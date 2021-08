‘Spider-Man: No Way Home’ revelarán el tráiler oficial esta noche

Ciudad de México.- Luego de la filtración de un tráiler inacabado y de mala calidad de Spider-Man No Way Home, Sony y Marvel reaccionan y podrían publicar esta noche el primer avance oficial en la Cinema Con de Las Vegas.

Al menos eso es lo que especulan los fans en redes sociales, pero hasta el momento ni Sony Pictures, ni Marvel Estudios lo han confirmado.

Pero ya es tarde señores, el tráiler filtrado en internet el domingo, a través de Tik Tok, se convirtió en viral y en tendencia, aunque ya fue retirado; pero apenas con el primer vistazo de unos segundos los fans confirmaron interesantes teorías.

Algunas ya habían sido confirmadas por los estudios, como la presencia del hechicero Doctor Strange y Dr. Octopus en la tercera entrega de la trilogía.

TE RECOMENDAMOS: Regresa Dr. Octopus con Alfred Molina en Spider-Man 3

Lo que sabemos de Spider-Man: No Way Home

Alfred Molina volverá a repetir el papel del villano Doctor Octopus – Otto Octavius, un personaje que se ganó a los seguidores de la saga en “Spider-Man 2”, de Sam Raimi con Tobey Maguire (2004).

Alfred Molina es el tercer veterano de los filmes previos que regresará a las nuevas películas de Spider-Man, pues Jamie Foxx hará lo mismo como Electro, cuya última aparición data de 2014. Además J.K. Simmons repetirá como el periodista J. Jonah Jameson.

Doctor Strange llevará sus hechizos a la próxima película de Spider-Man, el hechicero será el nuevo mentor del joven arácnido.

El encuentro de estos dos superhéroes marca el tercer cruce importante entre las películas de Marvel y Sony.

Antes de Spider-Man No Way Home, se manejaron otros posibles títulos como Spider-Man: Home Phone, Spider-Man: Home Wrecker, y con los que los fans hicieron toda clase de especulaciones.

Spider-Man: No Way Home, (Sin camino a casa), sigue por supuesto la tendencia de los títulos anteriores de la saga: Spider-Man: Homecoming (De regreso a casa ) y Spider-Man: Far From Home (Lejos de casa).

He aquí el trailer filtrado de #SpiderManNoWayHome donde podemos ver las consecuencias del vídeo de Mysterio en la vida de Peter, así como a Dr. Strange, los posibles rayos de Electro, una granada del Duende Verde de Tobey Maguire y por supuesto al Dr. Octopus.Diciembre llega ya. pic.twitter.com/x45ZVxTI58 — NightwingDT (@DtNightwing) August 22, 2021

YA VISTE: Doctor Strange ¿qué hará en la nueva Spider-Man 3?

En la industria se acostumbra publicar el tráiler oficial seis meses antes del estreno, Spider-Man: No Way Home debía haber estrenado en este verano del 2021, pero por la pandemia se retrasó para diciembre; a estas alturas los fans están más que ansiosos por ver un adelanto.

Faltan cuatro meses para el estreno en cines y seguimos sin tráiler, lo cual es inaudito para millones de fans. Bueno hasta los antiguos Spiders se alegraron.

Esperemos que los ejecutivos de Sony Pictures y Marvel no vayan más tarde de las próximas horas, como lo predijo Wandavision.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube