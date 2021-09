‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’, esto es lo que debes saber

Ciudad de México.- Ya está en cines Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, la película más reciente de los estudios Marvel, con un nuevo héroe casi desconocido.

Es la historia de Shang-Chi, un joven vinculado a la misteriosa organización de los Diez Anillos que se embarca en un viaje de autodescubrimiento y reconexión con su complejo pasado familiar.

Se trata de la historia de un superhéroe nunca antes visto en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos es un homenaje a las artes marciales, que llegan a ser otro personaje al ocupar el centro de la escena; de hecho el diseño de arte fue construido en función de las coreografías de disciplinas como Wushu, Jiu-Jitsu, y Kung Fu, entre otras.

Recuerden que los comics de Marvel sobre estos personajes se llamaba Master of Kung Fu.

¿De qué trata Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos?

Un joven asiático de San Francisco, sufre el robo de un dije que le regaló su mamá cuando era pequeño, entonces se da cuenta que un peligro lo acecha y viaja a Macao junto con su mejor amiga, para advertirle a su hermana que el peligro también se acerca a ella.

Ya en Asia, Shang-Chi debe enfrentarse al pasado que había olvidado. Es entonces cuando descubre la organización de los Diez anillos, que es dirigida por su padre, y entiende que debe detenerlo.

Simu Liu interpreta a Shang-Chi, en la película de Marvel producida por Kevin Feige, dirigida por

Actúan además de Simu Lui, Meng’er Zhang como Xialing, la hermana de Shang; y estrellas del cine asiático, como el actor hongkonés Tony Leung y la actriz malaya Michelle Yeoh (El Tigre y el Dragón, Memorias de una geisha).

Lo que dijeron sus creadores:

Kevin Feige, productor

“Cuando hablábamos de llevar a la pantalla a la persona detrás de la organización de los Diez Anillos, decíamos que queríamos hacerlo cuando sintiéramos que podíamos hacerle justicia al personaje y mostrar su complejidad.

Eso es lo divertido del MCU en esta etapa. Podemos hacer una película como Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos e introducir un nuevo héroe al mundo. Pero el título también lo conecta con el comienzo del MCU, lo que abre la puerta a la exploración de la organización y quién está realmente detrás de ella”.

Simu Liu, actor

“Aprendí de los mejores del mundo. Pasamos por casi todos los estilos imaginables, desde el Kung Fu tradicional chino, elementos de Wushu y Hong Quan, pero también nos mudamos al sureste de Asia y exploramos Muay Thai y Silat, Krav Maga y Jiu-Jitsu, y también boxeo y pelea callejera”.

Mengér Zhang, actriz

“Xialing es alguien con quien no quieres meterte, incluso Shang-Chi sabe que no debe molestarla. Es una mujer muy dura e independiente, fría por fuera, pero tiene una parte cálida y frágil en el fondo. Tuvo una infancia traumática, pero no se hundió, se hizo más fuerte. Es como una flor que sobrevive al invierno más frío”.

Jonathan Schwartz, productor

“Inspirarnos en las películas de artes marciales nos permitió llevar este film a un lugar diferente e inyectar un sabor distinto al que habíamos visto antes. El film tiene lo que el público espera y ama de una película de Marvel, pero con una perspectiva completamente única que se siente totalmente orgánica para el personaje y el mundo”.

Sue Chan, diseñadora de producción

“Me di cuenta de que, para filmar Kung Fu y otras artes marciales, tienes muchas tomas desde arriba, por lo que el piso realmente importa. Además, debes asegurarte de que el decorado esté construido de tal manera que puedas usar las paredes y las columnas, al igual que el mobiliario”.

