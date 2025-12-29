¡Como regalo de Navidad! Celebran nacimiento de primer pingüino barbijo en México

Ciudad de México.- Una mañana de diciembre, mientras en muchas casas mexicanas se iniciaba con los preparativos para la Nochebuena, en Sealand León un diminuto pingüino barbijo rompía su cascarón para convertirse en el primer ejemplar nacido bajo cuidado humano en toda Latinoamérica.
El acontecimiento, que se dio en vísperas de Navidad, llenó de emoción al equipo de especialistas y cuidadores del acuario, quienes acompañaron el proceso durante semanas. No es un nacimiento cualquiera: se trata de una especie originaria del Atlántico Sur y la Península Antártica, acostumbrada a los vientos helados y a temperaturas bajo cero.
El pingüino barbijo (Pygoscelis antarcticus) es conocido por la delgada línea negra que cruza su rostro, como si llevara una pequeña barba. Reproducir las condiciones necesarias para su desarrollo —temperatura, humedad, luz y comportamiento social— ha sido un desafío que pocos centros en el mundo han logrado. Por eso, este nacimiento se celebra como un hito para la ciencia, la conservación marina y la educación ambiental en México.
Un mensaje de esperanza y cuidado
El nacimiento fue posible gracias al trabajo conjunto del equipo de Acuarística de Sealand León, que siguió rigurosos protocolos internacionales de manejo, nutrición y bienestar animal.
“Este nacimiento es un logro sin precedentes en Latinoamérica y refleja el nivel de especialización y compromiso de nuestros equipos. Queremos compartirlo con las familias como un mensaje de esperanza, cuidado y responsabilidad ambiental”.
Un compromiso con la conservación
El nacimiento del pingüino barbijo no solo representa una hazaña técnica y biológica, sino también un mensaje de esperanza sobre lo que puede lograrse con compromiso, ciencia y respeto por la naturaleza.
“Pinguinavidad”: un encuentro familiar con la naturaleza
Como parte de las vacaciones de fin de año, Sealand León preparó “Pinguinavidad”, una experiencia educativa que permite a las familias visitantes conocer de cerca al nuevo integrante y aprender sobre la importancia de su especie.
Para Ventura Entertainment, empresa que opera Sealand León y otros espacios como Acuario Inbursa y Sealand Guadalajara, este hecho es una muestra del poder de la educación y la empatía hacia las especies marinas. “Cada visitante que se asombra frente a un pingüino o un pez payaso puede ser el próximo guardián del océano”, comentaron.
Ciencia
Anddy Diga y el poder oculto del canto: lo que activa en tu cerebro y tu corazón
Ciudad de México.- Cantar no es solo un acto artístico ni una habilidad reservada a profesionales. Especialistas en neurociencia y musicoterapia coinciden en que la práctica vocal activa procesos fisiológicos medibles que benefician al cerebro, el sistema cardiovascular y el sistema inmunológico, incluso cuando se canta sin formación técnica.
Un informe reciente de The Telegraph, basado en investigaciones internacionales, retomó evidencia científica que vincula el canto con mejoras en la memoria, la respiración, el control del estrés y la respuesta inmune.
A estos hallazgos se suma la experiencia de la cantante y compositora mexicana Anddy Diga, quien compartió con SIETE24 Noticias cómo el canto ha influido de manera directa en su salud física y emocional a lo largo de su vida.
El canto y la salud cerebral: memoria, atención y emociones
La neurociencia documenta que cantar activa de forma simultánea regiones cerebrales relacionadas con el lenguaje, la audición, el movimiento y la emoción.
Esta activación múltiple fortalece la memoria, la capacidad de concentración y los procesos de aprendizaje, de acuerdo con estudios citados por el medio británico.
Investigaciones desarrolladas en universidades europeas detectaron que el canto regular mejora la memoria verbal y la agilidad mental, especialmente en adultos mayores de 40 años.
También se asocia con una mayor facilidad para recuperar el lenguaje después de un evento cerebrovascular y con una mejor preservación de la memoria musical en personas con demencia.
Desde la experiencia personal, Anddy Diga explicó que el canto le permitió desarrollar una mayor conciencia emocional y mental desde la infancia.
“A nivel mental, siento que me dio una forma muy clara de procesar emociones desde chiquita. Cuando cantas tanto tiempo aprendes a escucharte, cómo te sientes, cómo respiras, cómo estás”, compartió en entrevista para SIETE24 Noticias.
La cantante señaló que esta práctica constante también fortaleció su atención y presencia corporal, elementos que hoy reconoce como parte de su bienestar cotidiano.
Respiración, corazón y control del estrés
Uno de los efectos más documentados del canto se relaciona con la respiración. Al cantar, la inhalación suele ser profunda y la exhalación prolongada, lo que fortalece los músculos respiratorios y mejora el control del ritmo respiratorio.
Estudios citados por The Telegraph comparan estos efectos con los de una caminata ligera, debido a su impacto cardiorrespiratorio.
Ensayos clínicos recientes reportaron que personas con enfermedades pulmonares crónicas que participan en sesiones semanales de canto experimentan una mejor calidad de vida y mayor tolerancia al esfuerzo físico.
Además, revisiones médicas destacaron que esta práctica favorece la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador clave de salud cardiovascular.
Anddy Diga confirmó que estos beneficios también se reflejan fuera del escenario.
“Hoy en día tengo mucho control de mi respiración, la hago muy consciente, sé cuándo inhalar, cuándo soltar o cómo dosificar el aire, y creo que se refleja no solo al cantar sino en el día a día”, afirmó la cantante.
La intérprete añadió que esta estabilidad respiratoria le permite manejar mejor el estrés físico y mental, y sentir menor fatiga en sus actividades cotidianas.
Sistema inmunológico y bienestar emocional
El vínculo entre el canto y el sistema inmunológico ha sido explorado por estudios que observaron un aumento de inmunoglobulina A, un anticuerpo clave en la primera línea de defensa del organismo, en personas que cantan de forma regular.
En pacientes con cáncer, la participación en coros semanales se ha asociado con cambios positivos en proteínas relacionadas con la respuesta inmune.
Además de los efectos biológicos, el canto estimula la liberación de endorfinas, dopamina y oxitocina, sustancias vinculadas con el bienestar emocional y la reducción del estrés.
Estas reacciones químicas ayudan a explicar por qué cantar se asocia con menor percepción del dolor y mejor estado de ánimo.
Desde su experiencia personal, Anddy Diga describió el canto como una herramienta emocional constante.
“Creo que para mí cantar sí ha sido como un refugio. Hay momentos en los que no sabes exactamente lo que sientes, pero empiezas a cantar y como que algo se acomoda”, relató.
La compositora explicó que, durante etapas de ansiedad o incertidumbre, el canto le permitió liberar tensión sin necesidad de verbalizar lo que sentía, lo que coincide con los efectos emocionales descritos por la musicoterapia.
Cantar sin ser cantante: una práctica accesible
Los especialistas citados por The Telegraph subrayan que los beneficios del canto no dependen de la calidad vocal ni de la formación musical. Se trata de una actividad accesible, cotidiana y sin requerimientos técnicos, capaz de activar mecanismos fisiológicos en personas de todas las edades.
Anddy Diga coincidió con esta visión y envió un mensaje claro a quienes no se consideran cantantes.
“Cantar no es para cantar bonito, es para sentirse mejor. No importa si cantas en el coche, en la regadera o bajito en tu cuarto; solo empezar a hacerlo”, expresó.
La evidencia científica y las experiencias personales convergen en un mismo punto: el canto, más allá del escenario, se consolida como una práctica cotidiana con efectos reales en la salud cerebral, cardiovascular y emocional, respaldada por investigaciones recientes y testimonios directos como el de la cantante y compositora Anddy Diga.
Ciencia
El error más común en casa: confundir la influenza con un resfriado leve
Ciudad de México.- Un estornudo aislado puede parecer inofensivo, pero no todos los cuadros respiratorios son iguales, por lo que reconocer las diferencias a tiempo entre un resfriado o una gripe más grave como la influenza, puede evitar complicaciones.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la influenza es una infección respiratoria aguda causada por un virus que se transmite con facilidad y puede provocar enfermedad grave, especialmente en grupos vulnerables.
En contraste, el resfriado común suele ser más leve y autolimitado.
“La influenza se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, tos seca y malestar intenso”, alertó la OMS, a través de una ficha informativa.
Síntomas que ayudan a distinguir un resfriado de la influenza
El resfriado suele comenzar de forma gradual. La congestión nasal, el escurrimiento, los estornudos y el dolor leve de garganta son los signos más habituales. Rara vez genera fiebre alta o dolores musculares incapacitantes.
Te puede interesar: Hogares destinan más del 45 por ciento de su gasto en salud
“La influenza no es un resfriado fuerte; es una enfermedad respiratoria que puede causar fiebre mayor a 38 grados, dolor muscular intenso, cansancio extremo y complicaciones graves”, destacó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de un comunicado.
Además de la fiebre, la influenza suele provocar escalofríos, sudoración, dolor de cabeza persistente y tos seca. La fatiga puede durar varios días e incluso semanas, aun cuando otros síntomas disminuyen.
Grupos con mayor riesgo ante la influenza
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha reiterado que no todas las personas enfrentan la influenza con el mismo nivel de riesgo.
“Los niños pequeños, las personas adultas mayores, las mujeres embarazadas y quienes viven con enfermedades crónicas tienen mayor probabilidad de desarrollar complicaciones asociadas a la influenza”, dejó en claro la OPS a través de una alerta epidemiológica emitida desde Washington.
Entre estas complicaciones se encuentran la neumonía, la bronquitis, las infecciones de oído y la descompensación de enfermedades como diabetes, asma o padecimientos cardiacos. Por ello, la identificación temprana de los síntomas no es un asunto menor.
Cuándo buscar atención médica inmediata
El resfriado común rara vez requiere valoración médica. Sin embargo, la influenza puede evolucionar rápidamente.
La Secretaría de Salud del Gobierno de México, alertó a través de un comunicado, que se debe acudir a una unidad médica si hay “dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión, vómito persistente o fiebre que no cede”.
En niñas y niños, las señales de alarma incluyen respiración acelerada, labios o uñas azuladas, llanto sin lágrimas, somnolencia excesiva o rechazo total a líquidos.
La OPS también insiste en que los síntomas que mejoran y luego reaparecen con mayor intensidad pueden ser indicio de una complicación secundaria.
Tratamiento y autocuidado según cada cuadro
El manejo del resfriado se basa en reposo, hidratación y control de síntomas. En la mayoría de los casos, el organismo se recupera por sí mismo en pocos días.
En el caso de la influenza, el tratamiento depende del estado de salud de la persona.
“Los antivirales están indicados principalmente para personas con factores de riesgo o cuadros graves, y deben administrarse bajo prescripción médica”, señaló personal del IMSS en conferencia de prensa.
El uso indiscriminado de antibióticos no es efectivo, ya que tanto el resfriado como la influenza son causados por virus. Esta práctica, advierte el Sector Salud, contribuye a la resistencia antimicrobiana.
Prevención que comienza en casa
La vacunación anual contra la influenza sigue siendo la principal medida preventiva. La Secretaría de Salud recordó que la vacuna “reduce hospitalizaciones y defunciones, especialmente en población vulnerable”.
A ello se suman medidas cotidianas: lavado frecuente de manos, ventilación de espacios cerrados, cubrirse al toser o estornudar y evitar acudir a lugares concurridos cuando hay síntomas respiratorios.
La OPS enfatizó que la vigilancia debe mantenerse durante todo el año, no solo en invierno, debido a la circulación constante de virus respiratorios.
Ciencia
Dormir poco, el mal hábito que provoca más muertes después del tabaquismo
Ciudad de México.- Dormir menos de siete horas por noche dejó de ser un mal hábito tolerable para convertirse en una señal de alerta en salud pública.
Un estudio científico reciente identificó que la falta de sueño es el segundo predictor más fuerte de una menor esperanza de vida en Estados Unidos, solo por debajo del tabaquismo.
La investigación, publicada en 2025 en la revista científica SLEEP Advances, analizó datos de todos los estados estadounidenses entre 2019 y 2025. Sus hallazgos colocan al sueño insuficiente por encima de factores como la inactividad física y la diabetes en su asociación con la muerte prematura.
El trabajo fue encabezado por Andrew McHill, profesor asociado de la Oregon Health & Science University (OHSU), y se basó en una amplia base de datos nacional que vinculó la esperanza de vida promedio por condado con encuestas oficiales sobre hábitos de sueño de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
“No esperaba que estuviera tan fuertemente correlacionado con la esperanza de vida”, reconoció McHill en declaraciones difundidas por la propia universidad en Portland, Oregón, tras la publicación del estudio.
El sueño, bajo la lupa de la salud pública
El análisis fue desarrollado principalmente por estudiantes de posgrado del Laboratorio de Sueño, Cronobiología y Salud de la OHSU.
Año tras año, los datos mostraron una relación constante: en casi todos los estados, las poblaciones que duermen menos de siete horas presentan una menor longevidad.
Al comparar distintos factores conductuales, los investigadores encontraron que el sueño insuficiente se posicionó como el segundo predictor más fuerte de una menor esperanza de vida, solo detrás del consumo de tabaco, al evaluar los datos a nivel de condado entre 2019 y 2025.
El resultado se mantuvo incluso después de controlar estadísticamente otros riesgos como dieta, ejercicio, obesidad, diabetes y niveles de soledad.
El estudio contó con el respaldo del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.
¿Cuántas horas se consideran suficientes?
Para definir qué es dormir lo necesario, el estudio retomó las recomendaciones de los CDC, la American Academy of Sleep Medicine y la Sleep Research Society: un mínimo de siete horas de sueño por noche en adultos.
McHill subrayó la importancia de este umbral en un comunicado oficial de la Universidad de Oregón, publicado en 2025.
“Las personas realmente deberían esforzarse por dormir entre siete y nueve horas si es posible”, afirmó.
Los autores advierten que el sueño insuficiente es altamente prevalente en la población estadounidense, lo que convierte al descanso nocturno en un asunto prioritario para las políticas de salud, al mismo nivel que la alimentación o la actividad física.
Qué ocurre en el cuerpo cuando no se duerme bien
Aunque el estudio no profundizó en los mecanismos biológicos, los investigadores señalaron que el sueño influye de manera directa en la salud cardiovascular, el sistema inmunológico, el metabolismo y la función cerebral, todos ellos relacionados con enfermedades crónicas y mortalidad.
La evidencia acumulada en los últimos años respalda esta relación.
“Dormir no es un lujo, sino una necesidad biológica imprescindible para el bienestar físico, psicológico y emocional”, advirtió el cardiólogo Daniel López Rosetti, en entrevista para Infobae.
El especialista explicó que el descanso adecuado impacta en la memoria, el estado de ánimo y el sistema inmune, además de reducir el riesgo cardiovascular, un factor clave en la expectativa de vida.
“El sueño tiene una función biológica esencial”, precisó el médico Daniel Pérez Chada, presidente de la Fundación Argentina del Sueño.
En declaraciones para Infobae, Pérez Chada explicó que la alteración del sueño no solo provoca fatiga o somnolencia, sino que puede causar o agravar enfermedades preexistentes.
El sueño como protector del corazón
La relevancia del descanso nocturno también fue destacada por la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA).
En una declaración científica publicada en abril en la revista Circulation, la entidad subrayó que la calidad del sueño es determinante para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión.
Según la AHA, no solo importa la cantidad de horas dormidas, sino también la continuidad, la regularidad de los horarios y la satisfacción con el descanso.
Estas variables influyen directamente en el riesgo de obesidad, colesterol elevado y alteraciones en la glucosa.
“Si se observan nuevas dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, o somnolencia diurna excesiva, se debe consultar con el médico para una evaluación más exhaustiva”, recomendó Marie-Pierre St-Onge, presidenta del grupo redactor de la declaración y directora del Centro para la Investigación del Sueño de la Universidad de Columbia.
Desde 2022, la AHA incorporó el sueño como uno de los pilares de su estrategia Life’s Essential 8, equiparándolo a factores como la alimentación, el ejercicio y el control de la presión arterial.
Ciencia
Solución a las sillas de ruedas inadecuadas: Xíimbal: La innovación que movilizará a personas con tetraplejia
Mexicana gana Premio Suizo
Ciudad de México.- En algún momento de su vida Norma Araceli Coral Hernández usó una silla de ruedas, ya como alumna de doctorado en la Ibero, esta experiencia la motivó a crear un mecanismo de propulsión para sillas de ruedas, pensado para personas tetrapléjicas, junto con su equipo diseñó Xíimbal, el proyecto fue reconocido con el Premio Suizo a Proyecto Innovador. El galardón lo recibió en la ceremonia de los Premios Creadores del Futuro LATAM, que se realizó en la Embajada de Suiza en México.
Una característica de Xíimbal que convenció al jurado fue el objetivo de “democratizarlo” a personas con tetraplejia o que enfrentan barreras muy severas de movilidad y de independencia. En el mundo, solo el 15 por ciento tiene acceso a una silla de ruedas y la mayoría de ellas no se ajusta a sus capacidades físicas. En México esta situación se agrava. El dispositivo será muy accesible económicamente, explicó Ara Coral en su canal de Youtube.
“Atender esta necesidad básica de un grupo históricamente excluido nos demuestra que a través de Xíimbal la ciencia y la tecnología están al servicio de la sociedad, en donde el siguiente paso es que éste llegue a las manos que más lo necesitan”.
En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, 80 millones de personas necesitan de una silla de ruedas, ya sea por hechos violentos, caídas, accidentes viales o enfermedades degenerativas. La falta de una prescripción médica puede provocar lesiones secundarias que agraven su condición inicial hasta en un 80 por ciento. De ahí la necesidad de diseñar un dispositivo como este.
¿Qué es Xíimbal?
Xíimbal, palabra maya que significa andar, pasear o caminar, “busca brindar una mejor calidad de vida a personas que usan silla de ruedas y atender esta necesidad básica a un grupo históricamente excluido”, dijo Araceli en una entrevista con su Universidad.
Es un sistema de propulsión mecánica; es decir, una palanca, diseñada para ofrecer movilidad accesible, segura y ergonómica a personas con limitaciones de desplazamiento o tetraplejia, una parálisis que afecta las cuatro extremidades y el tronco causada por lesión o enfermedad en la médula espinal.
En la entrevista con Prensa Ibero, contó que, en el posgrado, desarrolló un dispositivo para quienes tienen lesiones cervicales severas y traumatismos en niveles altos. Sus músculos para la respiración resultan afectados y su fuerza queda reducida y o es muy escasa en parte de sus extremidades.
¿Cómo funciona el dispositivo Xíimbal?
Puede ajustarse al desempeño físico del usuario y permite un mayor aprovechamiento de la fuerza utilizando la fuerza en una sola dirección controlada y dirigida. Además, facilita la subida en rampas sin comprometer los rangos de hombro, codo y muñeca.
Norma Araceli Coral y su equipo latinoamericano lo probaron en usuarios de sillas de ruedas con tetraplejía, explica la mexicana:
“Son quienes enfrentan las barreras más severas de movilidad y de independencia. A la solución de esta necesidad, la llamamos Xíimbal, palabra de origen maya, que significa andar, pasear o caminar, y que es precisamente la experiencia que buscamos brindarle al usuario de silla de ruedas”.
El equipo Xíimbal
Ara Coral se unió a un equipo con los mexicanos Raúl Guillén Velásquez y Cuitláhuac Osornio Correa; y a los colombianos, Ana María Vázquez Gallegos y Andrés Torres Velásquez. Juntos, diseñaron modelos matemáticos y tridimensionales, así como la manufactura del prototipo, con un costo menor a los 280 dólares, entre 10 y 16 veces más accesible que otras alternativas, logrando que se ajuste a la fuerza y a la optimización de la propulsión de una silla de ruedas.
“Xíimbal se evaluó con usuarios reales en ambiente controlado, midiendo parámetros biomédicos en donde los resultados fueron contundentes”, explicó.
“Obtuvimos un menor número de movimientos repetitivos, una reducción de ritmo cardíaco, de frecuencia respiratoria, de mayor distancia recorrida y menor gasto energético”.
Este año, con el apoyo de la IBERO y las universidades IEA y CES, Xíimbal obtuvo dos patentes en México y Colombia.
El Premio Suizo a la Innovación, por un monto de 200 mil pesos, fue otorgado con la presencia del embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti; del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz.
