Vadhir Derbez como pez en el agua en la comedia

Ciudad de México.- Vadhir Derbez demuestra su versatilidad no solo como actor de cine, sino como cantante e “influencer”. De estos temas platicó a propósito del estreno de su más reciente película “El mesero”.

La comedia trata sobre las apariencias. Un joven ambicioso, que aspira a cambiar su forma de vida y superarse en lo profesional, aparenta lo que no es y obviamente se mete en un enredo.

“Entre más me arriesgo y entre más me salgo de mi zona de confort me puedo probar a mí mismo que sí tengo esas habilidades que yo siento y que a lo mejor los demás no vieron y que yo me conozco mejor que nadie… La única falla es quedarte cómodo y no hacer nada diferente”.