Spider-Man: No Way Home rompe récords en taquilla

Ciudad de México.- Por fin llegó el día, Spider-Man: No Way Home abarrota los cines de todo el mundo, donde ansiosos fans hacen fila disfrazados de su superhéroe favorito, para ver lo que les depara el esperado multiverso, optimistas de que saldrán satisfechos.

En México el estreno ocurre un día antes que en EU y es una contecimiento pues fue uno de los países clave en el récord de preventa global. La tercera cinta del carismático Tom Holland está destinada a convertirse en la película del año.

Ningún otro de los héroes de Marvel provocó tanto furor y menos después de la pandemia, por lo que las esperanzas de la industria de Hollywood están puestas en el chico adolescente inseguro, que será literalmente quien salve al mundo del cine de la crisis por la que acaba de pasar. Será la cinta más taquillera en la historia de Sony Pictures

En los cines se dieron cita Spidys, Neds, MJs y muchos solitarios Peter Parker, identificados con esa identidad del superhéroe que va a la secundaria.

Como Alberto y Misael, dos buenos cuates como Peter y Ned, que piensan que esta “podría ser la mejor película del arácnido, y confían que el Spider-verse no los defraudará”.

Un poco loco

No Way Home ya está en cines y por primera vez en la historia de Spider-Man, el “héroe amistoso del vecindario”, ya no puede esconderse tras su máscara. Como lo vimos en Spider-Man lejos de casa, la identidad del superhéroe fue revelada.

No Way Home (Sin camino a casa) inicia exactamente donde se quedó la anterior, con las consecuencias de una de las últimas escenas de la segunda entrega, cuando se revela que Peter Parker se esconde tras la máscara de Spider-Man.

Tras esto, sus problemas arrastran a MJ (Zendaya) y a su mejor amigo Ned (Jacob Batalon), por lo que Peter pide ayuda a Doctor Strange, para que altere el pasado y borré la memoria. Pero el hechizo sale mal y el arácnido tendrá que enfrentarse a múltiples villanos de realidades alternas. (Esto no es un spoiler pues ya lo vimos en el trailer).

De esta cinta Tom Holland dijo:

“El guion es fantástico, con un concepto un poco loco. Es una historia asombrosa y podría malinterpretarse pero realmente sirve a la trama muy bien”.

Se sabe que los villanos que regresan son Doctor Octopus (Alfred Molina); Electro (Jamie Foxx); El Duende Verde (Willem Dafoe); JJ Jameson (JK Simmons); y los que nos faltan.

Si ya vieron Spider-Man: No Way Home guarden los secretos por favor.

