Circo Atayde celebra 137 años de asombro con sus Galas de Invierno
El espectáculo familiar por excelencia
Ciudad de México.- El Circo Atayde, la empresa circense mexicana con 137 años de historia ininterrumpida, regresa con sus emblemáticas Galas de Invierno 2025, una cita obligada que celebra la magia y el asombro como espectáculo familiar por excelencia.
Presentado por Alfredo Atayde, representante de la cuarta generación familiar, el espectáculo ha sido cuidadosamente renovado con números inéditos a cargo de artistas de talla internacional y, por supuesto, talentos mexicanos. A pesar de las innovaciones, la meta es clara: mantener viva la llama de la tradición circense.
“Nos reinventamos pero no perdemos la esencia del circo”.
El arte del asombro y la fe en la tradición
El Circo Atayde no solo es una empresa, es una institución que ha pasado de padres a hijos, manteniendo la calidad y el espíritu. Para Alfredo Atayde, continuar con este legado es una elección personal, no una obligación, y una gran responsabilidad.
Su visión es clara y va más allá del entretenimiento infantil.
“El circo es el arte del asombro y es el espectáculo familiar por excelencia”, enfatizÓ Atayde en una entrevista previa con Siete24, no se trata solo de un show de “botargas para niños”, agregó.
El impacto de esta tradición se siente en cada función, al unir a distintas generaciones bajo la carpa. “Somos una gran familia, con un mismo fin, llevar entretenimiento sano a la familia mexicana”, comenta.
“Nos da gusto ver a parejas de jóvenes que van por primera vez, pero también a abuelitos con toda la familia, y adultos que llevan a sus hijos y recuerdan que sus papás los llevaban al Circo a la Arena México”.
El Circo Atayde supera la adversidad
La historia del Circo Atayde es también una historia de resiliencia. La prohibición de animales y después la pandemia supuso un gran reto, obligándolos a reinventarse.
Los años 2020 y 2021 fueron “muy malos económicamente” para la empresa, reveló Alfredo Atayde a Siete24 en diciembre de 2021. Tras el golpe, la compañía decidió cerrar definitivamente la icónica Carpa Astros y adoptar un nuevo modelo de presentación en teatros, sin sacrificar la calidad ni la esencia del espectáculo tradicional.
Galas de Invierno 2025: Un evento de temporada limitada
Las Galas de Invierno 2025 prometen ser un despliegue de acróbatas, malabaristas, equilibristas, clowns, contorsionistas y bailarinas de talla internacional. Además, por primera vez, el público podrá apreciar directamente a la “Orquesta El Artista Invisible”, dirigida por el Mtro. Carlos Alberto Ramírez, ubicada en el escenario.
Esta temporada será una celebración efímera, por lo que los interesados deberán apurarse. Las Galas se presentarán con dos funciones diarias, del 25 al 28 de diciembre, exclusivamente en el Centro Cultural Teatro 1. ¡Una tradición familiar que no te puedes perder!
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
Inicia temporada en Monterrey
Ciudad de México.- El musical familiar Un Cuento de Navidad, producido y protagonizado por Adal Ramones, regresa esta temporada decembrina e inicia gira en su natal Monterrey el proximo 13 de diciembre.
Es una puesta en escena para toda la familia con más de 30 artistas en escena y música en vivo, en la que Adal Ramones interpreta a Scrooge. Esta temporada está acompañado por Lisett.
El actor y productor ha dicho que se trata de un espectáculo completamente familiar para disfrutar en la temporada decembrina, pero sobre todo una oportunidad para convivir con la familia y reflexionar sobre la importancia de pasar tiempo de calidad juntos.
“Qué es Un cuento de Navidad? Realmente es un regalo al corazón, el mejor regalo en materia de espectáculos que le puedes dar a tu familia, es una bofetada milagrosa para despertar de esa hipnosis en la que estamos de que solo vivimos para trabajar, de estos influencers que nos dicen cómo ser millonarios, y no es así, la verdad. La vida es compartir, es estar con la familia, es buscar a los amigos, aunque sea algo intangible, es dar cariño, comprensión, prestar oídos, y para eso es este cuento”.adal ramones
Adal, que ya ha presentado la obra en temporadas anteriores, asegura que los espectadores salen flotando, es una certeza de que sí es posible vivir en un mundo mejor.
El actor interpreta a Scrooge, un gruñón para el que se caracteriza completamente y con el que muchos se van a identificar, “porque a veces refunfuñamos con la familia”.
Adal Ramones cumple su sueño de años de ponerse en la piel de Scrooge.
YA VISTE: Ya está lista la nueva temporada de El Cascanueces
¿De qué trata Un Cuento de Navidad?
Basado en el clásico de Charles Dickens, Un Cuento de Navidad, El Musical trae a las familias mexicanas un mensaje de caridad, esperanza y buena voluntad.
Narra la historia de Ebeneezer Scrooge, un viejo avaro que cree que la riqueza personal es más valiosa que vivir en armonía con la gente que le rodea, por lo que la idea de ayudar al prójimo y celebrar la Navidad es algo que aborrece. Sin embargo esto cambiará para Scrooge en la víspera de la Navidad con la llegada de tres espíritus que lo llevarán a reconciliarse con su pasado, entender su presente y cambiar su futuro.
Completan el elenco Áxel Alcántara, Mauricio Hernández, Caro Vélez, Óscar Piñeiro, Humberto Mont, Bobby Mendoza, Kike Cosío, Arturo Echeverría, entre otros actores.
La dirección escénica y coreografía de Oscar Carapia y la dirección musical de Analí Sánchez, con la producción de Adal Ramones.
En Monterrey el espectáculo se presenta el 13 de diciembre, en el Teatro Luis Elizondo con dos funciones a las 17:00 y a las 19:30 hrs.
En la Ciudad de México se presentará a partir del 20 y hasta el 28 de diciembre, excepto el día 24, en el Teatro Silvia Pinal.
Un Cuento de Navidad, El Musical cuenta con la música de Alan Menken (La Bella y la Bestia, Aladdín, La Sirenita), letras de Lynn Ahrens y libreto de Mike Ockrent y Lynn Ahrens (Anastasia).
Premio FIL: La humanidad enfrenta un retroceso moral
Amin Maalouf
Ciudad de México.– La inauguración de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el máximo foro literario en habla hispana, se convirtió en un llamado urgente a retomar el humanismo. Al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, el escritor Amin Maalouf puso en el centro del debate la paradoja de nuestro tiempo: la vertiginosa aceleración tecnológica y el retroceso moral de la humanidad.
En un discurso de profunda reflexión, Maalouf, situó el acto de leer y escribir no sólo como una celebración cultural, sino como una necesidad histórica para la supervivencia colectiva.
El salto tecnológico contra la regresión moral
Maalouf describió el momento actual como el periodo más “desconcertante y fascinante” de la historia. Subrayó que vivimos una brecha crítica: mientras que los avances científicos y la Inteligencia Artificial (IA) impulsan innovaciones, la evolución de la mentalidad humana colectiva va en retroceso.
“Ese salto tecnológico contrasta con una evolución moral que atraviesa una verdadera regresión”.
El autor franco-libanés también alertó sobre la fragilidad del progreso social.
“Cuando una sociedad pasa de la dictadura a la democracia, nunca se puede estar completamente seguro de que no volverá algún día a la dictadura”,
Así lo advirtió, señalando que los avances morales no son automáticos ni irreversibles.
Ante la rapidez de la innovación, que trae consigo riesgos como el uso dañino de biotecnologías, Maalouf hizo un llamado a asumir una responsabilidad colectiva. Para el escritor, el desafío no está en rechazar la tecnología, sino en comprenderla y “ponerla al servicio del ser humano”.
La literatura como brújula para el destino
En este panorama de incertidumbre, el galardonado con el Premio FIL 2025, colocó a las letras en un papel protagónico. La literatura, sostuvo, tiene tres funciones esenciales para el siglo XXI, todas ellas enfocadas en nuestro sentido de humanidad y convivencia:
Aportar claridad: Iluminar la complejidad del mundo contemporáneo.
Recordar el destino común: Subrayar que, como humanidad, “o sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos”.
Iluminar Valores: Ser la conciencia que guía la convivencia, la dignidad y el humanismo en un mundo hiperconectado pero moralmente disperso.
Para el autor, la única respuesta sensata a esta crisis de mentalidad es “acelerar, en paralelo, la evolución de nuestras mentalidades” a través de la educación, el diálogo y la creación.
Maalouf cerró su discurso con una convicción que resonó en el foro:
“La literatura es hoy más indispensable que nunca en la historia humana”.
Es en las páginas de los libros, afirmó, donde la humanidad no solo narra su presente, sino que encuentra el espacio para repararlo e imaginar un porvenir más digno.
Este 2025, la FIL abrió con Barcelona como ciudad invitada de honor y una oferta de más de 800 escritores, que la reafirma como una trinchera cultural. Continuará hasta el 7 de diciembre.
FIL Niños 2025 crea “El lenguaje del asombro” para formar lectores
Acercarlos al disfrute de leer
Ciudad de México.- La Feria Internacional del Libro de Guadalajara ofrece un antídoto contra la saturación digital. Con actividades y 25 autores, FIL Niños organizó talleres para convertir la lectura en una aventura de creación de cómics, personajes fantásticos y redescubrimiento del asombro.
Ante la preocupación creciente de los padres por el tiempo que sus hijos dedican a dispositivos electrónicos, FIL Niños, presenta una alternativa lúdica con el lema “El lenguaje del asombro”, se posiciona como un espacio clave para acercar a los niños a la lectura a través de la creatividad activa, para alejarlos del consumo pasivo de las pantallas.
El pabellón infantil, que se celebrará del 29 de noviembre al 7 de diciembre, ofrecerá 44 sesiones de talleres espontáneos y experiencias de intercambio creativo. La propuesta central es revalorizar lo cotidiano y lo extraordinario del mundo físico, utilizando los libros como punto de partida para la creación y la imaginación.
Activar la imaginación
La estrategia de FIL Niños se enfoca en que los pequeños no solo consuman historias, sino que las produzcan para hacer de ellos unos pequeños autores. Las actividades y talleres espontáneos están diseñados para convertir la lectura en un proceso interactivo:
Creación de Cómics y Personajes: Con autores como el uruguayo Nicolás Peruzzo y el barcelonés Oriol Canosa, los niños aprenderán a crear sus propias “Historias de aventura múltiple” y cómics en talleres como “Los Robotones”.
Reinvención de Clásicos: La reconocida autora Rocío Bonilla ofrecerá el “Consultorio de la señora Ánser”, que abordará la reinvención de cuentos clásicos, mientras que Bel Olid explorará las múltiples versiones de “Caperucita Roja”.
Arte y Texturas: Las sesiones incluyen la construcción de libros pop-up (Irma Laura Uribe) y el diseño de “casas monstruosas” (Xavier Salomó), involucrando el arte visual y la construcción manual.
Aquí puedes conocer el programa de actividades completo de FIL Niños e inscribir a tus hijos.
La participación de 25 autores y artistas provenientes de Argentina, Italia, México, Polonia, Uruguay y, especialmente, la Invitada de Honor, Barcelona, garantiza una diversidad de técnicas y enfoques que son herramientas poderosas para los padres que buscan alejar a sus hijos del consumo pasivo en las pantallas de los dispositivos móviles.
Estos encuentros buscan demostrar que la exploración de un libro es más asombrosa que cualquier estímulo digital, estimular el pensamiento poético, la improvisación y la creatividad infantil.
FIL Niños se consolida así no sólo como un evento, sino como un laboratorio de estrategias para formar lectores en la era digital.
El origen histórico y bíblico de Accion de Gracias y el poder de ser agradecidos
Ciudad de México.- Más allá del pavo y la celebración norteamericana, el Día de Acción de Gracias es un recordatorio de un principio espiritual y psicológico vital. El Pastor Mauricio Scott explica las raíces históricas y bíblicas de la gratitud, y por qué ser agradecido nos trae bienestar físico y espiritual.
El Día de Acción de Gracias, conocido globalmente como Thanksgiving, es una celebración que ha permeado las culturas más allá de sus fronteras iniciales en Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿cuál es el verdadero significado detrás de esta fiesta? Más allá del pavo y la celebración norteamericana, es un recordatorio de un principio espiritual. El Pastor Mauricio Scott explica las raíces históricas y bíblicas de la gratitud, y por qué ser agradecido
Según Mauricio Scott, el significado de esta celebración trasciende lo histórico para asentarse en un profundo principio de fe y bienestar humano: la gratitud.
El origen histórico
Para comprender la festividad, es necesario remontarse a 1621. El Pastor Scott detalla en una charla en el podcast “La espuma de los días” que los colonos ingleses, puritanos que huían de la persecución religiosa en Europa, llegaron a América y enfrentaron un invierno “particularmente crudo”.
La supervivencia fue posible gracias a la ayuda mutua con una tribu nativoamericana que guió a los colonos para salvar la cosecha y sobrevivir. En agradecimiento por la provisión, los invitaron a una celebración conjunta en la que cenaron pavo. Esta acción colectiva de dar gracias a Dios por los alimentos en la mesa sentó las bases de la tradición.
Posteriormente, la celebración fue oficializada por Abraham Lincoln en la década de 1860, en plena Guerra Civil, demostrando cómo “las adversidades llevan a las personas a apreciar lo que se tiene”. Finalmente, fue en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Congreso de Estados Unidos la elevó a una celebración constitucional. El pavo se convirtió en el platillo tradicional simplemente porque era el alimento disponible en aquel entonces.
¿Por qué dar gracias? El origen bíblico de la gratitud
El principio de la gratitud, sin embargo, es mucho más antiguo que 1621. El Pastor Scott enfatiza que la acción de gracias es un principio bíblico que se encuentra “regado en toda la escritura”.
La instrucción central es clara: “Dios dice, entren a mi presencia con acción de gracias”. Desde el Pentateuco, donde Dios mandó ritos de gratitud, hasta Jesucristo, quien dio gracias constantemente “por ejemplo, al partir el pan”, la gratitud se establece como la manera correcta de relacionarse con Dios.
Para el Pastor Scott, la falta de gratitud surge de un sentido de derecho: “A mí la vida me debe algo, Dios me debe algo”. Por el contrario, dice “la gratitud verdadera nace de la humildad y la reflexión al darnos cuenta de la misericordia de Dios, de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de cuán bueno es Dios”. Este reconocimiento de la gracia y la paciencia divina es lo que genuinamente “despierta gratitud y humildad”.
Beneficios tangibles de ser agradecido
Más allá del ámbito espiritual, la gratitud tiene beneficios probados en la salud emocional y física. Mauricio Scott mencionó que estudios en diversas disciplinas llegan a la misma conclusión: la gente agradecida o la gente positiva sana más rápido de la mente y del cuerpo.
“La gente positiva, la gente que dice voy a salir adelante, tiende a salir adelante. Esa es la fuerza del espíritu sobre la materia”, concluye el Pastor, destacando que el acto de bendecir los alimentos, por ejemplo, no es solo por tenerlos, sino para que nos hagan bien, reforzando la conexión entre el espíritu y la materia.
La gratitud, por lo tanto, no es una mera cortesía, sino una posición vital que nos coloca en el lugar adecuado para vivir en humildad y sanidad constante.
Finalmente nos da algunas recomendaciones para vivir agradecidos:
- -Di “gracias” todos los días a alguien.
- -Di gracias a Dios por 3 cosas antes de dormir
- -Lleva un “diario de gratitud”.
- -Agradece más y reclama menos.
- -Convierte la gratitud en acciones: comparte, ayuda, sirve.
Anuario Pontificio Digital: la Iglesia abre su información oficial en una sola plataforma
“Dejar atrás el contenido superficial”, creadores digitales coinciden en Hope Influencers México
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
Niños en la mesa: cómo cuidar su alimentación en Navidad
Mundial 2026: tradiciones que conectan a México con Corea del Sur y Sudáfrica
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Mexicanos confían más en IA: ChatGPT o Gemini, para consultas de salud
Ignacio Ambriz: una carrera construida con amor familiar y amistad verdadera
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
