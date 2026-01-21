Cultura
Restauran al Señor de San Román: El INAH interviene la imagen más venerada de Campeche
El patrón de los navegantes
Ciudad de México.- El Barrio de San Román es uno de los más emblemáticos de los cinco que integran la ciudad de San Francisco de Campeche. Fundado fuera de la muralla en el siglo XVI para albergar a indígenas mayas y nahuas, se transformó con el tiempo en un barrio de pescadores y marinos. Es en este rincón histórico donde, desde 1565, se resguarda la imagen más venerada de la entidad: el Cristo Negro Señor de San Román.
A fin de garantizar su preservación para las futuras generaciones, el pasado 16 de enero de 2026, la escultura fue bajada de su altar principal. Este acto marcó el inicio de los trabajos de restauración coordinados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Anatomía de una pieza histórica y sagrada
Se trata de una escultura de gran formato, tallada y ensamblada en madera, que mide 1.96 metros de alto por 1.94 metros de ancho. La imagen se encuentra montada sobre una cruz del mismo material, decorada con láminas de plata repujada de dimensiones imponentes: 3.30 metros de altura.
La devoción por esta pieza tiene registros desde el siglo XVI. La tradición narra que la imagen llegó en una embarcación desde Veracruz, para instalarse en el templo donde hoy es venerado. Ante la importancia de la pieza, el párroco y rector del santuario, el presbítero Juan Alberto Arcos Arana, solicitó la intervención de los especialistas.
Diagnóstico y restauración del Cristo Negro de San Román
El proyecto, financiado por la propia parroquia, es ejecutado por la Sección de Conservación y Restauración del Centro INAH Campeche. Los trabajos se realizan directamente en el interior del templo y se estima que el proceso se extienda por dos meses, con el objetivo de que la imagen esté lista para las celebraciones de Semana Santa.
María Fernanda Escalante Hernández, restauradora que coordina los trabajos, detalló que el primer paso tras separar la escultura de su cruz fue la realización de estudios de rayos X. Estos análisis permiten evaluar la integridad estructural interna y detectar grietas ocultas que pudieran comprometer la estabilidad a largo plazo.
Respecto al estado actual, la especialista señaló deterioros relevantes como la formación de escamas en las piernas y pies, así como ampollas en el tórax. También se identificaron grietas y fisuras generadas por los movimientos naturales de la madera, los cambios de temperatura y el propio sistema de anclaje a la cruz.
“La reintegración cromática será con materiales reversibles y diferenciables, solo para estabilizar visualmente pérdidas puntuales que afectan la legibilidad de la obra”.
Procesos técnicos y ciencia aplicada
La intervención se divide en dos ejes: la intervención directa y la investigación científica. En la parte operativa, se realizará una limpieza mecánica suave para remover polvo, seguida de una limpieza físico-química con solventes compatibles y adhesivos reversibles.
En áreas específicas como la barba, donde se ha detectado pérdida de relieve, se evaluará un resane estructural que restituya el volumen original. En los pies se han identificado cambios de textura y color que, según los expertos, son reflejo de la interacción cultural y devocional de los fieles a lo largo de los siglos.
Paralelamente, se llevarán a cabo análisis estratigráficos y espectrometría de fluorescencia de rayos X. Los resultados de estos estudios permitirán crear una base de datos indispensable para futuras decisiones de conservación.
Finalmente, este proyecto ha contado con la colaboración activa de los custodios del Señor de San Román y la comunidad parroquial, quienes han aportado relatos e información histórica sobre el patrono de los navegantes, reafirmando el vínculo entre la ciencia del INAH y la identidad cultural de Campeche.
Cultura
OMAN: El coloso del Auditorio Nacional despierta y suena mejor
El concierto será el 1 de marzo
Ciudad de México.- En el Auditorio Nacional habita un gigante de 15 mil voces que, tras un meticuloso proceso de restauración de más de seis meses, se prepara para volver a sonar. El Órgano Monumental del Auditorio Nacional (OMAN), considerado el instrumento más destacado de su tipo en América Latina y uno de los más notables del mundo, no es solo una pieza de ingeniería; es el guardián de la memoria acústica de nuestro país.
Una joya instrumental con relevancia global
La historia del OMAN es un viaje de décadas. Su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando fue instalado originalmente en el Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, en 1956 fue reubicado en el Auditorio Nacional, donde se realizaron adaptaciones monumentales para las dimensiones del nuevo espacio. Con piezas originales y otras fabricadas por la mítica casa italiana Tamburini, en colaboración con la firma mexicana Riojas, el proyecto se concretó en 1957 e inauguró formalmente el 23 de noviembre de 1958 bajo las manos del organista Jesús Estrada.
Hoy, el OMAN alcanza las dimensiones de un edificio de tres pisos, pesa 15 toneladas y cuenta con un impresionante ejército de 15,633 flautas y cinco teclados. Para el maestro Héctor Guzmán, Organista Titular del recinto, la importancia de este instrumento trasciende fronteras.
“El OMAN siempre ha tenido relevancia internacional, por sus dimensiones y el lugar en donde está, es el espacio más grande con un instrumento de este tipo. Una joya más en nuestro querido país, que estaremos orgullosos de mostrar al mundo”.
El arte de la restauración
Recientemente, el OMAN fue sometido a una intervención profunda que combinó la tradición más antigua con tecnología de punta. Este mantenimiento mayor, liderado por un equipo de expertos integrado por Héctor Guzmán, el organero estadounidense Robert Knight y el maestro Marco Ángel Sánchez Romero, consistió en una modernización radical de su sistema de control.
Marco Ángel Sánchez Romero, organista y técnico organero del OMAN, explica la complejidad técnica de la obra:
“Los recientes trabajos ponen de nuevo al OMAN bajo los estándares internacionales y han consistido en una modernización del sistema de comunicación y transmisión de datos que conecta la consola —el mueble donde el organista hace su trabajo y que contiene los teclados y el pedal— con el instrumento en sí mismo que son las flautas. Se cambiaron todos los cables, en total más de 4 kilómetros, y también se está afinando”.
Esta actualización permitirá al público percibir una claridad sonora sin precedentes. Según Guzmán, la modernización del sistema electrónico permitirá pasar de las tradicionales 10 combinaciones de registros a cientos de ellas, expandiendo las 250 posibilidades tímbricas del órgano a niveles nunca antes explorados en el recinto.
La cita para el concierto del regreso
El próximo 1 de marzo, el Auditorio Nacional abrirá sus puertas para el concierto “Con la renovada voz del OMAN”. En esta gala, el maestro Héctor Guzmán compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta del maestro Ludwig Carrasco.
Sobre el repertorio, diseñado específicamente para exhibir el poderío del órgano tras su restauración, Guzmán detalla: “Se eligieron piezas que exhibieran todas las capacidades acústicas del OMAN y destacara como solista… La idea era que resultara algo único y extremadamente llamativo para todo el público, y sin duda lo será”.
El programa incluirá obras maestras de Händel, Poulenc, Bernal Jiménez y Saint-Saëns, compositores que permitirán al OMAN demostrar por qué es capaz de producir desde los susurros más sutiles hasta estruendos que estremecen al público, apuntó el maestro Guzmán.
“Creo que, después de este mantenimiento y modernización, su concierto de reapertura será un acontecimiento histórico para la música en México. Estoy seguro de que la gente saldrá emocionada de escuchar nuevamente este gran órgano”.
Cultura
Toda una vida en escena: la historia que conecta de Elisa Ramos
Hay historias que no comienzan con un gran aplauso, sino con un pequeño paso sobre el escenario.
La de Elisa Ramos empezó así: siendo niña, formando parte del cuerpo infantil de El Cascanueces, interpretando a un ratoncito, a un soldadito, sin imaginar que ese escenario sería, con los años, su segundo hogar.
Cuando Elisa apareció por primera vez en escena, no pertenecía aún a la Compañía Nacional de Danza. Era una de tantas niñas invitadas por la Compañía Nacional de Danza, que abre sus producciones a estudiantes de ballet de escuelas oficiales del INBA cuando los montajes requieren niños.
Los papeles eran pequeños. Pero el impacto, enorme.
🎭 Cuando el escenario siembra vocaciones
Durante años, los personajes infantiles en los grandes ballets eran interpretados por los bailarines más jóvenes de la compañía. Cambiar eso fue mucho más que una decisión técnica: fue una declaración cultural.
Ver niños bailando en escena hace que otros niños se imaginen ahí. Hace que el ballet deje de ser un mundo lejano y se vuelva posible.
Para Elisa, ese primer contacto no fue casual. Sus padres la llevaban desde muy pequeña a ver funciones de ballet. El amor por la danza no nació de la obligación, sino del asombro, del ritual de sentarse en la butaca y ver cómo la música y el movimiento contaban historias sin palabras.
Así, temporada tras temporada, El Cascanueces dejó de ser solo un espectáculo navideño y se convirtió en una constante en su vida.
🩰 Veintidós temporadas después
Hoy, Elisa Ramos es bailarina solista de la Compañía Nacional de Danza. Ha interpretado todo el repertorio de la CND, ha pasado por innumerables montajes, ensayos, giras y escenarios.
Pero hay un dato que lo dice todo: ha bailado El Cascanueces durante 22 temporadas consecutivas.
No como una repetición mecánica, sino como un regreso simbólico. Cada año, al pisar el escenario, vuelve también esa niña que alguna vez fue invitada, esa que descubrió ahí su vocación.
Aún no es primera bailarina —y eso también forma parte de la historia— porque el ballet, como la vida, no es solo talento: es tiempo, madurez, procesos. Elisa está en ese camino, construyéndolo paso a paso, función a función.
✨ Una historia que conecta generaciones
La historia de Elisa conecta porque cierra un círculo:
- Una niña que fue inspirada desde la butaca.
- Una niña que fue invitada a participar.
- Una joven que decidió quedarse, estudiar, perseverar.
- Una bailarina que hoy inspira a otros niños desde el escenario.
No todos los sueños nacen grandes. Algunos empiezan con un disfraz sencillo, una escena breve, una oportunidad pequeña… y crecen gracias a la constancia, al acompañamiento familiar y a instituciones que entienden que la cultura también se construye sembrando futuro.
Elisa Ramos mantiene un perfil discreto y profundamente enfocado en su trabajo artístico.
Su trayectoria puede seguirse principalmente a través de las presentaciones, funciones y contenidos oficiales de la Compañía Nacional de Danza, donde participa activamente como bailarina solista.
Para conocer su trabajo, temporadas y montajes en los que participa, te recomendamos seguir:
- 🎭 Compañía Nacional de Danza (CND – INBAL)
- Publican información sobre funciones, elencos, temporadas y actividades especiales, incluyendo El Cascanueces y el repertorio clásico y contemporáneo de la compañía.
En el caso de que Elisa comparta en el futuro cuentas públicas o proyectos personales, sin duda serán un espacio valioso para seguir de cerca una historia que sigue escribiéndose sobre el escenario.
Cultura
Ya cuesta más entrar al Museo de Antropología y visitar Teotihuacán
Ciudad de México.– Planear una salida familiar a las pirámides de Teotihuacan o una tarde en el Museo Nacional de Antropología será un poco más caro a partir de este año. Con la llegada de 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) actualizó sus tarifas de acceso.
La medida, que entró en vigor el primer día de enero, busca regular el flujo de visitantes y garantizar la conservación de los 165 museos y 193 zonas arqueológicas.
Los nuevos costos de entrada distinguen entre visitantes nacionales (incluyendo extranjeros residentes) y turistas extranjeros. Aquí te detallamos cómo quedan los costos en los sitios más importantes:
¿Cuánto costará la entrada al Museo de Antropología y otros sitios de interés?
Para este año, los recintos se han dividido en cuatro categorías principales, de acuerdo con sus características. La división la estableció el INAH.
Categoría I
Son los sitios arqueológicos más importantes como Teotihuacan, Tulum, Monte Albán, Palenque y Calakmul, además de museos nacionales como el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia.
- Nacionales y extranjeros con residencia en México: 105 pesos.
- Extranjeros: 210 pesos.
Categoría II
Tlatelolco, Malinalco, Toniná y Dzibanché, así como museos como El Carmen y el de la Cultura Huasteca.
- Nacionales y extranjeros con residencia en México: 85 pesos.
- Extranjeros: 155 pesos.
Categoría III
Considera sitios como Tenam Puente, Tingambato y Tres Zapotes, además de museos como el Nacional de las Culturas del Mundo y el Virreinal de Acolman.
- Nacionales y extranjeros con residencia en México: 85 pesos.
- Extranjeros: 155 pesos.
Categoría IV
Incluye espacios como Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y el Museo del Pueblo Maya.
- Nacionales y extranjeros con residencia en México: 80 pesos.
- Extranjeros: 140 pesos.
El respiro para las familias: ¿Quiénes no pagan?
La buena noticia para la economía familiar es que las políticas de gratuidad se mantienen firmes. Si vas con niños menores de 13 años, estudiantes con credencial vigente, maestros o adultos mayores con tarjeta del INAPAM, la entrada es gratuita.
Además, se mantienen los domingos con entrada gratuita para todos los mexicanos y extranjeros residentes en el país, lo que permite que el patrimonio continúe accesible para las familias.
Es importante recordar que para validar los descuentos de residente o nacional, es obligatorio presentar una identificación oficial vigente o documento probatorio al momento de ingresar.
El Museo Nacional de Antropología: Éxito total en 2025
Una de las razones que impulsan la actualización de estas cuotas es la enorme afluencia que registran los recintos principales. El Museo Nacional de Antropología (MNA) cerró el 2025 con una cifra histórica de más de cinco millones de visitantes, superando ampliamente los 3.7 millones registrados en 2024.
El INAH argumentó que estos recursos se destinarán a la conservación de las más de 190 zonas arqueológicas que dan identidad a nuestro país.
Cultura
Lo que no sabías de los Reyes Magos
Ciudad de México.- Los Reyes Magos son, quizás, el grupo de personajes más enigmáticos de la narrativa bíblica. Su llegada a Belén marca uno de los momentos más esperados de la temporada navideña y la ilusión máxima de millones de niños cada 6 de enero, Día de Reyes. Sin embargo, mucho de lo que creemos saber sobre ellos pertenece más a la tradición popular y al arte que al texto sagrado.
Aunque su aparición en las Escrituras es breve, la figura de los Reyes Magos ha cautivado la imaginación cristiana por siglos. Philip Kosloski recupera para Aleteia lo qué realmente está escrito en el Evangelio sobre estos sabios de Oriente.
Estos son cinco datos clave que han cambiado con la tradición a lo largo de los siglos:
Su única aparición es en el Evangelio de Mateo
A pesar de su enorme popularidad, los magos no aparecen en todos los textos bíblicos, solo el Evangelio de Mateo narra su llegada: “Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí que unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén”.
Llegaron años después del nacimiento
La iconografía clásica los muestra junto a los pastores frente al pesebre, pero los historiadores coinciden en que llegaron años después del nacimiento de Jesús. Se estima que el encuentro ocurrió entre uno y tres años más tarde. Esto explica por qué el rey Herodes mandó matar a todos los niños varones menores de dos años, intentando asegurar el fin del “Rey de los Judíos”.
¿Eran realmente tres?
La Biblia no especifica cuántos eran. El relato simplemente menciona a “unos sabios”. La tradición estableció que eran tres basándose únicamente en el número de regalos ofrecidos: oro, incienso y mirra. Sin embargo, pudo tratarse de una caravana mucho más numerosa de viajeros y eruditos.
El origen de sus nombres
¿Melchor, Gaspar y Baltasar? Estos nombres no aparecen en la Biblia. Fueron asignados por los primeros cristianos siglos después para darle identidad a la historia. Según el padre Dwight Longenecker en su obra The Mystery of the Magi, las denominaciones variaron según la región:
- En Alejandría: Bithisarea, Melichior y Gathaspa.
- Cristianos etíopes: Hor, Karsudan y Basanater.
- Armenios: Kagpha, Badadakharida y Badadilma.
¿Eran reyes?
Aunque hoy los llamamos “Reyes Magos”, el relato original se refiere a ellos como “magoi” (sabios o astrólogos). No hay mención alguna a que poseyeran títulos reales. Eran hombres de ciencia de la época, probablemente de origen persa o babilonio, dedicados al estudio de los astros.
La estrella de Belén: ¿Fenómeno astronómico?
El Evangelio de Mateo afirma que fueron guiados por una estrella. Si bien para la fe es un milagro, muchos astrónomos sugieren que pudo tratarse de un fenómeno celeste real, como una conjunción planetaria o una supernova, que captó la atención de estos observadores del cielo y los motivó a emprender el viaje hacia Judea.
