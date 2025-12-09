Circo Atayde celebra 137 años de asombro con sus Galas de Invierno

Ciudad de México.- Más allá del pavo y la celebración norteamericana, el Día de Acción de Gracias es un recordatorio de un principio espiritual y psicológico vital. El Pastor Mauricio Scott explica las raíces históricas y bíblicas de la gratitud, y por qué ser agradecido nos trae bienestar físico y espiritual.

El Día de Acción de Gracias, conocido globalmente como Thanksgiving, es una celebración que ha permeado las culturas más allá de sus fronteras iniciales en Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿cuál es el verdadero significado detrás de esta fiesta? Más allá del pavo y la celebración norteamericana, es un recordatorio de un principio espiritual. El Pastor Mauricio Scott explica las raíces históricas y bíblicas de la gratitud, y por qué ser agradecido

Según Mauricio Scott, el significado de esta celebración trasciende lo histórico para asentarse en un profundo principio de fe y bienestar humano: la gratitud.

El origen histórico

Para comprender la festividad, es necesario remontarse a 1621. El Pastor Scott detalla en una charla en el podcast “La espuma de los días” que los colonos ingleses, puritanos que huían de la persecución religiosa en Europa, llegaron a América y enfrentaron un invierno “particularmente crudo”.

La supervivencia fue posible gracias a la ayuda mutua con una tribu nativoamericana que guió a los colonos para salvar la cosecha y sobrevivir. En agradecimiento por la provisión, los invitaron a una celebración conjunta en la que cenaron pavo. Esta acción colectiva de dar gracias a Dios por los alimentos en la mesa sentó las bases de la tradición.

Posteriormente, la celebración fue oficializada por Abraham Lincoln en la década de 1860, en plena Guerra Civil, demostrando cómo “las adversidades llevan a las personas a apreciar lo que se tiene”. Finalmente, fue en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Congreso de Estados Unidos la elevó a una celebración constitucional. El pavo se convirtió en el platillo tradicional simplemente porque era el alimento disponible en aquel entonces.

¿Por qué dar gracias? El origen bíblico de la gratitud

El principio de la gratitud, sin embargo, es mucho más antiguo que 1621. El Pastor Scott enfatiza que la acción de gracias es un principio bíblico que se encuentra “regado en toda la escritura”.

La instrucción central es clara: “Dios dice, entren a mi presencia con acción de gracias”. Desde el Pentateuco, donde Dios mandó ritos de gratitud, hasta Jesucristo, quien dio gracias constantemente “por ejemplo, al partir el pan”, la gratitud se establece como la manera correcta de relacionarse con Dios.

Para el Pastor Scott, la falta de gratitud surge de un sentido de derecho: “A mí la vida me debe algo, Dios me debe algo”. Por el contrario, dice “la gratitud verdadera nace de la humildad y la reflexión al darnos cuenta de la misericordia de Dios, de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de cuán bueno es Dios”. Este reconocimiento de la gracia y la paciencia divina es lo que genuinamente “despierta gratitud y humildad”.

Beneficios tangibles de ser agradecido

Más allá del ámbito espiritual, la gratitud tiene beneficios probados en la salud emocional y física. Mauricio Scott mencionó que estudios en diversas disciplinas llegan a la misma conclusión: la gente agradecida o la gente positiva sana más rápido de la mente y del cuerpo.

“La gente positiva, la gente que dice voy a salir adelante, tiende a salir adelante. Esa es la fuerza del espíritu sobre la materia”, concluye el Pastor, destacando que el acto de bendecir los alimentos, por ejemplo, no es solo por tenerlos, sino para que nos hagan bien, reforzando la conexión entre el espíritu y la materia.

La gratitud, por lo tanto, no es una mera cortesía, sino una posición vital que nos coloca en el lugar adecuado para vivir en humildad y sanidad constante.

Finalmente nos da algunas recomendaciones para vivir agradecidos:

-Di “gracias” todos los días a alguien.

-Di gracias a Dios por 3 cosas antes de dormir

-Lleva un “diario de gratitud”.

-Agradece más y reclama menos.

-Convierte la gratitud en acciones: comparte, ayuda, sirve.

