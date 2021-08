Ya puedes ver ‘Black Widow’ en Disney+ sin pagar extra

Ciudad de México.– Finamente Sony Pictures y Marvel Estudios estrenaron esta noche el primer tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home. Un día después de que se filtrara una versión inacabada y de mala calidad.

Los fans del arácnido terminaron de enloquecer las redes con sus comentarios sobre el primer avance de casi tres minutos de la tercera entrega del superhéroe interpretado por Tom Holland.

Aquí te dejamos el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home:

Cuidado con lo que deseas Peter Parker

Peter se encuentra ante el dilema de perder parte de su historia para salvaguardar su identidad y esto puede afectar su relación con sus amigos MJ y Ned.

Filtran tráiler de No Way Home

La filtración del tráiler de Spider-Man: No Way Home la noche del domingo revolucionó a las redes sociales.

La tercera entrega de la trilogía de Tom Holland estrena el próximo 17 de diciembre en cines, luego de un retraso de más de seis meses debido a la pandemia de coronavirus.

Lo que sabemos de Spider-Man: No Way Home

Alfred Molina repite el papel del villano Doctor Octopus – Otto Octavius, un personaje que se ganó a los seguidores de la saga en “Spider-Man 2”, de Sam Raimi con Tobey Maguire (2004).

Alfred Molina es el tercer veterano de los filmes previos que regresa a las nuevas películas de Spider-Man, pues Jamie Foxx hará lo mismo como Electro, cuya última aparición data de 2014. Además J.K. Simmons repite como el periodista J. Jonah Jameson.

Doctor Strange lleva sus hechizos a la nueva película de Spider-Man, el hechicero es el nuevo mentor del joven arácnido.

El encuentro de estos dos superhéroes marca el tercer cruce importante entre las películas de Marvel y Sony.

Antes de Spider-Man No Way Home, se manejaron otros posibles títulos como Spider-Man: Home Phone, Spider-Man: Home Wrecker, y con los que los fans hicieron toda clase de especulaciones.

Spider-Man: No Way Home, (Sin camino a casa), sigue por supuesto la tendencia de los títulos anteriores de la saga: Spider-Man: Homecoming (De regreso a casa ) y Spider-Man: Far From Home (Lejos de casa).

