanton.

La trama y el tiempo

Guiado por la misión de lograr salir de T´Kam Prime, Buzz lleva adelante numerosos vuelos de prueba para calibrar su última mezcla de combustible de hipervelocidad. ¿El truco? En cada intento, experimenta una dilatación en el tiempo. En su primer vuelo de prueba, para Buzz sólo pasan cuatro minutos, pero en ese planeta pasan cuatro años; y con cada nuevo intento, esto se intensifica. La premisa abre el juego a divertidos y sorprendentes giros en la trama.

La patrulla novata

La nueva película presenta a Izzy, Mo y Darby, un trío de divertidos personajes que conforman la Patrulla Zap Junior, un grupo de reclutas que une fuerzas con el guardián espacial y compensa su inexperiencia con grandes dosis de entusiasmo.

“Buzz se da cuenta de que, como mucho, son un equipo de segunda. No están entrenados, no saben nada, y Buzz concluye: ‘no pueden ayudarme. No los necesito. Lo haré solo’. Pero no tiene idea del efecto que tendrán en él”, adelanta Jason Headley.

Buzz Aldrin

El segundo hombre en pisar la luna después del astronauta Neil Armstrong fue Edwin F. Aldrin, a quien sus amigos y familia llamaban Buzz. Aldrin viajó como piloto en la misión espacial Apolo 11 que llevó a los primeros hombres a la Luna, el 20 de julio de 1969.



La banda sonora de Michael Giacchino

La música de Lightyear promete desde el tráiler. Allí, las primeras imágenes de la película están acompañadas de una canción icónica: Starman, el célebre tema de David Bowie que forma parte del emblemático álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Además, la banda sonora de la película lleva la firma del premiado compositor Michael Giacchino, quien posee una larga historia de colaboración con Pixar.

Lightyear ya está en cines.

