“Cómo ganar millones antes que muera la abuela”, la película más emotiva para ver en el Día de los Abuelos
“La película más bonita del año” está en streaming
Ciudad de México. Este 28 de agosto se celebra en México el Día de los Abuelos, y una de las recomendaciones más emotivas para esta fecha es la película tailandesa Cómo ganar millones antes que muera la abuela, una historia que ha conquistado a las audiencias en todo el mundo con un mensaje profundo sobre la importancia de la familia y el amor entre un nieto y su abuela.
La cinta, dirigida por Pat Boonnitipat, ya está disponible en Netflix y Prime Video, lo que ha permitido que llegue a un público mucho más amplio, luego de que su estreno en cines, en salas de arte, con el título Cómo ser millonario antes de que muera la abuela, pasara prácticamente desapercibido.
Una historia que conecta con la familia
La trama sigue a “M”, un joven que deja su sueño de ser streamer de videojuegos para cuidar a su abuela enferma. Lo que empieza como un intento por ganarse su herencia se transforma en un viaje íntimo sobre el valor insustituible de los abuelos, los sacrificios y el amor familiar.
TE RECOMENDAMOS: ¿De qué trata Cómo ser millonario antes de que muera la abuela?
El director ha descrito su obra como un homenaje:
“Esta película es un tributo a las conexiones familiares que nos definen, y espero que inspire a las audiencias a valorar los momentos compartidos con sus seres queridos”.
Aplausos de la crítica y del público
Desde su estreno internacional, Cómo ganar millones antes que muera la abuela ha recibido reconocimiento unánime: mantiene un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes y fue elegida por Tailandia como su representante para los Premios Óscar 2025 en la categoría de Mejor Película Internacional.
En México, el crítico de cine Krystoff Raczynski la destacó como una de las cintas más conmovedoras del año, que “nos recuerda que las herencias más valiosas no son las propiedades sino las huellas que dejamos en los demás”.
Los usuarios en Google también la han calificado con 4.9 de 5 estrellas, compartiendo reseñas llenas de emociones:
- “En lo personal yo sí lloré de lo emotiva que me pareció, pues hace poco pasé por algo similar. Me gusta cómo aborda la soledad en adultos de la tercera edad” (Edith).
- “Extraordinaria película, me hizo recordar a mi familia, también a mi abuela… maneja un buen humor a pesar del gran peso dramático” (Aarón Romero).
- “Es un disfrute total. Un viaje por paisajes y costumbres tailandesas, además de tratar un tema muy real en las familias de forma tranquila y nada agresiva” (Gemma Laguna).
- “Me rompió el corazón de la forma más bonita… mientras la veía, no podía dejar de pensar en mi abuela que murió hace 8 años”.
- “Esta película me sacó sollozos… me hizo conectar con el sentido de la vida y de la muerte, el amar sin condiciones. Hermoso el mensaje entre un nieto y su abuela” (Viviana Bustamante).
¿Dónde puedo ver Cómo ser millonario antes de que muera la abuela?
Si en su estreno no tuviste la oportunidad de verla en cines, ahora puedes disfrutarla desde casa, la película está disponible en Netflix y Prime Video, justo a tiempo para reflexionar en este Día de los Abuelos sobre el amor, la memoria y el valor de la familia.
Más allá de las lágrimas, esta película nos recuerda una verdad sencilla y poderosa: nuestros abuelos son un tesoro irrepetible, y aprovechar el tiempo con ellos es el mayor regalo que podemos dar y recibir.
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Estrena el 21 de agosto en Cinemex
Ciudad de México.- Lo que inició como un registro audiovisual de un taller de oración en Magdala, Tierra Santa, terminó convertido en un testimonio espiritual de sobrevivencia que se verá en cines. El documental Rabbuní, producido por Marian Reynoso y dirigido por Ramiro Martínez, estrena el próximo 21 de agosto en Cinemex, dentro del Festival Internacional de Cine Católico.
“Nadie está preparado para vivir una guerra. En medio del caos decidimos seguir grabando, y de algo tan adverso nació este proyecto que hoy queremos compartir con el público”, relató Ramiro Martínez en entrevista con Siete24.mx.
De un taller de oración a un documental histórico
El 7 de octubre de 2023, mientras un grupo de mujeres mexicanas participaba en un taller de contemplación en Magdala, por invitación del P. Juan Solana, estalló el conflicto armado entre Israel y Hamás. Con vuelos cancelados, aeropuertos cerrados y el estruendo de bombas en el cielo, las participantes tuvieron que decidir entre detenerse o continuar.
“Podíamos encerrarnos a llorar o seguir adelante en oración. Optamos por vivir cada día de frente, con serenidad, con la certeza de que Jesús es nuestra paz”, compartió Reynoso.
Para Martínez, la experiencia significó una conversión:
“Llegué como un cineasta y regresé transformado. Viví un antes y un después. Rabbuní es honesto, esperanzador, y muestra que aun en medio de la guerra se pueden encontrar momentos de luz”.
¿Qué significa Rabbuní?
El título hace referencia a la respuesta de María Magdalena al reconocer a Jesús resucitado: “Rabbuní”, que significa maestro en hebreo. Para su creadora, ese mensaje es el corazón de la película:
“Queremos que el público experimente lo mismo que aquellas mujeres en Magdala: saberse profundamente amadas por Dios, incluso en medio de la incertidumbre y el dolor”.
Para sus creadores, Rabbuní no es solo una película sobre la guerra en Medio Oriente, sino un llamado a reflexionar sobre las batallas personales:
“No se trata solo de la guerra en Israel, sino de las guerras de nuestros corazones. Todos vivimos conflictos, pero con fe podemos encontrar serenidad y esperanza”, expresó la productora.
Rabbuní estrena en cines
La película fue acogida por Gaby Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico, quien tras verla declaró: “No se lo enseñen a nadie más, esto es para el festival”. Así, Rabbuní tendrá su estreno en salas de Cinemex el próximo 21 de agosto.
“Es un documental orgánico, sin guion previo, nacido de la vida real. Verán no solo el impacto del conflicto, sino también la riqueza espiritual de Magdala y la fuerza de la oración compartida”, explicó Martínez.
La invitación es clara:
“Queremos que la gente salga del cine con una sonrisa, sabiendo que el amor de Dios es real y que su paz transforma incluso la mayor adversidad”.
Secuela de La Pasión de Cristo se estrenará el Viernes Santo de 2027
La resurrección de Cristo tendrá dos partes
Ciudad de México.- Veintitrés años después de su impactante proyección en cines, La Pasión de Cristo estrenará la secuela. El director Mel Gibson confirmó que su nueva película, titulada La resurrección de Cristo:, llegará a los cines en dos partes: la primera el Viernes Santo de 2027 (26 de marzo), y la segunda el 6 de mayo del mismo año, Día de la Ascención.
La historia no será una continuación lineal, sino un acercamiento espiritual y narrativo de los tres días entre la crucifixión y la resurrección de Jesús, un periodo poco visto en el cine, pero con profundo simbolismo para los creyentes.
Mel Gibson dijo que el reto creativo de esta película fue “dar forma visual a lo que es invisible y sagrado”.
Una obra dividida en dos partes
La decisión de dividir la película en dos entregas no es casual. Gibson explicó que la historia abarca eventos bíblicos y teológicos complejos, como las apariciones de Jesús resucitado y el inicio de la expansión del cristianismo primitivo, hasta llegar a la muerte del último apóstol.
Estas dos partes buscarán capturar no solo el dramatismo, sino también la dimensión espiritual del misterio pascual, desde una perspectiva cinematográfica e íntima.
Repite Jim Caviezel como Jesús
El actor Jim Caviezel, quien dio vida a Jesús en la cinta original de 2004, vuelve para encarnar al Nazareno en esta nueva etapa. Caviezel aseguró en varias entrevistas que la secuela será “la película más grande de la historia”, tanto por el impacto espiritual como por el nivel de producción.
Un fenómeno cultural y religioso
El anuncio generó gran expectativa entre el público religioso y cinéfilo. La primera película, La Pasión de Cristo (2004), fue un fenómeno de taquilla con más de 600 millones de dólares recaudados globalmente. A pesar de la controversia por su crudeza, fue alabada por millones como una representación fiel y conmovedora del sacrificio de Cristo.
La secuela buscará profundizar en el mensaje de esperanza y vida eterna, uno de los pilares fundamentales del cristianismo, según adelantó el propio director.
Un viaje cinematográfico hacia la fe
Con esta ambiciosa producción, Gibson y Caviezel retoman su legado en el cine espiritual. La Pasión de Cristo: Resurrección no será solo una continuación, sino una meditación visual sobre el misterio más sagrado del cristianismo: la victoria de la vida sobre la muerte.
Fechas de estreno
- 🎬 Título: La Pasión de Cristo: Resurrección
- Primera parte: 26 de marzo de 2027 (Viernes Santo)
- 📅 Segunda parte: 6 de mayo de 2027
- 🎭 Protagonista: Jim Caviezel
- 🎥 Dirección: Mel Gibson
Ambas entregas llegarán a salas comerciales con distribución internacional y se espera que sean un acontecimiento cultural global.
El arte y la oración como vía espiritual: la propuesta de Descalzos
Una cinta sin igual
Bogotá.– La película Descalzos, producida por Hakuna Producciones, explora la conexión entre la creación artística y la experiencia espiritual. A través de testimonios reales, muestra cómo la música, el silencio y la belleza pueden conducir hacia Dios.
La cinta, dirigida por Santos Blanco, combina relatos de personas que, desde diferentes contextos, descubrieron una dimensión trascendente en el arte. Incluye la voz de laicos, consagrados y religiosos, así como personas mayores que narran su vínculo íntimo con la música como forma de oración.
“El relato parte de la experiencia del grupo musical Hakuna, pero mantuvimos el enfoque universal del arte como lenguaje transformador”, explicó Blanco en declaraciones difundidas por Hakuna Producciones.
Más para leer: ¿Cómo se hizo ‘Descalzos’? La nueva película de Hakuna
En una nota enviada a ACI Prensa, los productores afirmaron que Descalzos “presenta el auténtico poder de una canción cuando el que inspira la composición es Otro”. Enfatizaron que el silencio actúa como canal de oración y la oración como potencia creadora que transforma la música en un medio que trasciende.
Descalzos llegará a Colombia
El próximo 14 de agosto llegará a salas de Cinemark en Colombia la película Descalzos, una producción española que explora cómo el arte puede ser una vía hacia Dios.
Mónica Rubio, representante de Hakuna en Bogotá, señaló que la película invita a reconocer el valor espiritual del arte. “Descalzos se adentra en el misterio de la creación artística, sustentado en la oración, el silencio y la búsqueda de la verdad y la belleza”, explicó.
El largometraje muestra cómo personas de distintas edades han redescubierto a Dios a través del arte. Un caso destacado es el de un hombre de la tercera edad que encontró en la música tradicional de su cultura un camino hacia la fe.
Rubio afirmó que el público católico conectará profundamente con la cinta, pero que su alcance es más amplio. “Está dirigida a todos los que tengan sensibilidad por la música, el arte plástico o por una búsqueda espiritual”, dijo.
La película tiene una duración de 105 minutos y fue producida por Fundación Hakuna, organización católica conocida también por el documental Vivo. Este filme anterior, centrado en experiencias eucarísticas, logró amplia repercusión internacional.
Descalzos propone que la belleza no es solo estética, sino espiritual. Sugiere que el arte puede ser oración y que una canción, inspirada en Dios, puede tocar lo más profundo del alma.
La fraternidad de Superman: del cómic al cine
El hambre mundial, el peor enemigo del Hombre de Acero
Ciudad de México. — En 1998, el cómic Superman: Paz en la Tierra, escrito por Paul Dini e ilustrado por Alex Ross, presentó un Superman que llevó comida a zonas afectadas por el hambre en Navidad.
Sin embargo, enfrentó corrupción, prohibiciones y militares armados que rechazaron su ayuda. En ese momento, el héroe reconoció que no podía imponer la paz: el cambio debía surgir desde las comunidades.
En el cómic de Paul Dini y Alex Ross, Superman viajó a zonas afectadas por el hambre durante Navidad. Llevó comida, pero descubrió que su intervención topó con muros políticos, corrupción y violencia militar.
No impuso la solución. Ross retrató un héroe que respetó la voluntad humana. La narrativa hizo hincapié en la fraternidad: el compañero comparte, pero no decide por otros. Su fuerza moral brilló más que sus poderes.
James Gunn profundizó en humanidad y migración heroica
James Gunn definió su película como un tributo a la bondad humana básica, un valor que, según él, hemos perdido.
Explicó: “Creo en la bondad de los seres humanos… pese a sus ideologías, en su mayoría, hacen lo correcto”.
Te recomendamos leer: Un Superman que vuelve a inspirar. El héroe regresa más humano
El tráiler revela a un Superman ya golpeado, un reflejo de una nación golpeada que aún cree en lo bueno. Gunn lo conectó con la frase “Take me home” cuando le entregó su capa a Krypto, su perro volador, reflejando vulnerabilidad y humildad.
Gunn describió a Superman como un inmigrante que encarna valores estadounidenses. Dijo: “Superman es la historia de Estados Unidos (…) un inmigrante que vino de otro lugar, pero para mí es, sobre todo, una historia que dice que la bondad humana básica es un valor perdido”.
Reconoció que la película aborda dilemas políticos y morales, como la vida o muerte, valores que Lois y Clark debatirán. “Es política y moralidad… Su convicción de no matar choca con el pragmatismo de Lois”.
Sobre las críticas ideológicas, Gunn defendió que su mensaje de bondad no debe silenciarse.
Gunn comparó a Superman con un extraterrestre profundamente humano, más humano incluso que nosotros por su dedicación a la empatía y moralidad.
Conexión entre cómic y cine: fraternidad real y bondad presente
Tanto en Paz en la Tierra como en la película de Gunn, Superman defendió que ayudar no era imponer. En el cómic, respetó el derecho de las comunidades. En la cinta, su bondad enfrenta cinismo y división social. La fraternidad, la humildad y la esperanza guiaron su mensaje en ambos formatos. El héroe sigue siendo símbolo de humanidad.
Más ejemplos de humanidad en otros cómics de Superman
- Superman for All Seasons (1998), de Jeph Loeb y Tim Sale, mostró a Clark Kent lidiando con sus emociones y valores en situaciones cotidianas. La obra transmitió la vulnerabilidad de un ser privilegiado en un paisaje cotidiano.
- Superman: Red Son (2003), de Mark Millar, exploró un Superman soviético que se convirtió en instrumento de estado. Su dilema interno entre disciplina y empatía humanizó al héroe.
- JLA: Created Equal (2000), de Nicieza y Maguire, presentó un mundo sin hombres excepto Superman y Luthor, destacando su carga emocional y liderazgo fraternal.
Estas obras exploraron la bondad, dilemas y empatía de Superman, más allá de grandes combates.
Gunn se basó en All Star Superman, donde vemos un hombre de acero verdaderamente amigo de la humanidad, representando la imagen de un guardián y aliado, sin la violencia extrema vista en adaptaciones más recientes.
También toma inspiración en Superman: El Legado. En el que el héroe debe equilibrar su herencia kriptoniana con su crianza humana.
