Como un buen padre y gran hijo: Así recuerdan a Daniel Bisogno

Ciudad de México.- El actor argentino nacionalizado mexicano, Juan Soler, generó polémica en redes sociales tras expresar su apoyo a las políticas de los presidentes de EU y Argentina, Donald Trump y Javier Milei. Durante una entrevista con Adela Micha, Soler habló sobre su visión de la familia, su rechazo a la ideología woke y su postura en temas de migración y contra de la agenda 2030. Sus declaraciones provocaron una ola de críticas, a las cuales respondió con un video publicado en sus redes sociales.

En su video, Juan Soler recordó su trayectoria en México y afirmó que sus declaraciones fueron objeto de ataques injustificados.

“Tengo 34 años viviendo en México. Vine persiguiendo mis sueños. Llevo más de 30 años trabajando en la televisión más grande del mundo en habla hispana. Soy legalmente mexicano porque cumplí con todas las exigencias de la ley, como el ciudadano responsable que soy. Amo México y no debo explicaciones por eso”, declaró.

El actor criticó a quienes lo han atacado en redes sociales sin saber que la ideología woke busca imponer una única visión del mundo. “

Juan Soler también defendió su apoyo a líderes políticos como Trump, Milei, Nayib Bukele y Giorgia Meloni, argumentando que representan un cambio necesario. “¿No tenemos muchos años ya de que sean unos cuantos los que se benefician a costa de todo un pueblo hambreado, maltratado, denigrado? ¿No estamos hartos de eso?”, cuestionó.

“Ellos están trayendo ideas y propuestas que a mí me gustan. ¿Por qué? Porque van a luchar contra las agendas sexuales donde utilizan a los niños para cumplir con sus agendas. Engañan a los colectivos trans, engañan a la comunidad gay, maltratan a la gente dentro de sus países y obligan a que esta gente emigre sin tener los papeles para emigrar. Entonces se vuelven inmigrantes ilegales”.

El término “woke” surgió en Estados Unidos y se relaciona con el activismo progresista en temas de género, raza y derechos sociales. Sus seguidores promueven cambios en las estructuras sociales y políticas para combatir lo que consideran opresiones sistémicas. Sin embargo, críticos de esta ideología, argumentan que sus posturas imponen una visión única y egoísta en contra de la familia, y buscan censurar a quienes piensan diferente.

Soler hizo un llamado a que más personas hablen sin miedo sobre estos temas:

“Lo que más me molesta es que yo digo lo que la gran mayoría de la gente realmente piensa, pero no entiendo por qué no lo dicen. Díganlo, hablen con sus entornos, hablen en sus núcleos, digan la verdad”.