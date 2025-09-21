Cine
Con el drama de un migrante en NY cuyo sueño es ser padre, “La cocina” gana cinco premios Ariel
Sufre crisis por aborto de su novia
Ciudad de México.- Elogiada por el público en el FICM y nominada al Oso de Oro a mejor película en el pasado Festival de Cine de Berlín, La cocina, de Alonso Ruizpalacios obtuvo cinco premios Ariel en la entrega número 67 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco. Aunque no obtuvo los galardones principales: mejor película y director, el filme en blanco y negro se llevó los reconocimientos a mejor actor para Raúl Briones, y mejor guion adaptado para Ruizpalacios.
La adaptación de teatro a cine, de Alonso, nos ubica en un día cualquiera en la cocina del restaurante The Grill, en Manhattan, donde los dramas de migrantes de diversas nacionalidades se mezclan con sus sueños y pesadillas, una en particular estallará ese día.
¿De qué trata La cocina?
Pedro, un mexicano ilegal, uno de los mejores cocineros del concurrido lugar en el corazón de Nueva York, sufre una crisis que lo hará cuestionar sus prioridades en la vida. Mexicanos, marroquiés, dominicanos, colombianos, conviven en la frenética cocina de The Grill, desencantados del sueño americano.
El sueño de Pedro es ser papá, su novia, una mesera estadunidense está embarazada y ha decidido abortar ese día, durante su hora de descanso. La actividad en la cocina transcurre mientras Pedro sueña con regresar a su pueblo en la costa, con su futura mujer y su hijo, poner una pequeña palapa y preparar amorosos platillos para turistas; al mismo tiempo trata de convencerla para escapar de regreso a México.
Ese mismo día en The Grill desaparecen 800 dólares de la caja y Pedro es el principal sospechoso, por lo que comienzan a interrogar a todos los inmigrantes.
Raúl Briones como Pedro, ganó el Ariel por su actuación, mientras que la nominada Rooney Mara interpreta a su novia, de la que no sabe nada, solo que espera un hijo suyo, lo que da un vuelco a sus proyectos de vida.
Otros premios Ariel fueron para Tomás Barreiro (mejor música original), Yibran Asuad (mejor edición), Isabel Muñoz, Javier Umpierrez y Jaime Baksht (mejor sonido).
Con cinco categorías ganadas, La cocina se consolidó como la segunda película de la entrega, solo detrás de Pedro Páramo.
La cocina se puede ver en HBO Max. Sobre la película, David Rooney, de The Hollywood Reporter escribió:
“La Cocina es una apasionante reflexión sobre la deshumanización del trabajo y el modo en que sus rutinas, que aplastan el alma, ahogan la esperanza”.
npq
Cine
Antes que actriz soy madre y abuela: Jacqueline Andere
Recibió el Ariel de Oro
Ciudad de México.- Por más de medio siglo de trayectoria en el cine mexicano, la actriz Jacqueline Andere recibió el Ariel de Oro que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), en su edición 67, celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco.
Fue su hija, la también actriz Chantal Andere quien la presentó con un emotivo discurso, en el que además de destacar su trayectoria de más de 60 años en cine, teatro y televisión, en la que sigue vigente, mencionó su calidad como madre de familia.
“Mi madre me heredó el amor por esta bendita profesión, pero sobre todo fue una madre presente, para ella siempre fui su prioridad y aun así pudo construir una enorme carrera que hoy están reconociendo”.
En uno de los momentos más emotivos, Jacqueline Andere, hermosa a sus 87 años y con su elegante porte, subió las escaleras del brazo de su yerno que “por poco me tira”, bromeó más adelante.
La actriz de El ángel exterminador agradeció a la Academia por el Ariel de Oro al que consideró “el Oscar mexicano” y a tres personas fundamentales en su carrera, “Luis de Llano Palmer, Ernesto Alonso y Luis Buñuel”.
Lo que más amo en este mundo
Jacqueline Andere dedicó el Ariel a su hija Chantal de quien recibió la estatuilla dorada.
“Quiero dedicarle este Ariel de Oro a la razón de mi vida, -dirigiéndose a su hija-, a la razón que más amo en este mundo, a mis nietos y a mi yerno, que por poco me tira”.
🌟🏆 Jacqueline Andere recibe el Ariel de Oro 2025— JaliscoTV (@JaliscoTV) September 21, 2025
La actriz mexicana, vestida con un elegante vestido largo con estampado floral, subió al escenario para recibir el máximo galardón de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, considerado el “Óscar mexicano”.… pic.twitter.com/YAloNcFoYH
Finalmente elogió a las nuevas generaciones de cineastas “a todos ustedes quiero felicitarlos por el gran cine que está haciendo. Muchas gracias a la Academia y a Dios”.
Jacqueline Andere, vigente con una trayectoria de más de 60 años
La actriz participó en películas de gran relevancia, como la aclamada El ángel exterminador, de Luis Buñuel, pero sobre todo es conocida por su actuación en telenovelas como El derecho de nacer, El maleficio, Soy tu dueña, o La otra, en la que actuó junto a su hija. Recientemente participó en Por amar sin ley.
Actualmente es protagonista de la obra de teatro La velocidad del otoño, en la que se aborda la maternidad, desde el punto de vista de que se invierten los roles al llegar a la tercera edad, cuando los hijos cuidan a los padres.
Estuvo casada con el escritor José María Fernández Unsaín, ya fallecido, con quien procreó a Chantal. Tiene dos nietos.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
“Carlo Acutis, el Influencer de Dios”, la película llegará a colegios, parroquias y al papa León XIV
Ciudad de México.— El productor mexicano Juan Carlos Carredano será recibido por el papa León XIV en el Vaticano, donde le entregará personalmente el cortometraje animado “Carlo Acutis: El Influencer de Dios“. La cita será el 10 de septiembre, tres días después de la canonización del joven italiano que se convertirá en el primer santo millennial.
La entrega representa un acontecimiento inédito, pues será la primera vez que el Santo Padre reciba una producción animada sobre un nuevo santo, realizada para transmitir valores de fe, dignidad humana y defensa de la vida a las nuevas generaciones.
Lee: Carredano: “Carlo Acutis inspiró al mundo por su amor a la Eucaristía y a las almas”
Una película con mensaje universal
El cortometraje, de 30 minutos de duración, fue producido por CCC of America, de la que Carredano es director general y que desde Estados Unidos genera contenidos positivos y familiares.
La obra busca acercar a los adolescentes a la Eucaristía, la amistad con Dios y la solidaridad con los más necesitados, valores que guiaron la vida de Carlo Acutis.
“Presentarle esta película al Santo Padre es un regalo para la Iglesia y para el mundo. Lo más importante es que los jóvenes puedan verla y vivir lo que Carlo transmitía: el amor a las almas, el amor a la Eucaristía y el amor a los demás”, destacó Carredano, en entrevista para siete24.mx.
Un regalo de cumpleaños que se transformó en misión
El productor y realizador comentó que la confirmación del encuentro con el sumo pontífice llegó el 11 de julio, día de su cumpleaños, a través de una carta de la Prefectura de la Casa Pontificia.
“Fue un regalo increíble. Me siento honrado porque soy de los primeros mexicanos que tendrán la oportunidad de presentar una película directamente al Santo Padre”, resaltó.
La canonización de Carlo Acutis, programada para el 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro, reunirá a miles de fieles.
El cuerpo del joven se encuentra en Asís, pero para la ceremonia se presentará como reliquia su corazón, órgano que permaneció intacto tras su muerte en 2006.
Estreno en plataformas y proyecciones comunitarias
La película se estrenará en Famflix, plataforma digital de contenidos familiares en español, y en Formed, su equivalente en Estados Unidos y, posteriormente, llegará a otros espacios, aunque Carredano aclaró que se facilitarán funciones en colegios y parroquias.
“Cualquier institución que desee proyectarla puede contactarnos y con mucho gusto les apoyamos para que la vean”, aseguró.
Aunque no está pensada para salas comerciales por su duración, el productor adelantó que podrían organizarse exhibiciones especiales junto con otras de sus producciones, como San Francisco de Asís o Lukas.
Carlo Acutis, modelo para la juventud
El joven italiano, fallecido a los 15 años por leucemia, dejó una profunda huella al documentar milagros eucarísticos y promover la fe a través de internet.
Su madre, Antonia Salzano, ha reiterado en distintas ocasiones que el mensaje de su hijo se centra en la Eucaristía y la vida familiar con sentido cristiano.
Carredano, quien conserva una reliquia de primer grado de Carlo, un mechón de cabello entregado por su madre, asegura que el mensaje de la película es claro: la santidad está al alcance de todos.
“Carlo era un niño como cualquiera. Lo extraordinario fue cómo vivió lo ordinario: ayudar a los pobres, asistir a misa diaria y usar los medios para evangelizar”, resaltó.
La canonización de Carlo Acutis, junto con Pier Giorgio Frassati, marcará un momento histórico para la Iglesia y la entrega de este cortometraje animado al papa León XIV se convierte en un símbolo de cómo el cine y la cultura pueden servir a la fe, la familia y la defensa de la vida.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Cine
Leonora: la vida surrealista de Carrington llega a salas de arte
México le dio estabilidad, una familia y paz
Ciudad de México.– Leonora, la película que retrata la vida y el legado de la pintora surrealista Leonora Carrington, inspirada en la novela homónima de Elena Poniatowska ya está en salas de arte. La cinta, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde recibió elogios de la crítica, ofrece un viaje entre el arte, la memoria y la resiliencia de una de las artistas más importantes del siglo XX.
La de Leonora, una vida de resiliencia
Protagonizada por la actriz británica Olivia Vinall, Leonora muestra a Carrington desde su infancia en la aristocracia inglesa hasta su integración al círculo surrealista en París en la década de 1930. La película no oculta los episodios más oscuros de su vida, como su internamiento en instituciones psiquiátricas tras la separación de su pareja, el pintor Max Ernst, ni las huellas que esos traumas dejaron en su obra.
El filme, codirigido por Thorsten Klein y Lena Vurma, recurre a un lenguaje visual en el que la figura de la hiena aparece como metáfora de los sufrimientos internos que la artista logró transformar en creación. “Leonora es una película sobre la resiliencia y la posibilidad de sanar”, señaló la crítica especializada tras su estreno en el FICG.
El encuentro con México y la búsqueda de libertad
Uno de los grandes aciertos de la película es mostrar cómo México se convirtió en el refugio creativo de Carrington. Al llegar a la Ciudad de México en la década de 1940, encontró un entorno fértil para desplegar su talento, rodeada de artistas y escritores que la inspiraron. Fue aquí donde estrechó su amistad con la pintora Remedios Varo y desarrolló una de las etapas más prolíficas de su carrera.
Rodada en locaciones como la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el jardín surrealista de Edward James en Xilitla, la película recrea con detalle los espacios que marcaron su vida y su arte. El filme se concentra en el viaje artístico y psicológico de Carrington, sin profundizar en su faceta como madre.
La dimensión familiar de Carrington
Aunque la cinta omite esa parte de su biografía, la novela de Poniatowska y los testimonios históricos muestran que la estabilidad familiar que Leonora encontró en México fue decisiva para su desarrollo. Casada con el fotógrafo húngaro Emerico “Chiki” Weisz, con quien tuvo a sus hijos Gabriel y Pablo, Carrington halló en ese núcleo íntimo la paz que necesitaba para reconciliarse con su pasado y consolidar una obra única.
Incluso ya en la tercera edad, la pintora solía hacerse acompañar de sus hijos y con frecuencia se les veía hacer vida familiar cotidiana por las calles de la Colonia Roma.
Su vida familiar, poco abordada en el cine, fue un pilar silencioso que le permitió experimentar con libertad, trabajar sin concesiones y dejar un legado que hoy la coloca como una de las artistas más valiosas del mundo. En 2024, una de sus pinturas alcanzó 28 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s, superando a nombres como Dalí y el propio Max Ernst.
Un estreno imperdible
La película, una coproducción entre México, Alemania, Reino Unido y Rumanía, cuenta también con las actuaciones de Cassandra Ciangherotti como Remedios Varo, Alexander Scheer como Max Ernst, Ryan Gage como Edward James y Luis Gerardo Méndez en papeles clave.
Más allá de la biografía, Leonora se convierte en un manifiesto sobre el poder sanador del arte y la posibilidad de rehacer la vida en libertad. En palabras de los críticos, se trata de “una obra de arte que se convirtió en película”, un testimonio visual de que la creatividad puede surgir incluso de las heridas más profundas.
Leonora se estrena este 4 de septiembre en Sala de Arte Cinépolis.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
“La maestra Violet”: cine francés para reflexionar en familia
Como parte del 29 Tour de Cine Francés
Ciudad de México.- El próximo 11 de septiembre inicia el 29º Tour de Cine Francés, una de las citas más esperadas del calendario cultural en México, que este año trae siete películas inéditas a 76 ciudades del país. Entre ellas destaca La maestra Violet (Louise Violet), una conmovedora historia inspirada en hechos reales que invita a reflexionar sobre el valor de la educación y que se presenta como una opción ideal para disfrutar en familia.
La maestra Violet, una historia de coraje y esperanza
Dirigida por Éric Besnard y protagonizada por Alexandra Lamy, la cinta se sitúa en la Francia rural de 1889, cuando Louise Violet, una joven maestra parisina, es enviada a un pueblo para implementar la primera escuela gratuita y obligatoria. Su llegada despierta desconfianza en los habitantes y resistencia en el alcalde, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades para los niños de la comunidad.
La película muestra con sensibilidad la lucha de una mujer que, en medio de obstáculos, defiende el derecho de todos los pequeños a recibir educación. Aunque ambientada en el siglo XIX, la trama toca fibras actuales: la importancia de los maestros, la necesidad de unir fuerzas entre comunidad y familia, y la certeza de que la educación es clave para el futuro de cualquier sociedad.
Cine accesible y cercano a la vida cotidiana
Para Sofía Llorente, vocera del Tour de Cine Francés, La maestra Violet es una de las películas que no se deben perder en esta edición, especialmente si se busca una opción para ver en familia, destacó en entrevista con Siete24.mx.
“Te recomiendo Los colores del tiempo, y si vas a ir con los más chiquitos vayan a ver La maestra Violeta. Es la historia de la primera escuela en Francia, cuando la educación se convirtió en un derecho y no en un privilegio”.
Llorente explicó además que el cine francés conecta con el público porque cuenta historias cercanas y humanas: “Son películas en las que uno puede decir: eso me pudo haber pasado a mí. Tienen la capacidad de encontrar lo extraordinario en lo ordinario”.
Las películas que no te debes perder
Los colores del tiempo es la cautivadora historia de una familia cuyo destino se entrelaza con el nacimiento del París moderno y del movimiento impresionista.
Mientras que Los lazos que nos unen es la historia e Sandra, una mujer que disfruta plenamente de su trabajo y de su independencia, se ve envuelta en una situación inesperada que la lleva a compartir la vida de su vecino y sus dos hijos. Poco a poco y contra todo pronóstico, Sandra se encariña con esta familia adoptiva formando una hermosa relación en la que todos deberán aprender a respetar los límites de los demás.
YA VISTE: Kit psicoemocional para el regreso a clases
El 29º Tour de Cine Francés se realizará del 11 de septiembre al 15 de octubre en más de 210 salas de cine de todo el país, incluyendo las cadenas Cinépolis y salas independientes. La muestra incluirá también películas de cineastas como François Ozon y Cédric Klapisch, así como el debut en la dirección del actor Daniel Auteuil.
Con casi tres décadas de historia, el Tour se ha consolidado como una institución en la agenda cultural mexicana, acercando a miles de familias a historias que entretienen, emocionan y dejan un mensaje. Este año, La maestra Violet promete ser la opción más entrañable para compartir con los hijos y reflexionar juntos sobre la importancia de la escuela, la familia y los valores.
npq
Con el drama de un migrante en NY cuyo sueño es ser padre, “La cocina” gana cinco premios Ariel
La cárcel no es depósito de descartados, es puente de regreso a la comunidad
Antes que actriz soy madre y abuela: Jacqueline Andere
Virginia Sendel: de la adversidad a la influencia digital que inspira cambios
Recuperar la salud paso a paso: nutriólogos abordan el pie diabético con ciencia y humanidad
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 3 días
Extorsión en México: delito que roba paz a las familias
-
Méxicohace 2 días
México vive la conversación ambiental entre el miedo y la soledad
-
CDMXhace 2 días
Advierten de cinco a siete años de prisión para adultos que obliguen, reciban o difundan sexting
-
Méxicohace 2 días
La cultura de la violencia se aprende; especialistas urgen sustituirla por cultura de paz en escuelas