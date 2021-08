Venom le teme a Delta, posponen su estreno

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Venom decidió guardarse un mes más por el avance de la variante Delta del Covid y pospuso su estreno una vez más. Los fans están decepcionados.

Venom 2 o Venom: Let There Be Carnage, aplazó su estreno, del jueves 24 de septiembre al 15 de octubre para proteger a los jóvenes del contagio.

Con esta acción parece que Hollywood vuelver a retraerse ante la pandemia, luego de que sus ingresos en taquilla bajaran durante las últimas dos semanas.

La industria confiaba remontar este 2021 con una larga lista de estrenos después de casi un año de cierres de cines. Venom 2 debía estrenar el año pasado.

Lo que esperamos de la secuela

Venom: Let There Be Carnage es el título de la nueva película, cuyo adelanto nos revela parte del origen y transformación de este villano que posee a Cletus Kasady (Woody Harrelson).

Carnage ya se había presentado antes en una escena post créditos en la piel de Cletus Kasady, pero es ahora que se revela con todo su horror.

El nuevo tráiler de Venom 2 es vertiginoso y nos da muchos datos: Eddie Brook (Tom Hardy) coincide con Cletus Kasady, visita en prisión al asesino serial, anfitrión de Carnage, otro simbionte aun más peligroso e incontrolable.

El avance también muestra el enfrentamiento personal de Eddie con Venom, que cada vez es más difícil,de controlar.

Y vuelve Michelle Williams, pero ahora comprometida y no precisamente con Eddie, lo que molesta a Venom.

También Kasady tiene su pareja romántica, Shriek, aparece en el tráiler en la piel de Naomie Harris

Los fans del comic vieron con satisfacción como Carnage se apodera de su anfitrión hasta deformarlo.

Aquí te dejamos el nuevo tráiler de Venom 2:

Inspirada en el célebre malvado de las historias de Spider-Man, “Venom” contaba cómo un organismo proveniente del espacio otorgaba poderes extraordinarios al periodista Eddie Brock (Tom Hardy), quien atravesaba por un momento delicado en su vida tras la ruptura con su prometida.

Tom Hardy vuelve a interpretar al simbiionte en esta nueva entrega dirigida por el actor Andy Serkis. Regresan también Michelle Williams y Woody Harrelson.

npq

