Corona Capital: The Cure regresa a México

Ciudad de México.- Después de horas de especulaciones por fin esta tarde de lunes se reveló el cartel del Corona Capital 2023 con la sorpresa del regreso de The Cure como cabeza del cartel.

El cartel del festival Corona Capital 2023 es encabezado por The Cure, Blur, The Chemical Brothers, Alanis Morrissette, Thirty Seconds to Mars y Pet Shop Boys.

Pulp, Arcade Fire y The Black Keys son otros de los artistas más esperados para el festival que este año cumple su decimotercera edición.

The Hives, Jungle, Kasabian, Kim Petras, Metronomy, Parcels, Arlo Parks, Ladytron y Noel Gallagher’s High Flying Birds también se darán cita en el festival.

#CoronaCapital está de vuelta 🏙️

Este es nuestro line-up 2023#PreventaCitibanamex: 9 DE JUNIO, 2:00 PM. pic.twitter.com/rGJ8bVo6oJ — Corona Capital (@CoronaCapital) June 5, 2023

#CoronaCapital está de vuelta 🏙️

Este es nuestro line-up 2023#PreventaCitibanamex: 9 DE JUNIO, 2:00 PM. pic.twitter.com/rGJ8bVo6oJ — Corona Capital (@CoronaCapital) June 5, 2023

Completan el cartel Roosevelt, Parcels, Hot Chip, The Lumineers y Phoenix, entre otros.

El Corona Capital 2023 se realizará del 17 al 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Por segundo año consecutivo se realizará a lo largo de tres días.

La preventa de boletos inicia el viernes.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube