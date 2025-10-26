Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas

Ciudad de México.-La Ofrenda Monumenta del Zócalo marca el inicio formal de los festejos de Día de Muertos en la capital y ya se encuentra instalada en la Plaza de la Constitución, que se convirtió en un espacio de historia y memoria colectiva.
Las calacas gigantes, de más de cuatro metros de altura, dominan el panorama. Están caracterizadas de personas indígenas y guerreros prehispánicos. Miles de flores de cempasúchil complementan la vista.
Homenaje a México-Tenochtitlan
La Ofrenda Monumental este año tiene un significado, su diseño fue elegido mediante votación ciudadana. El público eligió la propuesta que lleva por nombre “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”, del Colectivo Zion Art Studio; más de 12 mil votantes participaron en la selección.
La ofrenda está enmarcada en la conmemoración de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan y rinde un sentido homenaje a la Diosa Madre Tonantzin. Además, incluye elementos simbólicos esenciales del mundo prehispánico.
Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, presente en el evento de inauguración, explicó la composición.
“Ganó una propuesta bellísima que encabeza Marco, cartonero de Iztapalapa, relacionada con los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán y a la Diosa Tonantzin, como se recuerda hasta nuestros días. La propuesta convoca a las diosas de las otras culturas mesoamericanas que traen ofrendas para todos nosotros”.
El Encuentro entre culturas
La ofrenda ofrece una experiencia de profunda conexión con nuestras raíces. Muestra cómo la tradición del Día de Muertos se fusiona con la historia antigua de nuestro país. No solo es un tributo a los difuntos. También es un reconocimiento a la cosmogonía indígena.
Los visitantes pueden disfrutar de la Ofrenda Monumental desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre.
Un detalle adicional embellece el recorrido: en la avenida 20 de Noviembre se instaló un tapete del Camino a Mictlán. Esto guía simbólicamente a los visitantes hacia el gran altar en el corazón de la ciudad.
Fiesta de Calaveras: Más de 16 mil Catrinas en Mega Procesión honran a José Guadalupe Posada
Con 40 contingentes, dos escenarios y un inicio nocturno
Ciudad de México.- Este domingo 26 de octubre se lleva a cabo la Mega Procesión de Catrinas 2025, uno de los desfiles más representativos del Día de Muertos y punto de encuentro masivo; este año congrega a más de 16 mil participantes a lo largo del Paseo de la Reforma.
El desfile, que cumple 12 años desde su primera edición en 2014, es un homenaje vivo a La Catrina, figura creada por el grabador José Guadalupe Posada y bautizada por Diego Rivera. Lo que comenzó como una crítica social bajo el nombre de La Calavera Garbancera, hoy se reafirma como un emblema de la identidad mexicana y de unidad.
La Garbancera vuelve a su origen: El mensaje de Posada
En el corazón de la procesión se encuentra el contingente de Catrinas Clásicas de José Guadalupe Posada, liderado por Alejandría Vences, quien subraya la relevancia de honrar el origen popular del ícono.
“Hacemos un énfasis en darle el honor a este caricaturista porque, pues al final de cuentas él habrá nacido en Aguascalientes, pero la Catrina, la Garbancera, nació aquí en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito”, afirmó Vences en una entrevista televisiva.
La vocera destacó que su grupo representa a la población de clase baja, que era la mayor fuente de inspiración del artista:
“Somos este bloque de Catrinas de clase baja que era la mayoría del pueblo que era el que dibujaba José Guadalupe Posada como esqueletos para representar que a pesar de que ricos, pobres, reyes, el más humilde, todos somos esqueletos”.
La Catrina funciona como un recordatorio atemporal de la igualdad ante la muerte y un fuerte mensaje en el contexto de un evento masivo:
“En el contingente van desde las Catrinas más humildes hasta las Porfirianas”, puntualizó Vences.
El evento contará con la participación de 40 contingentes, cada uno representando diferentes épocas, vestimentas y culturas dentro de México, lo que garantiza una gran variedad estética.
Ruta nocturna hacia el Zócalo
Esta edición de la Mega Procesión de Catrinas 2025 es nueva por sus cambios logísticos, incluyendo el horario y la distribución de los escenarios.
La procesión partirá del Ángel de la Independencia, tomará todo el Paseo de la Reforma y continuará por Avenida Juárez y Cinco de Mayo, para concluir en la plancha del Zócalo Capitalino.
El evento se desarrollará bajo la luz de la luna, buscando darle otra percepción a esta mega procesión; el primer contingente saldrá a las 6 de la tarde.
Se calcula que el recorrido, que durará aproximadamente dos horas y media, permitirá que los primeros cinco contingentes lleguen al Zócalo Capitalino alrededor de las 8:30 de la noche.
“Esta es la primera vez en 12 años que por fin vamos a tener dos escenarios, uno en el inicio del Ángel de la Independencia y en la conclusión del evento en el Zócalo Capitalino”.
Datos útiles para asistir
Para todos los interesados en asistir y participar caracterizados, la organización ha dispuesto un servicio de maquillaje profesional en el Ángel de la Independencia.
- Maquillaje: Los maquillistas están disponibles desde las 8:00 de la mañana.
- Costos: El servicio maneja tabuladores de precios que inician en los $100 y pueden ascender, dependiendo de la complejidad y extensión, hasta los $1,100 aproximadamente.
- Participación: Cualquier persona puede sumarse caracterizándose, siempre que el diseño respete la estética de la Catrina: centrada en la elegancia y el respeto a la tradición de José Guadalupe Posada.
La Mega Procesión de Catrinas no es solo un desfile: es una celebración de la identidad, una lección de historia y una afirmación de que la vida y la muerte se celebran con arte y dignidad.
Policías capitalinos ayudan a traer dos vidas
Atención oportuna
Ciudad de México. — En distintos puntos de la capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asistieron a dos mujeres que entraron en labor de parto y dieron a luz antes de llegar al hospital.
Ambos nacimientos ocurrieron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, y las madres y recién nacidas fueron trasladadas con éxito a hospitales para recibir atención médica especializada, informó la SSC a través de un comunicado oficial.
Policías recibieron a una bebé en la colonia Martín Carrera
En la colonia Martín Carrera, de la alcaldía Gustavo A. Madero, una mujer de 23 años dio a luz dentro de un vehículo con la ayuda de oficiales de la policía capitalina.
Los agentes patrullaban las calles Cantera y 5 de Febrero cuando los tripulantes de una camioneta roja les solicitaron apoyo urgente.
El conductor explicó que su familiar presentaba contracciones intensas y que no alcanzarían a llegar al hospital.
Los policías solicitaron una ambulancia por radio, pero notaron que el nacimiento era inminente. Para proteger a la madre, la recostaron en el asiento trasero del vehículo y siguieron el protocolo de primeros auxilios.
Uno de los oficiales la guió en ejercicios de respiración hasta que la pequeña nació. Luego la arroparon y la colocaron sobre el pecho de su madre para mantenerla caliente.
Pocos minutos después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar y trasladaron a ambas a un hospital de especialidad.
La familia agradeció el apoyo de los uniformados, quienes permanecieron con ellos hasta asegurar que recibieran atención médica completa.
Otro parto ocurrió en una patrulla en la colonia Tacuba
En otro hecho similar, en la colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, una joven de 15 años dio a luz dentro de una patrulla.
De acuerdo con el parte informativo de la SSC, los policías patrullaban las calles Felipe Carrillo Puerto y Lago Chiem cuando una mujer de 61 años pidió auxilio porque su nieta presentaba fuertes contracciones.
Los oficiales solicitaron apoyo médico, pero ante la inminencia del parto, trasladaron a la joven al interior de la unidad policial.
Una de las agentes aplicó sus conocimientos de primeros auxilios y recibió a la bebé en los asientos traseros de la patrulla. La recién nacida fue arropada y colocada en brazos de su madre para tranquilizarla.
Minutos después, paramédicos arribaron al lugar y verificaron el estado de salud de ambas antes de trasladarlas a un hospital cercano para su atención médica especializada.
La SSC destacó la capacitación de sus elementos
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México destacó que sus policías están capacitados en primeros auxilios y atención de emergencias, con el objetivo de auxiliar a la población en situaciones críticas.
La dependencia subrayó que este tipo de intervenciones forman parte del compromiso de los cuerpos de seguridad con el bienestar de los habitantes y su pronta respuesta ante cualquier emergencia.
Según datos públicos de la SSC, cada año se registran decenas de asistencias médicas brindadas por agentes en campo, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y el ERUM.
CDMX endurece sanciones por transporte de materiales peligrosos
Para evitar accidentes
Ciudad de México. — La capital mexicana reformó su Reglamento de Tránsito para proteger la seguridad vial y reducir los accidentes provocados por vehículos que transportan materiales peligrosos.
El decreto, publicado el 10 de octubre de 2025 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece nuevas reglas y sanciones para los conductores de unidades que trasladan sustancias tóxicas o inflamables.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el objetivo es evitar riesgos en zonas urbanas donde circulan vehículos particulares, transporte público y peatones. La medida forma parte de una estrategia integral de movilidad segura respaldada por el artículo 6 de la Ley de Movilidad Sustentable de la CDMX.
Velocidad máxima: 30 kilómetros por hora en toda la ciudad
Uno de los principales cambios establece que los camiones que transportan materiales peligrosos deberán circular a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. La restricción debe aplicarse en cualquier vialidad, sin importar la zona.
Solo se permitirán excepciones en tramos previamente autorizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) o en rutas federales que atraviesen la capital.
Quienes rebasen el límite enfrentarán multas que van de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Es decir, entre 11 mil 314 y 33 mil 942 pesos, según el valor vigente del UMA (113.14 pesos).
Más para leer: Falta educación para lograr la separación de basura en CDMX
Estas sanciones buscan reducir los accidentes derivados de la velocidad excesiva y reforzar la seguridad de las personas en avenidas con alta concentración de tráfico.
Prohibido circular en vías de acceso controlado
La reforma también prohíbe la circulación de vehículos con sustancias peligrosas por vías de acceso controlado, como Periférico, Viaducto Miguel Alemán o Circuito Interior, salvo casos excepcionales.
La medida se justifica por el alto riesgo que representan los siniestros en esas vialidades, donde los camiones podrían provocar explosiones o derrames de gran impacto.
La sanción para quienes incumplan esta norma será de hasta 600 UMAs, equivalentes a 67 mil 884 pesos, de acuerdo con la Gaceta Oficial.
Nuevas exigencias de documentación y rutas seguras
Las reformas también obligan a los operadores a portar documentación específica, respetar rutas autorizadas y cumplir con medidas de seguridad.
Entre ellas se incluyen la verificación de las unidades, el uso de señalizaciones visibles, la capacitación de los conductores y el registro de itinerarios ante la autoridad.
El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones podrá ser sancionado con entre 100 y 400 UMAs, lo que representa de 11 mil 314 a 45 mil 256 pesos.
Según la Agencia de Atención Integral de Riesgos y Protección Civil, la capital ha registrado más de 150 incidentes anuales relacionados con el transporte de materiales peligrosos en la última década. La mayoría ocurrió por falta de mantenimiento vehicular o errores humanos.
Una política centrada en la seguridad pública
La Jefatura de Gobierno capitalino informó que estas medidas refuerzan el derecho constitucional a la movilidad segura, accesible y eficiente para todas las personas.
El propósito es disminuir los riesgos ambientales y humanos asociados con el traslado de sustancias peligrosas dentro del perímetro urbano.
Estas disposiciones buscan, según la autoridad, que las calles capitalinas sean espacios más seguros para conductores, ciclistas y peatones, alineadas con los principios de la Estrategia de Seguridad Vial 2030.
El Alcohol: enemigo que enferma cuerpos, rompe familias y multiplica la violencia
Ciudad de México.— El consumo excesivo de alcohol se ha convertido en un enemigo silencioso que enferma, destruye hogares y alienta la violencia. Por eso, legisladores han hecho un llamado a las alcaldías para emprender campañas permanentes de prevención e información sobre los riesgos de beber en exceso.
Un riesgo que se multiplica
La diputada del Partido del Trabajo, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, recordó que el abuso del alcohol afecta la salud y en un detonante de tragedias colectivas. Explicó que esta conducta es un factor de riesgo en más de 200 enfermedades y lesiones, además de estar presente en hechos de tránsito, riñas, homicidios y violencia familiar.
Refirió que en el 45 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en 2023, el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol. En las entidades donde el consumo es más alto, la tasa de asesinatos se eleva hasta un 30 por ciento. Y el 60 por ciento de las personas que murieron en peleas callejeras habían bebido antes del incidente.
Salud, convivencia y seguridad en riesgo
El Congreso capitalino pidió campañas informativas y estrategias que involucren a la comunidad, las escuelas y las familias. El objetivos es construir una cultura de prevención y responsabilidad. El abuso del alcohol, señalaron los legisladores, afecta la convivencia social, deteriora la salud mental y física y se traduce en un problema de seguridad pública.
LEE “El alcohol destruye vidas”: Fermín IV revela 25 años de sobriedad y renacimiento en la fe
Además, se solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana fortalecer la difusión sobre las sanciones establecidas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. En vísperas de las fiestas decembrinas, cuando el consumo suele incrementarse, se prevé reforzar operativos para evitar incidentes.
Cuando la violencia empieza en una botella
El vínculo entre el alcohol y la violencia es profundo. Estudios citados en la propuesta legislativa indican que el 28.7 por ciento de los hombres que consumen alcohol semanalmente admitieron haber ejercido violencia física, y el 7.9 por ciento aceptó haber cometido agresiones sexuales. Estos datos revelan un patrón que va más allá del consumo: el deterioro de la empatía, del control y de la capacidad de convivencia.
