‘Venom 2’ el mejor estreno de toda la pandemia

Los Ángeles.– “Venom: Let There Be Carnage” o “Venom 2” se convirtió este fin de semana en el mejor estreno en cines desde que comenzó la pandemia del coronavirus, al recaudar más de 90 millones de dólares, tan solo en EU.

La película superó así a “Black Widow”, que en su lanzamiento de principios de julio ingresó 80.4 millones de dólares, aunque esa cinta se estrenó de manera simultánea en cines y televisión mientras que “Venom 2” lo ha hecho exclusivamente en cines.

El récord obtenido por la segunda entrega de la saga “Venom” es un dato muy positivo para las salas, que no veían recaudaciones de ese calibre desde hace más de un año.

De hecho, el estreno de la secuela recaudó más dinero que el debut de la primera película en 2018, que amasó 80,2 millones de dólares en 2018, recordó el portal Box Office Mojo.

