“Giselle”, el clásico del ballet, reinterpretado en una versión renovada

Ciudad de México.- Con más de 140 años de historia, el Lago de los cisnes narra el amor imposible entre Odette, una joven condenada a vivir como cisne por un hechizo, y el príncipe Sigfrido. Considerada una de las piezas más emblemáticas del ballet universal, volverá a cautivar con solo dos funciones.

El Lago de los cisnes, con la Compañía Nacional de Danza (CND), bajo la dirección coreográfica de Cuauhtémoc Nájera, se presentará en el en el Auditorio Nacional el próximo 11 de octubre.

Foto: Cortesía de Ángel Reyes para Siete24

Más allá de la fantasía, la versión de la CND apuesta por resaltar la humanidad de los personajes.

En palabras del coreógrafo Cuauhtémoc Nájera, esta es una de las obras artísticas más conocidas del mundo, como Romeo y Julieta o la Mona Lisa. “Todos creemos conocerla, pero ¿cuánto sabemos realmente de la historia de Odette, Sigfrido o Von Rothbart?”.

Para Nájera, este clásico sigue vigente porque habla de los dilemas humanos que trascienden épocas:

“Es una historia actual de hombres y mujeres enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Odette, Von Rothbart y Sigfrido podrían ser cualquiera de nosotros, lidiando con impulsos, juramentos rotos o la lucha entre el bien y el mal”.

El doble reto de Odette y Odile

El montaje en el Auditorio Nacional recupera escenas poco vistas y plantea un desafío técnico mayúsculo: que las bailarinas interpreten los dos roles protagónicos, Odette y Odile, en la misma función.

Greta Elizondo/Foto: Cortesía de Ángel Reyes para Siete24

La primera bailarina Greta Elizondo, quien dará vida a ambos personajes en la función nocturna, lo explicó así:

“El contraste entre la pureza de Odette y la seducción de Odile exige una versatilidad interpretativa que va más allá de la técnica”.

Por su parte, la primera bailarina Ana Elisa Mena, encargada de interpretar el doble rol en la función matutina, destacó la exigencia física del papel:

“La dificultad está en lograr los adagios controlados con la delicadeza de los brazos de cisne, sin perder la fuerza necesaria para sostener toda la función”.

Lago de los cisnes, un espejo de emociones

Más allá del virtuosismo, los bailarines coinciden en que esta versión busca conectar con el público desde la emoción y la cercanía.

Argenis Montalvo/Foto: Cortesía de Ángel Reyes para Siete24

El primer bailarín Argenis Montalvo, quien encarnará al príncipe Sigfrido en la función de la noche, lo describió así:

“La versión que verá el público tiene un enfoque profundamente humano. Los personajes se sienten cercanos y reconocibles”.

Alejandro Hidalgo/Foto: Cortesía de Ángel Reyes para Siete24

En tanto, Alejandro Hidalgo, quien interpretará a Sigfrido en la función matutina, resumió la propuesta:

“Esta puesta en escena transforma el ballet en un espejo de las emociones humanas, sin perder la exigencia técnica ni la belleza estética que lo caracteriza”.

Dos funciones para toda la familia

La propuesta reúne a más de 70 bailarines en escena y a la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, dirigida por el maestro Gavriel Heine, lo que convierte este montaje en un espectáculo de gran formato que busca emocionar a públicos de todas las edades.

El 11 de octubre, el público podrá disfrutar de este clásico en dos horarios: 12:30 y 19:00 horas, en el Auditorio Nacional.

Con su apuesta escénica, la Compañía Nacional de Danza invita a redescubrir un clásico que, a casi siglo y medio de su estreno, sigue conmoviendo por la belleza de su música y por la humanidad de sus personajes.

npq

