Coppélia vuelve a Bellas Artes: un ballet clásico que une a las familias

Ciudad de México.- Scholas es la organización impulsada por el Papa Francisco para transformar a la sociedad desde la raíz, desde una educación para la vida, sin muros, sin etiquetas. Con presencia en 190 países y físicamente en 11, Scholas pronto abrirá su sede física en México para llevar a más jóvenes su mensaje: la educación en valores puede sanar, unir y despertar lo mejor del ser humano.

Scholas es el “legado vivo de Francisco”, señala Karina Tavernier, Directora de programas y contenidos de Scholas, en entrevista con Siete24, y asegura que continuarán con esa misión de trabajo, con “alegría, celebrando la vida, como decía Francisco, ‘menos dieta, más disfrute’”

El sueño de Francisco cuando aún no era Papa, sino Arzobispo en su natal Argentina, fue derribar las paredes de las aulas y educar para la vida, y sus programas: Ciudadanía, Transformación Social y Deporte con Valores, parten de este principio.

Scholas trabaja con jóvenes de distintas realidades: reúne a estudiantes de escuelas privadas, públicas y virtuales. No importa su fe, no importa su nivel económico, se sientan juntos se escuchan y comparten desde el disfrute.

Recientemente se reunieron en Toluca 300 jóvenes durante siete días, Llegaron con miedo, con dudas, y salieron distintos. Compartieron, escucharon, jugaron. También hablaron de sus heridas: De la violencia en casa, de la soledad y de su salud mental.

“Un chico nos contó que dejó de estudiar un año porque su papá enfermó y él tuvo que hacer pan para sostener a su familia, su padre era panadero. Le daba pena decirlo, pero cuando lo compartió, salió entre aplausos. Ahí nadie lo juzgó. Lo vieron como un héroe”, relata Karina Tavernier, responsable de contenidos de Scholas en México.

“Platicaron de cómo les duele que en casa no los escuchen, que les digan que no necesitan psicólogo porque no están locos. Se sienten solos. Muchos viven violencia, algunas chicas enfrentan embarazos a muy temprana edad por escapar del entorno familiar. Ese fue el tema central, la salud mental, lo eligieron ellos. Propusieron soluciones, espacios seguros, escucha activa, deporte. Cuando les das la palabra, pasa la magia. Empiezan a creer en sí mismos”.