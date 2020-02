Tom Holland y Chris Pratt son ‘Unidos’ para Pixar

Ciudad de México.- Cecilia Suárez, Susana Zabaleta. Mónica Dionne Jorge Salinas y Víctor Hugo Martin se reunieron para hablar de la secuela de la película “Sexo, pudor y lágrimas”, que estrenará en 2021.

La segunda parte de la cinta que marcó un parteaguas en el cine mexicano en 1999, llegará a los cines en el primer trimestre de 2021, anticipó su director Mattias Ehrenberg.

El cineasta logró reunir al elenco original, exceptó Demián Bichir cuyo personaje muere en la historia del 99.

El cineasta Antonio Serrano que en 1999 logró con “Sexo, pudor y lágrimas”, un éxito de 27 semanas en el cine, declinó dirigir esta secuela, prefirió que sea alguien más quien aporte un punto de vista nuevo, contó Mathías Ehrenberg.

También agregó que buscan a Aleks Syntek para que componga el tema, la canción es uno de los mayores hits en la carrera del cantautor.

Lo que dijeron los actores sobre ” Sexo, pudor y lágrimas 2″:

Foto: Cuartoscuro

Susana Zabaleta:

“Sí me dio un poco de temor, me surgieron las dudas acerca de la historia, si estaría bien contada, y otras; pero con lo facilota que soy, dije sí”.

Cecilia Suárez:

“Me trae mucha nostalgia acordarme de la película. Fue la primera vez que se hablaba de un cierto grupo social en el cine mexicano; también tuvo que ver mucho con el lanzamiento de la película con un nuevo formato de marketing, que no se había visto antes en México. Es icónica en muchos sentidos más allá de la forma en la que se narraba la intimidad de los temas de pareja”.

Jorge Salinas:

“Me va a dar más motor en mi carrera, creo que hubo una superación personal de mis compañeros originales, a algunos yo ya los admiraba y otros despegaron de forma brutal después de esa película, como Cecilia.

Me cambió todo, 10 años tocando la puerta en el cine y no me volteaban a ver, el señor Serrano me dio las armas para poder seguir”.

Completan el elenco José Ángel Bichir y Paco Rueda, quienes interpretan a los hijos de los personajes principales.

Paco Rueda, Ximena Romo, Naian González Norvind, José Ángel Bichir y Victoria Volkoba/ Foto: Cuartoscuro

Sexo, pudor y lágrimas