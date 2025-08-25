“Cómo ganar millones antes que muera la abuela”, la película más emotiva para ver en el Día de los Abuelos

Ciudad de México. Este 28 de agosto se celebra en México el Día de los Abuelos, y una de las recomendaciones más emotivas para esta fecha es la película tailandesa Cómo ganar millones antes que muera la abuela, una historia que ha conquistado a las audiencias en todo el mundo con un mensaje profundo sobre la importancia de la familia y el amor entre un nieto y su abuela.

La cinta, dirigida por Pat Boonnitipat, ya está disponible en Netflix y Prime Video, lo que ha permitido que llegue a un público mucho más amplio, luego de que su estreno en cines, en salas de arte, con el título Cómo ser millonario antes de que muera la abuela, pasara prácticamente desapercibido.

Una historia que conecta con la familia

La trama sigue a “M”, un joven que deja su sueño de ser streamer de videojuegos para cuidar a su abuela enferma. Lo que empieza como un intento por ganarse su herencia se transforma en un viaje íntimo sobre el valor insustituible de los abuelos, los sacrificios y el amor familiar.

El director ha descrito su obra como un homenaje:

“Esta película es un tributo a las conexiones familiares que nos definen, y espero que inspire a las audiencias a valorar los momentos compartidos con sus seres queridos”.

Aplausos de la crítica y del público

Desde su estreno internacional, Cómo ganar millones antes que muera la abuela ha recibido reconocimiento unánime: mantiene un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes y fue elegida por Tailandia como su representante para los Premios Óscar 2025 en la categoría de Mejor Película Internacional.

En México, el crítico de cine Krystoff Raczynski la destacó como una de las cintas más conmovedoras del año, que “nos recuerda que las herencias más valiosas no son las propiedades sino las huellas que dejamos en los demás”.

Los usuarios en Google también la han calificado con 4.9 de 5 estrellas, compartiendo reseñas llenas de emociones:

“En lo personal yo sí lloré de lo emotiva que me pareció, pues hace poco pasé por algo similar. Me gusta cómo aborda la soledad en adultos de la tercera edad” (Edith).

“Extraordinaria película, me hizo recordar a mi familia, también a mi abuela… maneja un buen humor a pesar del gran peso dramático” (Aarón Romero).

“Es un disfrute total. Un viaje por paisajes y costumbres tailandesas, además de tratar un tema muy real en las familias de forma tranquila y nada agresiva” (Gemma Laguna).

“Me rompió el corazón de la forma más bonita… mientras la veía, no podía dejar de pensar en mi abuela que murió hace 8 años”.

“Esta película me sacó sollozos… me hizo conectar con el sentido de la vida y de la muerte, el amar sin condiciones. Hermoso el mensaje entre un nieto y su abuela” (Viviana Bustamante).

¿Dónde puedo ver Cómo ser millonario antes de que muera la abuela?

Si en su estreno no tuviste la oportunidad de verla en cines, ahora puedes disfrutarla desde casa, la película está disponible en Netflix y Prime Video, justo a tiempo para reflexionar en este Día de los Abuelos sobre el amor, la memoria y el valor de la familia.

Más allá de las lágrimas, esta película nos recuerda una verdad sencilla y poderosa: nuestros abuelos son un tesoro irrepetible, y aprovechar el tiempo con ellos es el mayor regalo que podemos dar y recibir.

