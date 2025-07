Ríos de Color celebra el arte como un lenguaje para la paz

Ciudad de México.- Katya Echazarreta, la primera astronauta mexicana, está convencida del poder del juego como catalizador del conocimiento, por eso trata de inspirar a las nueva generaciones a soñar en grande, explorar sin límites y convertirse en un futuro en los ingenieros y científicos que México necesita, a través de su propia Fundación que organiza aventuras espaciales.

La Ingeniera Aeroespacial acudió al lanzamiento de la “Estación Espacial Papalote“, una exposición que busca impulsar el interés en las niñas y niños en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), pues se estima que en cinco años más del 80 por ciento de los nuevos empleos emergentes requerirán algún tipo de formación en STEM.

La joven astronauta y mamá comentó que su intenso amor por los temas espaciales nació durante su visita a un museo cuando era niña.

La primera mujer mexicana en viajar al espacio guiará la misión de la “Estación Espacial Papalote” Recibirá a los visitantes con un holograma que les dará la bienvenida y les informará sobre su misión. Además, al final del recorrido, Katya felicitará a los jóvenes exploradores y los invitará a elegir una especialidad STEM para enfrentar los desafíos futuros de la exploración espacial.

La Estación Espacial es la apuesta de vacaciones de verano del Papalote Museo, en la que los pequeños visitantes tripularán un viaje virtual a Júpiter con la misión de instalar la Estación Espacial.

Ser mamá no ha frenado el vuelo de Katya Echazarreta, lo ha redefinido y su pequeño hijo, nacido a finales del 2024 lo complementa, como ella misma dice, suele sorprenderse con la maternidad tanto con el espacio:

“Ahora que ya está en el mundo, me asombra cada día… pero también me asombra cuánto lo extraño, incluso cuando solo está tomando una siesta. Ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho, pero en cuanto me sonríe, todo se me olvida”.