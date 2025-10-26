Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas

Ciudad de México. — La capital mexicana reformó su Reglamento de Tránsito para proteger la seguridad vial y reducir los accidentes provocados por vehículos que transportan materiales peligrosos.

El decreto, publicado el 10 de octubre de 2025 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece nuevas reglas y sanciones para los conductores de unidades que trasladan sustancias tóxicas o inflamables.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el objetivo es evitar riesgos en zonas urbanas donde circulan vehículos particulares, transporte público y peatones. La medida forma parte de una estrategia integral de movilidad segura respaldada por el artículo 6 de la Ley de Movilidad Sustentable de la CDMX.

Velocidad máxima: 30 kilómetros por hora en toda la ciudad

Uno de los principales cambios establece que los camiones que transportan materiales peligrosos deberán circular a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. La restricción debe aplicarse en cualquier vialidad, sin importar la zona.

Solo se permitirán excepciones en tramos previamente autorizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) o en rutas federales que atraviesen la capital.

Quienes rebasen el límite enfrentarán multas que van de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Es decir, entre 11 mil 314 y 33 mil 942 pesos, según el valor vigente del UMA (113.14 pesos).

Más para leer: Falta educación para lograr la separación de basura en CDMX

Estas sanciones buscan reducir los accidentes derivados de la velocidad excesiva y reforzar la seguridad de las personas en avenidas con alta concentración de tráfico.

Prohibido circular en vías de acceso controlado

La reforma también prohíbe la circulación de vehículos con sustancias peligrosas por vías de acceso controlado, como Periférico, Viaducto Miguel Alemán o Circuito Interior, salvo casos excepcionales.

La medida se justifica por el alto riesgo que representan los siniestros en esas vialidades, donde los camiones podrían provocar explosiones o derrames de gran impacto.

La sanción para quienes incumplan esta norma será de hasta 600 UMAs, equivalentes a 67 mil 884 pesos, de acuerdo con la Gaceta Oficial.

Nuevas exigencias de documentación y rutas seguras

Las reformas también obligan a los operadores a portar documentación específica, respetar rutas autorizadas y cumplir con medidas de seguridad.

Entre ellas se incluyen la verificación de las unidades, el uso de señalizaciones visibles, la capacitación de los conductores y el registro de itinerarios ante la autoridad.

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones podrá ser sancionado con entre 100 y 400 UMAs, lo que representa de 11 mil 314 a 45 mil 256 pesos.

Según la Agencia de Atención Integral de Riesgos y Protección Civil, la capital ha registrado más de 150 incidentes anuales relacionados con el transporte de materiales peligrosos en la última década. La mayoría ocurrió por falta de mantenimiento vehicular o errores humanos.

Una política centrada en la seguridad pública

La Jefatura de Gobierno capitalino informó que estas medidas refuerzan el derecho constitucional a la movilidad segura, accesible y eficiente para todas las personas.

El propósito es disminuir los riesgos ambientales y humanos asociados con el traslado de sustancias peligrosas dentro del perímetro urbano.

Estas disposiciones buscan, según la autoridad, que las calles capitalinas sean espacios más seguros para conductores, ciclistas y peatones, alineadas con los principios de la Estrategia de Seguridad Vial 2030.

JAHA