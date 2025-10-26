Fiesta de Calaveras: Más de 16 mil Catrinas en Mega Procesión honran a José Guadalupe Posada

Ciudad de México.- Este domingo 26 de octubre se lleva a cabo la Mega Procesión de Catrinas 2025, uno de los desfiles más representativos del Día de Muertos y punto de encuentro masivo; este año congrega a más de 16 mil participantes a lo largo del Paseo de la Reforma.

El desfile, que cumple 12 años desde su primera edición en 2014, es un homenaje vivo a La Catrina, figura creada por el grabador José Guadalupe Posada y bautizada por Diego Rivera. Lo que comenzó como una crítica social bajo el nombre de La Calavera Garbancera, hoy se reafirma como un emblema de la identidad mexicana y de unidad.

La Garbancera vuelve a su origen: El mensaje de Posada

En el corazón de la procesión se encuentra el contingente de Catrinas Clásicas de José Guadalupe Posada, liderado por Alejandría Vences, quien subraya la relevancia de honrar el origen popular del ícono.

“Hacemos un énfasis en darle el honor a este caricaturista porque, pues al final de cuentas él habrá nacido en Aguascalientes, pero la Catrina, la Garbancera, nació aquí en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito”, afirmó Vences en una entrevista televisiva.

La vocera destacó que su grupo representa a la población de clase baja, que era la mayor fuente de inspiración del artista:

“Somos este bloque de Catrinas de clase baja que era la mayoría del pueblo que era el que dibujaba José Guadalupe Posada como esqueletos para representar que a pesar de que ricos, pobres, reyes, el más humilde, todos somos esqueletos”.

La Catrina funciona como un recordatorio atemporal de la igualdad ante la muerte y un fuerte mensaje en el contexto de un evento masivo:

“En el contingente van desde las Catrinas más humildes hasta las Porfirianas”, puntualizó Vences.

Foto: Cuartoscuro

El evento contará con la participación de 40 contingentes, cada uno representando diferentes épocas, vestimentas y culturas dentro de México, lo que garantiza una gran variedad estética.

Foto: Cuartoscuro

Ruta nocturna hacia el Zócalo

Esta edición de la Mega Procesión de Catrinas 2025 es nueva por sus cambios logísticos, incluyendo el horario y la distribución de los escenarios.

La procesión partirá del Ángel de la Independencia, tomará todo el Paseo de la Reforma y continuará por Avenida Juárez y Cinco de Mayo, para concluir en la plancha del Zócalo Capitalino.

El evento se desarrollará bajo la luz de la luna, buscando darle otra percepción a esta mega procesión; el primer contingente saldrá a las 6 de la tarde.

Se calcula que el recorrido, que durará aproximadamente dos horas y media, permitirá que los primeros cinco contingentes lleguen al Zócalo Capitalino alrededor de las 8:30 de la noche.

“Esta es la primera vez en 12 años que por fin vamos a tener dos escenarios, uno en el inicio del Ángel de la Independencia y en la conclusión del evento en el Zócalo Capitalino”.

Datos útiles para asistir

Para todos los interesados en asistir y participar caracterizados, la organización ha dispuesto un servicio de maquillaje profesional en el Ángel de la Independencia.

Maquillaje: Los maquillistas están disponibles desde las 8:00 de la mañana.

Los maquillistas están disponibles desde las 8:00 de la mañana. Costos: El servicio maneja tabuladores de precios que inician en los $100 y pueden ascender, dependiendo de la complejidad y extensión, hasta los $1,100 aproximadamente.

El servicio maneja de precios que inician en los $100 y pueden ascender, dependiendo de la complejidad y extensión, hasta los $1,100 aproximadamente. Participación: Cualquier persona puede sumarse caracterizándose, siempre que el diseño respete la estética de la Catrina: centrada en la elegancia y el respeto a la tradición de José Guadalupe Posada.

Foto: Cuartoscuro

La Mega Procesión de Catrinas no es solo un desfile: es una celebración de la identidad, una lección de historia y una afirmación de que la vida y la muerte se celebran con arte y dignidad.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp