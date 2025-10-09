Cultura
La radio que se ve: Crean el primer programa para personas con discapacidad auditiva
“Entre Sonidos y Silencios” con Lengua de Señas Mexicano
Ciudad de México.- Yael Yancelson es hija de un músico y su madre no puede escuchar; en su familia prevalece la empatía y el respeto. Esa experiencia de vida la motivo a trabajar con el equipo de la estación de radio IBERO 90.9, juntos dieron un paso histórico: Entre Sonidos y Silencios, el primer programa de radio pensado especialmente para personas con discapacidad auditiva.
El programa puede verse a través de YouTube, combina traducción en Lengua de Señas Mexicana, subtítulos y elementos gráficos que permiten disfrutar la radio con la vista.
“Lo que queremos es acercarnos y dar visibilidad a la gente que vive con discapacidad auditiva”, expresó Yael Yancelson, creadora del concepto y egresada de la Universidad Iberoamericana.
“Vengo del mundo del sonido y del silencio”, compartió al explicar que su madre tiene discapacidad auditiva, una experiencia de vida que inspiró el título y la esencia del programa.
"Lo que queremos es acercarnos y dar visibilidad a la gente que vive con discapacidad auditiva".
Una propuesta pionera en México
Entre sonidos y silencios forma parte de la apuesta de la radio IBERO 90.9 por generar contenidos accesibles y de calidad. Consta de ocho episodios que abordan temas de divulgación cultural y científica: el primer programa se hizo en colaboración con la recién fallecida astrónoma Julieta Fierro. Hay episodios de experiencia sensorial como mirar las nubes o explorar los sabores de la comida mexicana.
La Directora de Contenido, Sofía Garfias, explicó que el proyecto nació de una colaboración entre el equipo de la estación universitaria y el Director de la Biblioteca de la IBERO, Luis Felipe Canudas.
Entre los elementos esenciales del formato, destacó que los episodios debían ser inclusivos, protagonizados por personas que se comunican con lenguaje de señas, acompañados de subtítulos y producidos con el rigor característico de la emisora.
El hecho de que el programa Entre sonidos y silencios incluya la Lengua de Señas Mexicana no es únicamente un gesto de empatía, es un acto de responsabilidad social, consideran sus creadores.
Comunicar desde la empatía
Para Beatriz Ulloa, Coordinadora de Atención a Personas con Discapacidad de la IBERO, este proyecto refleja el compromiso de la universidad con la inclusión.
“Poner en el centro la experiencia de las personas con discapacidad es vital para enseñar que hay más formas de comunicar”, aseguró. También enfatizó la necesidad de fomentar la inclusión desde las aulas, para que las nuevas generaciones asuman la diversidad como parte natural de la vida cotidiana.
Una comunidad que aprende a ver la radio
Con esta iniciativa, radio IBERO 90.9 se convierte en pionera de una nueva forma de comunicar: una radio que no sólo se escucha.
Cada episodio de radio tiene una duración de entre 15 y 20 minutos y está disponible de manera quincenal en el canal de IBERO 90.9 en YouTube.
Cultura
Regresan los Piratas al Acuario Inbursa en el Holandés Errante
Experiencia inmersiva para toda la familia
Ciudad e México.- Una misteriosa niebla ha comenzado a rodear las profundidades del Acuario Inbursa. Algunos dicen haber visto una embarcación antigua, cubierta de algas y huesos marinos, acechando entre las sombras. Otros susurran el nombre de una leyenda que jamás debió volver a la superficie… el Holandés errante ha despertado.
Así comienza la narrativa de la nueva atracción de temporada del Acuario Inbursa, “La maldición de los piratas”, a propósito del Día de Muertos. Se trata de una experiencia inmersiva para toda la familia, inspirada en el legendario mito del barco fantasma condenado a navegar eternamente.
El espectáculo interactivo transformará al Acuario Inbursa en un reino submarino de aventura, misterio y descubrimientos asombrosos.
¿De qué se trata La maldición de los piratas?
Los mares oscuros llegan al Mar de la Ciudad, el Acuario Inbursa, donde encontrarás: Animales marinos sorprendentes que acompañan la travesía; personajes en vivo; una narrativa inmersiva basada en el mito del Holandés errante, y la posibilidad de interactuar con los personajes.
Convertirse en pirata era una forma de vida y todos competían por tener un lugar en sus barcos. Era una verdadera aventura surcar los mares en lo que en ese momento era la manera de comunicación y negocios más importante del mundo, pero algo sucedió en esa embarcación.
Recordarás los mitos que se enfrentaban, como las sirenas que envolvían con sus cantos a los valientes guerreros que caían rendidos y nunca más se volvía a saber de ellos.
Los mares oscuros en el Acuario Inbursa
Los piratas y sirenas estarán navegando las aguas del Acuario Inbursa solamente los fines de semana de octubre, y por supuesto el 1 y 2 de noviembre. Miembros de la mítica tripulación del Holandés Errante convivirán con los visitantes durante todo el recorrido.
Una vez más, el Acuario Interactivo ofrece una exhibición temporal diseñada para toda la familia. La atracción está incluida en el boleto de acceso general y en el Shark Pass.
Cultura
El clásico Lago de los cisnes es un espejo de emociones
Con la CND
Ciudad de México.- Con más de 140 años de historia, el Lago de los cisnes narra el amor imposible entre Odette, una joven condenada a vivir como cisne por un hechizo, y el príncipe Sigfrido. Considerada una de las piezas más emblemáticas del ballet universal, volverá a cautivar con solo dos funciones.
El Lago de los cisnes, con la Compañía Nacional de Danza (CND), bajo la dirección coreográfica de Cuauhtémoc Nájera, se presentará en el en el Auditorio Nacional el próximo 11 de octubre.
Más allá de la fantasía, la versión de la CND apuesta por resaltar la humanidad de los personajes.
En palabras del coreógrafo Cuauhtémoc Nájera, esta es una de las obras artísticas más conocidas del mundo, como Romeo y Julieta o la Mona Lisa. “Todos creemos conocerla, pero ¿cuánto sabemos realmente de la historia de Odette, Sigfrido o Von Rothbart?”.
Para Nájera, este clásico sigue vigente porque habla de los dilemas humanos que trascienden épocas:
“Es una historia actual de hombres y mujeres enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Odette, Von Rothbart y Sigfrido podrían ser cualquiera de nosotros, lidiando con impulsos, juramentos rotos o la lucha entre el bien y el mal”.
El doble reto de Odette y Odile
El montaje en el Auditorio Nacional recupera escenas poco vistas y plantea un desafío técnico mayúsculo: que las bailarinas interpreten los dos roles protagónicos, Odette y Odile, en la misma función.
La primera bailarina Greta Elizondo, quien dará vida a ambos personajes en la función nocturna, lo explicó así:
“El contraste entre la pureza de Odette y la seducción de Odile exige una versatilidad interpretativa que va más allá de la técnica”.
Por su parte, la primera bailarina Ana Elisa Mena, encargada de interpretar el doble rol en la función matutina, destacó la exigencia física del papel:
“La dificultad está en lograr los adagios controlados con la delicadeza de los brazos de cisne, sin perder la fuerza necesaria para sostener toda la función”.
Lago de los cisnes, un espejo de emociones
Más allá del virtuosismo, los bailarines coinciden en que esta versión busca conectar con el público desde la emoción y la cercanía.
El primer bailarín Argenis Montalvo, quien encarnará al príncipe Sigfrido en la función de la noche, lo describió así:
“La versión que verá el público tiene un enfoque profundamente humano. Los personajes se sienten cercanos y reconocibles”.
En tanto, Alejandro Hidalgo, quien interpretará a Sigfrido en la función matutina, resumió la propuesta:
“Esta puesta en escena transforma el ballet en un espejo de las emociones humanas, sin perder la exigencia técnica ni la belleza estética que lo caracteriza”.
Dos funciones para toda la familia
La propuesta reúne a más de 70 bailarines en escena y a la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, dirigida por el maestro Gavriel Heine, lo que convierte este montaje en un espectáculo de gran formato que busca emocionar a públicos de todas las edades.
El 11 de octubre, el público podrá disfrutar de este clásico en dos horarios: 12:30 y 19:00 horas, en el Auditorio Nacional.
Con su apuesta escénica, la Compañía Nacional de Danza invita a redescubrir un clásico que, a casi siglo y medio de su estreno, sigue conmoviendo por la belleza de su música y por la humanidad de sus personajes.
Cultura
La Independencia de México, única en América liderada por sacerdotes: Alejandro Rosas
16 de septiembre
Ciudad de México.– La madrugada del 16 de septiembre de 1810 cambió la historia de México para siempre. Lo que comenzó como una conspiración criolla encabezada por militares, terminó convirtiéndose en un levantamiento popular dirigido por un sacerdote: Miguel Hidalgo y Costilla. Ese giro, según explica el historiador y divulgador Alejandro Rosas, es lo que hace única a la Independencia de México en toda la región.
Rosas, autor de obras como Érase una vez México y Mitos de la historia mexicana, recordó que en el resto de América los movimientos insurgentes fueron encabezados por militares criollos, como José de San Martín en Argentina o Simón Bolívar en Colombia. México, en cambio, tuvo como caudillos a sacerdotes: primero Miguel Hidalgo y luego José María Morelos.
“Acá fue un movimiento encabezado por un cura y el pueblo, porque al cura con el estandarte de la Virgen de Guadalupe sí lo sigue el pueblo”, explicó Rosas en una charla transmitida en YouTube.
¿Por qué Hidalgo tomó las riendas?
El especialista relató que en un principio el líder militar iba a ser Ignacio Allende, pues tenía el respaldo de otros oficiales criollos. Sin embargo, al descubrirse la conspiración en septiembre de 1810, Allende dudó y decidió posponer el levantamiento. Fue entonces cuando Hidalgo asumió el mando y convocó a la población, transformando un movimiento militar en una rebelión popular.
La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo mandó tocar la campana de su parroquia en Dolores y pronunció el histórico llamado a las armas. Rosas precisó:
“No era una plaza vacía porque era la madrugada del domingo, llegaban los pobladores a comerciar, y todo el mundo salió. Salieron de sus casas al sonido de la campana. Entonces dijo que había llegado el momento de luchar por la libertad: ‘¡Muera el mal gobierno!’”.
“No grito ¡Viva México! Ese grito de Independencia fue muchos años después, pero sí arengó ¡Muera el mal gobierno!”
Ese “mal gobierno”, aclaró el divulgador, no se refería directamente a la Corona española, sino a las autoridades novohispanas que marginaban a los criollos.
El rostro humano de los caudillos
Más allá del mito, Alejandro Rosas recordó que Miguel Hidalgo era un hombre aún con gran vitalidad, “no era un viejito encorvado como lo han pintado”: tenía 57 años cuando tomó las armas, era un excelente jinete, fuerte y de carácter decidido.
La historia nos la han contado como de héroes y villanos y no fue así, hay matices, señaló el historiador.
“No hay héroes impolutos en la independencia, no hay el superhéroe, pero tampoco está el supervillano. Como en toda guerra, hay diversos matices y así hay que entenderlos. Hidalgo supo entender el dolor y la situación del pueblo”.
Tras la primera etapa encabezada por Hidalgo, el liderazgo insurgente recayó en Morelos, quien llevó la lucha a un plano político más claro. En sus Sentimientos de la Nación propuso una república, la división de poderes y una constitución, bases del México moderno.
Y si bien, Hidalgo inició el movimiento de Independencia, el que la culminó fue Iturbide junto con Guerrero, precisó Rosas, y “ahora Iturbide es señalado como villano”.
Así nació del Grito de Independencia
Alejandro Rosas también relató cómo el Grito de Dolores se convirtió en ceremonia nacional. Aunque la primera celebración de la Independencia ocurrió en 1812, fue hasta 1896 cuando Porfirio Díaz ordenó trasladar la campana original de Dolores a Palacio Nacional.
“A partir de la noche del 15 de septiembre de 1896, el primer presidente que dio el Grito de Independencia fue Porfirio Díaz”, señaló Rosas.
Desde entonces, cada año los mexicanos celebramos no solo el inicio de nuestra independencia, sino también la memoria de los hombres que dieron el primer paso hacia la libertad.
Una independencia diferente
La gran peculiaridad, insiste Rosas, es que la Independencia de México fue la única en toda América encabezada por sacerdotes. Mientras otros países tuvieron generales y militares al frente, aquí fueron curas quienes levantaron la voz, acompañados por el pueblo.
Esa diferencia marcó profundamente el carácter del movimiento y el papel de la religión en la vida pública de México durante los siglos XIX y XX.
Cultura
Festival de Música de Morelia 2025 es también un refugio para la comunidad
Busca acercar a los niños al arte
Ciudad de México.- El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez celebrará su edición número 37 del 14 al 23 de noviembre, con un programa que, además de reunir a artistas de talla internacional, busca ser en un espacio de encuentro para las familias y un camino de formación para los niños y jóvenes michoacanos.
Con el lema “América Suena”, el encuentro musical reunirá a artistas de 13 países y se consolidará nuevamente como un espacio para tender puentes entre generaciones, culturas y familias.
Para Verónica Bernal, directora del festival, la música no solo es arte, sino un medio de encuentro humano:
“Tú vas a un concierto, disfrutas enormemente, pero aparte lo compartes, con tu nieto, con tu pareja, con el amigo. Qué increíble que la música también hoy, en esta necesidad, en esta hermandad que necesitamos en el mundo, sea este centro de unión”.
Un festival con vocación familiar y comunitaria
La edición 37 del Festival de Música de Morelia incluirá conciertos, recitales, música de cámara, jazz, ciclos de piano y actividades gratuitas para la comunidad. Además, habrá un programa especialmente diseñado para niñas y niños, con la intención de acercarles al arte desde edades tempranas.
Además de los conciertos, el Festival de Música de Morelia ofrecerá clases magistrales con artistas invitados, un ensayo abierto al público y actividades de formación para estudiantes. Con ello, se reafirma la vocación del encuentro: ser un festival internacional que no solo muestra música de concierto, sino que fortalece el tejido social a través del arte y la educación.
De acuerdo con Verónica Bernal, este acercamiento a la comunidad tiene un impacto social profundo:
“Es increíble cómo a nuestros niños el crimen organizado ya no los toca. Es decir, sus horas de ocio son horas virtuosas; estos niños están pensando siempre en música, en ensayos y en sus clases”.
Así, la música se convierte en una herramienta de protección y construcción de futuro para la niñez michoacana.
América Suena en el Festival de Música de Morelia
El festival celebrará del 14 al 23 de noviembre de 2025 su edición número 37. Contará con la presencia de artistas y conjuntos musicales de países como Alemania, Austria, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Israel y México, entre otros. El repertorio recorrerá los lenguajes académicos de raíz europea reinterpretados en América, además de expresiones populares y tradicionales que han forjado identidad en cada región.
A lo largo de 36 años, el Festival de Música de Morelia ha sido un motor cultural en Michoacán y un referente internacional. En esta nueva edición, la apuesta es clara: colocar a la música como un espacio de unión entre familias, un refugio de esperanza para los niños y un recordatorio de que el arte puede contribuir a sanar heridas sociales.
