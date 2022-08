Margo Glantz en la Biblioteca CASUL de Escritoras

Ciudad de México.- El Monumento a la Revolución se convertirá en un gran salón de baile a ritmo de danzón, mambo, son, rumba y chachachá con grandes orquestas, para celebrar el Día del Abuelo, o adultos mayores, como prefieras.

El evento es organizado por la Secretaría de Cultura capitalina, pero no podía faltar la participación estelar del Salón Los Ángeles, que el pasado 2 de agosto celebró 85 años de historia y que acuñó la famosa frase “Quien no conoce el Salón Los Ángeles no conoce México”.

Fotografía: Joshua Rodríguez / Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Las danzoneras Urbán, Isora Club y Anáhuac pondrán a bailar a todo el público con temas clásicos del danzón como “Nereidas”, “Mi locutor”, “La negra”, “Mi Mérida”, entre otras composiciones del repertorio popular de los salones de baile.

Las tres agrupaciones mostrarán su dominio en el arte de los ritmos afrocubanos.

El baile del Día del Abuelo será este sábado 27 de agosto de 12:00 a 16:00 horas

Los adultos mayores podrán lucir sus mejores atuendos y pasos de baile para disfrutar de este concierto en un horario que va de las 12:00 y hasta las 16:00 horas, y que promete ser el baile de salón más grande de la capital.

En 1982 se decretó conmemorar a nivel internacional, el mes de agosto como el de la vejez; y en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el Día del Abuelo, hoy llamado Día de las Personas Mayores.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube

Día del Abuelo, baile, Monumento a la Revolución,