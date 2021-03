Yalitza Aparicio regresa al cine con Luis Mandoki

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.-“Mujer transgresora de nuestro cine”. Así describió el IMCINE a Isela Vega en un obituario, para dar a conocer la muerte de la actriz a los 81 años.

“Mujer transgresora de nuestro cine; actriz, guionista, productora y directora de historias poderosas”.

No solo fue actriz, también guionista, productora y directora de cine.

Tiene una extensa filmografía en el cine mexicano, con un centenar de películas; donde fue figura icónica, simbolo sexual y abuela; supo adaptarse para permanecer vigente durante más de medio siglo.

Así nació la actriz

Isela Vega Durazo nació en Hermosillo, Sonora, el 5 de noviembre de 1939.

A los 18 años fue Princesa del Carnaval de Hermosillo, por lo que inició en el mundo del modelaje, viajó a Estados Unidos para estudiar inglés. Cuando regresó, en 1959, a los 20 años de edad participó como modelo del programa Max Factor, al mismo tiempo comenzó a tomar clases de actuación. Ahí empezó su carrera.

Inició en 1960 en el séptimo arte con la cinta “Verano violento” para nunca retirarse.

Hizo dramas, comedias picantes durante los 70’s, pero también cine en los Estados Unidos, y películas rreconocidas como “Las glorias del gran púas”, “El infierno” o “Arráncame la vida”.

En la mayor crisis del cine mexicano, en los años setenta y ochenta, se mantuvo en las pantallas con títulos como: “Casa de citas”, Las cariñosas”, “Muñecas de medianoche” o “El macho biónico”.

Fue una de las primeras actrices mexicanas en aceptar desnudarse para el cine. En 1974 fue la primera mujer latina en aparecer desnuda en la revista Playboy.

Sus últimas cintas fueron “Dora and the Lost City Gold” y “Cindy la regia”. Tenía una invitación para filmar una nueva película “Lost in Mexico”.

En las últimas dos décadas trabajó también en televisión, en varias telenovelas de Televisa: “Muchacha italiana viene a casarse”, “Pasión”, “Yago”, “El pantera”, “Niña de mi corazón”, “Mujeres asesinas”, entre otras. Y con otras televisoras como “El Chema”.

Isela Vega e Ignacio López Tarso en la presentación de “El Pantera”/Foto: Cuartoscuro

También hizo series con Netflix como “La casa de las flores”.

Actriz premiada

Foto: Cuartoscuro

Como actriz Isela Vega fue reconocida con varios premios como El Mayahuel, que le otorgó el Festival de Cine de Guadalajara. Recibió el premio Ariel como mejor actriz en cuatro ocasiones: 1984 La viuda negra; 2000 La ley de Herodes; 2007 Fuera del cielo; y en 2015 Las horas contigo.

Además del Premio TV y Novelas, y el Premio Luminus a la mejor actriz.

Familia

Estuvo casada con el cantante Alberto Vázquez y tuvieron un hijo, Arturo Vázquez, pero muy pronto se separaron.

Su segunda hija Shaula, fue fruto del amor con el actor Jorge Luke.

