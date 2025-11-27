El origen histórico y bíblico de Accion de Gracias y el poder de ser agradecidos

Ciudad de México.- Más allá del pavo y la celebración norteamericana, el Día de Acción de Gracias es un recordatorio de un principio espiritual y psicológico vital. El Pastor Mauricio Scott explica las raíces históricas y bíblicas de la gratitud, y por qué ser agradecido nos trae bienestar físico y espiritual.
El Día de Acción de Gracias, conocido globalmente como Thanksgiving, es una celebración que ha permeado las culturas más allá de sus fronteras iniciales en Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿cuál es el verdadero significado detrás de esta fiesta? Más allá del pavo y la celebración norteamericana, es un recordatorio de un principio espiritual. El Pastor Mauricio Scott explica las raíces históricas y bíblicas de la gratitud, y por qué ser agradecido
Según Mauricio Scott, el significado de esta celebración trasciende lo histórico para asentarse en un profundo principio de fe y bienestar humano: la gratitud.
El origen histórico
Para comprender la festividad, es necesario remontarse a 1621. El Pastor Scott detalla en una charla en el podcast “La espuma de los días” que los colonos ingleses, puritanos que huían de la persecución religiosa en Europa, llegaron a América y enfrentaron un invierno “particularmente crudo”.
La supervivencia fue posible gracias a la ayuda mutua con una tribu nativoamericana que guió a los colonos para salvar la cosecha y sobrevivir. En agradecimiento por la provisión, los invitaron a una celebración conjunta en la que cenaron pavo. Esta acción colectiva de dar gracias a Dios por los alimentos en la mesa sentó las bases de la tradición.
Posteriormente, la celebración fue oficializada por Abraham Lincoln en la década de 1860, en plena Guerra Civil, demostrando cómo “las adversidades llevan a las personas a apreciar lo que se tiene”. Finalmente, fue en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Congreso de Estados Unidos la elevó a una celebración constitucional. El pavo se convirtió en el platillo tradicional simplemente porque era el alimento disponible en aquel entonces.
¿Por qué dar gracias? El origen bíblico de la gratitud
El principio de la gratitud, sin embargo, es mucho más antiguo que 1621. El Pastor Scott enfatiza que la acción de gracias es un principio bíblico que se encuentra “regado en toda la escritura”.
La instrucción central es clara: “Dios dice, entren a mi presencia con acción de gracias”. Desde el Pentateuco, donde Dios mandó ritos de gratitud, hasta Jesucristo, quien dio gracias constantemente “por ejemplo, al partir el pan”, la gratitud se establece como la manera correcta de relacionarse con Dios.
Para el Pastor Scott, la falta de gratitud surge de un sentido de derecho: “A mí la vida me debe algo, Dios me debe algo”. Por el contrario, dice “la gratitud verdadera nace de la humildad y la reflexión al darnos cuenta de la misericordia de Dios, de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de cuán bueno es Dios”. Este reconocimiento de la gracia y la paciencia divina es lo que genuinamente “despierta gratitud y humildad”.
Beneficios tangibles de ser agradecido
Más allá del ámbito espiritual, la gratitud tiene beneficios probados en la salud emocional y física. Mauricio Scott mencionó que estudios en diversas disciplinas llegan a la misma conclusión: la gente agradecida o la gente positiva sana más rápido de la mente y del cuerpo.
“La gente positiva, la gente que dice voy a salir adelante, tiende a salir adelante. Esa es la fuerza del espíritu sobre la materia”, concluye el Pastor, destacando que el acto de bendecir los alimentos, por ejemplo, no es solo por tenerlos, sino para que nos hagan bien, reforzando la conexión entre el espíritu y la materia.
La gratitud, por lo tanto, no es una mera cortesía, sino una posición vital que nos coloca en el lugar adecuado para vivir en humildad y sanidad constante.
Finalmente nos da algunas recomendaciones para vivir agradecidos:
- -Di “gracias” todos los días a alguien.
- -Di gracias a Dios por 3 cosas antes de dormir
- -Lleva un “diario de gratitud”.
- -Agradece más y reclama menos.
- -Convierte la gratitud en acciones: comparte, ayuda, sirve.
npq
📲 Comparte con nosotros en WhatsApp
Cultura
El Rey León dará funciones con Lenguaje de Señas Mexicano y para niños con autismo
Funciones relajadas e incluyentes
Ciudad de México.- El panorama teatral en México está cambiando para ser más inclusivo y que el entretenimiento pueda ser disfrutado por todos. El musical El Rey León ofrecerá una histórica función adaptada a las necesidades de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones neurodivergentes. La iniciativa se suma a las celebraciones mundiales por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y busca garantizar el derecho al entretenimiento. Además, la obra se traduce a Lenguaje de Señas Mexicano para que puedan entenderla las personas sordas.
El Rey León eleva un rugido por la inclusión con dos funciones especiales que buscan garantizar el derecho a la cultura para todos.
Julieta González, productora teatral de Ocesa, informó que el musical adaptó su puesta en escena para dos públicos específicos: aquellos con hipersensibilidad sensorial y, por primera vez, para aquellos que no pueden escuchar.
El Rey León en función relajada
La Función Relajada diseñada específicamente para la comunidad autista y neurodivergente, es una iniciativa que se suma a las acciones del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, informó la productora, que contó la asesoría de la Asociación Iluminemos por el Autismo.
La puesta en escena presentará una función adaptada con ajustes razonables pensados para generar un ambiente amigable, cómodo y seguro para quienes viven con retos sociales y/o sensoriales.
Julieta González destacó el valor de este proyecto, que va más allá de la taquilla: el compromiso con la accesibilidad y la inclusión, para ofrecer al público una experiencia en la que la emoción, la música y los colores de la sabana africana puedan disfrutarse sin barreras.
Y agregó que la adaptación va más allá de un gesto de buena voluntad, es un compromiso social.
“Esta es una función en donde le damos la bienvenida a todas las personas que no han podido venir al teatro por su condición. En esta función hay adaptaciones que se hacen tanto para las personas en la neurodiversidad como para las familias. Entonces lo que tratamos de crear es un ambiente de empatía para todos ellos”.
Para lograr esta atmósfera de calma, la producción ha trabajado arduamente en modificar elementos técnicos que son vitales en una función convencional. La productora detalló que se eliminan los efectos de luz estroboscópica y cualquier cambio de iluminación abrupto. En cuanto al audio, el diseño de sonido ha sido ajustado para reducir drásticamente los volúmenes máximos, evitando la sobrecarga sensorial.
“Hemos ajustado el diseño de sonido y luces para que no haya picos intensos. La prioridad es la calma, no la espectacularidad ruidosa”.
¿Qué es una función relajada y por qué es importante?
Una Función Relajada no es simplemente una presentación con menor aforo, sino un evento donde se modifican intencionalmente las condiciones sensoriales y las expectativas de comportamiento del público. El objetivo principal es reducir la ansiedad y el estrés en personas con condiciones como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), Síndrome de Tourette, discapacidad intelectual, o cualquier persona que se beneficie de un entorno más tolerante.
Además de las modificaciones técnicas, la función elimina las normas de etiqueta teatral convencionales: el público tiene total libertad para moverse, levantarse e incluso emitir sonidos. Para complementar la experiencia, el teatro habilitará Zonas de Calma o refugios silenciosos, donde los asistentes pueden tomar un respiro y regresar a la sala cuando lo deseen.
TE RECOMENDAMOS: La película “Sorda” aborda el reto de la maternidad para una madre que no escucha
El rugido de Simba se podrá sentir
La segunda función incluyente que se llevará a cabo estará dedicada a la comunidad que vive con sordera. Para ello, el texto de El Rey León se está traduciendo por completo al Lenguaje de Señas Mexicanas (LSM).
Esta adaptación implica que el musical contará con intérpretes profesionales que estarán presentes durante toda la función, traduciendo en tiempo real los diálogos, las letras de las canciones y los matices emocionales de la obra. Con esta acción, El Rey León no solo garantiza la asistencia, sino la comprensión y la conexión emocional del público sordo con la historia de Simba.
“Es una función en donde damos también cabida a los sordos. El texto de Rey León se está traduciendo al lenguaje de señas mexicanas. Contamos con 40 chalecos que están conectados a la consola de la obra, y entonces ellos están, además de estar recibiendo el lenguaje de señas mexicano, también estarán sintiendo la música a través de la vibración”.
González hizo hincapié en que este esfuerzo busca sentar un precedente en la industria del entretenimiento. La visión no es solo hacer una o dos funciones, sino que la inclusión se vuelva un hábito de la cartelera cultural del país.
npq
📲 Comparte con nosotros en WhatsApp
Cultura
No queremos que toquen a nuestros niños, queremos que ellos toquen un instrumento
Este fin de semana en Michoacán
Ciudad de México.– En un contexto de inseguridad y hartazgo ciudadano en Michoacán, el Festival de Música de Morelia, que celebra 37 años, redobla su compromiso social en una nueva edición que inicia este fin de semana inicia en la capital michoacana. Hoy más que nunca quiere ser un oasis de salvación para los jóvenes michoacanos.
Ante esta realidad de violencia y falta de oportunidades para las jóvenes vulnerables, el Festival de Música de Morelia (FMM) hace de su programa social la bandera de esta edición 37. Un programa que impulsan desde hace varios años pero que cobra relevancia por las circunstancias.
Verónica Bernal, directora del Festival de Música de Morelia, explica, en entrevista exclusiva para Siete24, que el objetivo del encuentro va más allá de la excelencia artística: es una labor de reconstitución del “tejido social 100 por ciento”.
Transformando vidas con instrumentos
El Festival, bajo la dirección de Bernal, ha desarrollado durante más de una década un proyecto social permanente de atención a niños y adolescentes de comunidades vulnerables, ofreciéndoles formación musical gratuita y continua durante 12 meses al año.
“Tenemos 11 años con este proyecto social… Es decir, a nosotros nos importa que si el día de mañana son músicos, qué maravilla, pero la finalidad es que hagamos ciudadanos de bien. Esas horas de ocio serán horas virtuosas y estos niños, pues ya son rockstars,” asegura Bernal, refiriéndose a los jóvenes que ya han transformado su vida gracias al programa de educación musical.
Actualmente, el programa atiende a cerca de 200 niños y niñas, de 6 hasta 21 años, en cuatro regiones distintas de Michoacán. El proyecto incluye clases formales de solfeo, instrumento y canto coral, y ya cuenta con una orquesta y cuatro coros propios.
“Que ellos nos toquen el alma”
Una de las misiones centrales del festival es proteger a la niñez, blindarla con el gusto por el arte.
Verónica Bernal lo expresa con una emoción palpable, destacando que el instrumento se ha convertido en una barrera contra la delincuencia. La música es el camino para alejarlos de las calles y del crimen organizado.
“Lo que queremos es que a ellos no nos los toquen y que, bueno, sean ciudadanos de bien. Que ellos toquen, mejor un instrumento. Que ellos nos toquen el alma, porque es la verdad. Nosotros les damos las clases y cada día que se presentan nos cambian la vida”.
De comunidades vulnerables a la educación superior
El impacto del programa no se limita a la formación artística, sino que se extiende a la movilidad social de cientos de familias. Verónica Bernal subraya los casos de éxito donde la música se convierte en la llave para el futuro:
“Hay niños que han entrado a Bellas Artes, pensemos que su realidad es que sus padres llegaron a sexto de primaria. Entonces, gracias a las universidades privadas, tenemos chicos que estudian arquitectura, odontología, o sea, ya ellos van a terminar una carrera, mientras que sus padres están en Estados Unidos, porque emigraron”.
El proyecto social tiene un enfoque integral, ofrece apoyo nutricional y psicológico alrededor de la formación musical, fortalece el núcleo familiar y brinda una estructura de esperanza a quienes más lo necesitan.
“América Suena” en Morelia
El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez celebrará su 37ª edición del 14 al 23 de noviembre. Bajo el lema “América Suena”, el encuentro reunirá a artistas y conjuntos musicales de 13 países, recorriendo los palacios, templos, teatros y plazas públicas de la capital michoacana.
Además de los conciertos de talla internacional, el FMM ofrecerá clases magistrales, recitales y el programa infantil, reafirmando su vocación comunitaria y familiar.
“Vengan con la pareja, con los amigos, en familia a gozar porque hay muchas actividades… Vengan a gozar enormemente del festival de música de Morelia. Vengan este puente que es del 14 al 17 a disfrutar, a comer rico, a pasarla muy bien en familia”.
npq
Cultura
El Misterio de Santa Bernadette de Lourdes: Una travesía tras sus huellas
La Incorruptible
Ciudad de México.- La fe, en ocasiones, comienza con una pregunta simple. Para Antonio Villalobos, ingeniero en sistemas y autor novel, todo inició con una pequeña estampa de la Virgen de Lourdes que le regalaron en 2011. Su mente analítica se fijó inmediatamente en la figura arrodillada: “¿Quién es esta niña?”.
Esa chispa de curiosidad desató una investigación profunda que lo llevó a leer más de quince libros, muchos de ellos en inglés y francés, debido a la escasa bibliografía en español. El resultado de este viaje es “Santa Bernadette Soubirous, La incorruptible”, un libro que, de acuerdo con el autor, “busca narrar la biografía como una conversación y no una libro pesado lleno de datos, fechas y personajes”.
“Siendo ingeniero en sistemas, es una pregunta que normalmente me hacen, porque este libro no tiene nada que ver con informática,” comenta Villalobos. Sin embargo, su background de ingeniero lo ayudó a mantener la estructura, la documentación rigurosa y, sobre todo, a narrar la vida de la santa de forma que “te va enganchando en su vida”.
Siguiendo las huellas de Bernadette o Bernardita
La documentación de Villalobos no se limitó a la bibliografía ya existente. Junto a su esposa, Claudia, emprendió un viaje que fue crucial para la narración: visitar Lourdes y Nevers.
En Lourdes, el autor se sorprendió por la afluencia de fieles y no fieles, cerca de ocho o nueve millones de personas cada año. “Lo que más me llamaba la atención al llegar a Lourdes es ver a todos los fieles… de todas las nacionalidades,” explica. Tuvo la oportunidad de recorrer las calles donde Bernadette transitaba, pintadas con huellas que marcan su camino a la iglesia, a la escuela y a la gruta.
Posteriormente, visitaron Nevers, la ciudad donde vivió su vida religiosa en el monasterio desde los 21 años hasta su muerte a los 35. Es allí, como indica el título de su libro, donde reposa su cuerpo incorrupto en una urna de cristal, de ahí la descripción que da título al libro.
La aportación del autor: Humildad y honestidad
El libro, aunque relata las 18 apariciones de la Virgen, se centra en desentrañar la esencia de la vidente. Antonio Villalobos enfatiza los valores que hicieron de Bernadette una figura tan poderosa: la humildad, la obediencia y, sobre todo, la honestidad total.
“A pesar de ser iletrada, de hablar solo el dialecto patois y de vivir en la pobreza, la niña se aferró a la verdad. Nunca dijo que la señora que veía era la Virgen, sino una ‘señora joven’, y se veía a sí misma simplemente como una mensajera”.
El punto de inflexión en la historia ocurrió en la décimo sexta aparición. Cuando el padre Peyramale le exigió que le dijera el nombre de la aparición, Bernadette regresó con el mensaje: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.
“Este dogma, recién promulgado por el Papa Pío IX y desconocido en ese pequeño pueblo de los Altos Pirineos, desarmó al párroco y confirmó la autenticidad de sus visiones”.
Esta aparición mariana, según el autor, “transformó el panorama de Francia en un momento de fuerte anticlericalismo, volviendo la mirada hacia los valores cristianos y haciendo de Francia un bastión católico”.
Milagros
Villalobos narra en su libro algunos de los milagros atribuidos al manantial que brotó del lodo por orden de la Virgen, incluyendo el caso de un minero que recuperó la vista tras una lesión ocular grave. El autor señala que hay cerca de 70 milagros confirmados por la asociación de médicos de Lourdes, quienes siguen un protocolo de documentación muy riguroso.
A pesar de haber sido publicado en 2020, el libro ya se agotó en su primera edición y la segunda está lista para distribución. Un éxito que demuestra el interés por la vida de esta santa, incluso entre el público no creyente.
Dónde adquirir el libro
Título: Santa Bernadette Soubirous, La incorruptible
Autor: Antonio Villalobos Rodríguez
Editorial: Edilienzo (Monterrey)
El libro se encuentra disponible en las librerías de La Buena Prensa (Jesuitas), y pronto se liberará en plataformas digitales como Mercado Libre y Amazon (versión digital) a partir de esta semana.
npq
Cultura
Las Navidades de México del Ballet Folklórico están inspiradas en el nacimiento chiapaneco
Y el significado de las Posadas
Ciudad de México. El Ballet Folklórico de México, fundado por Amalia Hernández, anunció el regreso de su espectáculo Navidades en México, que en esta temporada está inspirado en Chiapas. El público podrá disfrutarlo en la explanada del Castillo de Chapultepec.
El montaje, que promueve la convivencia familiar, se consolida como un pilar en la agenda cultural decembrina porque reafirma valores como la apreciación de las tradiciones mexicanas. El Ballet tiene un compromiso con el desarrollo de proyectos que proveen sentido de arraigo, pertenencia e identidad nacional.
La identidad nacional y el legado cultural en un espectáculo
Salvador López López, director general y nieto de Amalia Hernández, destacó la responsabilidad de la compañía en la preservación y promoción de las costumbres mexicanas.
“El Ballet Folklórico de México tiene el honor de ser embajador de nuestras tradiciones, de llevar el colorido, la música y la danza que nos caracteriza más allá de nuestras fronteras”.
Con esta nueva temporada, la compañía agradece la oportunidad de seguir llevando “la alegría de la Navidad a todos los mexicanos en este icónico recinto, el Castillo de Chapultepec”, señaló López López.
El nacimiento en Chiapas simboliza fertilidad
La directora del Ballet Folklórico de México, Viviana Basanta Hernández, reveló en conferencia de prensa la novedad que enriquecerá el enfoque en las tradiciones: una profunda investigación de las costumbres navideñas en Chiapas.
La investigación se centró en la particular manera en que el estado del sur abrazó la Navidad.
“Hice una profunda investigación de Chiapas, a Chiapas no llegó la Conquista de una manera tan contundente, así que hay un sincretismo muy particular al generar su Navidad”.
Este enfoque se traduce en una escenografía con un significado de fertilidad. La directora detalló que en Chiapas, “se monta un pesebre con hojas de maíz y agua que simboliza la fertilidad”.
Con esta adición, el Ballet Foklórico busca un nuevo lenguaje escénico. “Vamos a empapar al público de ese otro México que queda un poco más lejano y tiene un lenguaje distinto. Hace mucho que Chiapas no está como protagonista en nuestros programas,” puntualizó.
TE RECOMENDAMOS: Protagonista de The Chosen revela cómo la eucaristía le ayudó al filmar la Crucifixión
El mensaje de fe: De la anunciación a la posada
El espectáculo está inspirado en las festividades tradicionales del país. Se traduce en tres actos que guían al público a través de un relato de valores y fe:
El Nacimiento: El primer acto recrea el momento de la anunciación, con el montaje de un nacimiento viviente que simboliza la llegada de la esperanza y la renovación.
Ofrendas y Danza Regional: El segundo acto celebra la visita de los Reyes Magos y su ofrenda al Niño Dios. Está representado con danzas provenientes de diferentes regiones del país, que muestran la riqueza cultural de las costumbres mexicanas.
La Posada: El acto final es una posada típica mexicana. Muestra la peregrinación, el canto de las letanías, y la luz de las velas que guían a los caminantes. La tradición culmina con la piñata, un elemento con profundo significado moral: sus siete picos simbolizan los siete pecados capitales, y la fuerza necesaria para romperla representa el triunfo del bien sobre el pecado y las tentaciones.
La riqueza de estos tres actos hace de Navidades en México del Ballet Folklórico, una experiencia completa que honra la tradición, refuerza el vínculo familiar y transmite los valores de la cultura mexicana de generación en generación.
Las funciones se llevarán a cabo en el Castillo de Chapultepec, del 25 al 30 de diciembre, y enero del 1 al 10.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
El amor incondicional de la hija y nieta de Bruce Willis
El origen histórico y bíblico de Accion de Gracias y el poder de ser agradecidos
Estreno de Stranger Things 5 presente en estafas en línea, alertan especialistas
¿Cuál es la situación real de la pobreza laboral en México?
Ciencia alerta: ultraprocesados afectan a familias en la salud
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
“SEP impone capacitación obligatoria sobre infancias trans y no binarias en escuelas”; alertan padres de familia
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
Siete frutas que transforman el altar de Día de Muertos en un puente de luz y tradición
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Te Recomendamos
-
Celebridadeshace 2 días
La violencia digital es una realidad que afecta a 10 millones de mujeres
-
Historias que Conectanhace 2 días
Vencer el cáncer a los seis años: la historia de Miguel
-
Cienciahace 2 días
Neuroderechos, nuevo eje ético para investigar el cerebro humano
-
Dignidad Humanahace 2 días
Piden incluir a niñez y adolescencia en “plan integral contra el abuso sexual”