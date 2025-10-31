Un regalo del cielo: El equipo de “Solo Javier” se reúne con el Papa León XIV

Ciudad de México.-La conmovedora historia de Javier Sartorius, el joven español que cambió una prometedora carrera en el tenis por la vocación misionera, llegó hasta el corazón del Vaticano. El equipo de la película Solo Javier tuvo un significativo encuentro con el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro.

Este evento marca un hito para la producción de Bosco Films y confirma la trascendencia y el sentido humano del documental. La película estrena en México el próximo 13 de noviembre.

Un encuentro “De Padre” en San Pedro

El encuentro se produjo al finalizar la Audiencia General de los miércoles. El joven director español de la cinta, Josepmaria Anglès, encabezó la delegación. Estaba acompañado por miembros de la familia de Javier y la Asociación que honra su memoria. Entre ellos se encontraban Fernando Sartorius Milans del Bosch, hermano de Javier, y Rosa Muguiro Sartorius, su prima. También asistieron Jordi Bosch y Jordi Puigdellivol Vila.

Como obsequios simbólicos, el equipo entregó al Pontífice una pelota de tenis y un libro. El contenido del libro narra la historia del joven que lo dejó todo por una vida entregada a la oración, el silencio y la pobreza.

Jordi Bosch, Presidente de la Asociación Javier Sartorius, relató el emotivo momento. Señaló que Su Santidad ya se acordaba de haber escuchado la historia de Javier. El Papa lo escuchó en un encuentro previo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Además, Bosch enfatizó la calidez del momento:

“La acogida del Papa fue sencilla, cordial y humana, una acogida de Padre en su mirada y en su actitud”.

La confirmación de un servicio espiritual

El director Josepmaria Anglès expresó su asombro ante la oportunidad. Considera este encuentro como una bendición que confirma el propósito de la producción.

“Inesperado porque cuando empezamos a trabajar en la película, jamás nos imaginamos tener la oportunidad de hablarle al Santo Padre sobre esta historia. Para nosotros es confirmar que este es un proyecto que ha nacido en el seno de la iglesia como un servicio a los demás, para ser alimento espiritual.”

El hermano de Javier, Fernando Sartorius bromeó un momento con el Papa sobre el tenis. Mencionó al tenista español Carlos Alcaraz. El Pontífice le respondió que recordaba su encuentro con el tenista italiano Jannik Sinner.

Fernando Sartorius calificó este momento como “un bonito regalo y una bendición que me ha mandado mi querido hermano Javier del cielo”.

Durante el encuentro, Jordi Bosch también solicitó al Santo Padre una bendición especial. Pidió que bendijera una imagen de la Virgen de Lord. Esta advocación mariana es del Santuario ubicado en el pre-Pirineo leridano. Fue el lugar donde Javier pasó una parte importante de su vida monástica.

Del Vaticano a México

Un día antes del encuentro con el Papa, la cinta tuvo una proyección especial en Roma. La mítica sala del Cine Farnese fue el escenario elegido. Este cine es famoso por haber estrenado la película Cinema Paradiso.

Al pase asistieron vaticanistas, periodistas, sacerdotes, religiosas, influencers y público en general. La directora de Bosco Films, Lucía González-Barandiarán, y el equipo sostuvieron un diálogo con los asistentes.

Con esta presentación Solo Javier comienza su gira a más países de habla española. El estreno en México es el 13 de noviembre. Le seguirán Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá el 20 de noviembre. Posteriormente, llegará a más territorios.

La historia de Javier Sartorius, que renuncia al éxito terrenal por el llamado de la Fe, se consolida como un mensaje de esperanza y servicio a los demás para todo el público.

