Sumérgete, ve y siente la pasión de “Frida” en experiencia digital

Ciudad de México.- Las vacaciones de Verano muchas veces son sinónimo de playa, arena y mar, pero no es lo único que podemos planear sobre todo si no tenemos el suficiente dinero para viajar a algún destino turístico; menos es más y no siempre diversión significa gastar cantidades fuera de nuestro presupuesto o endeudarnos con la tarjeta de crédito el resto del año.

Los estudiantes ya terminaron sus clases virtuales y su rutina no ha cambiado mucho, debemos tomarlo en cuenta para su salud mental.

Te dejamos aquí algunas recomendaciones para aprovechar tu tiempo estas vacaciones y sacarle provecho, aun en tiempos de Covid y con la inminente llegada de la tercera ola, podemos organizar algunas actividades al aire libre, siempre con uso de cubrebocas.

Siete tips para aprovechar tus vacaciones sin gastar mucho dinero

1. Pistas para patinar y Skateparks

FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

¿Ya sabes patinar? O mejor aun lo dominas tan bien que necesitas un skatepark. Hay varios sitios y pistas gratuitas para patinar en la ciudad de México y sus alrededores, si no las conoces te las presentamos, anímate a ir con familiares y amigos y pasa una tarde divertida.

Pista de patinaje del Parque de los Venados

En la Alcaldía Benito Juárez, en el famoso parque de los venados de Eje 7 y División del Norte se inauguró hace unos meses una pista montada (no de concreto) en el área donde antes estaba la feria, incluso hay escuela de patinaje en ciertos horarios para quienes apenas inician.

Skatepark del Parque Bicentenario

Los fans del skate pueden practicar con su tabla en el Parque Bicentenario en Azcapotzalco, que tiene bowl, rampas de concreto y un área de Steet, se puede entrar con patines o bicicleta. Muy cerca de la estación Refinería del metro.

También en Azcapotzalco , dentro del Deportivo Reynosa , se trata de un circuito completo con mucho espacio y muy buen sistema de drenado para esto días de lluvias. Frente a la UAM Azcapotzalco.

Skatepark Sullivan

Atrás del Monumento a la Madre, en el Jardín del Arte, se contruyó esta pista de alta velocidad, lo mejor es que su ubicación lo hace muy accesible, pues se puede llegar en metro, metrobús o patinando.

Skatepark Chapultepec

En la segunda sección del Bosque de Chapultepec, ya abierta, está la pista de dos hectáreas de extensión con rapas, rieles, plataformas y bowls.

2. Cine al aire libre

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

¿Ya visitaste el foro al aire libre de la Cineteca Nacional? Es una buena opción para estas vacaciones de verano si tu presupuesto es limitado porque de martes a jueves ¡las funciones son gratuitas! Viernes, sábado y domingo el costo es de 60 pesos. Las proyecciones son al caer la noche y puedes consultar la programación aquí.

Los autocinemas aun siguen en operación si es que no has probado esta opción retro de entretenimiento, puedes ir al Autocinema Coyote o a Santa Fe.

También puedes hacer noche de cine con tus hijos y preparar las palomitas en casa, te aseguro que a los más pequeños les encantaría recibirte en su recamara, poner una manta en el piso, bajar los cojines, apagar todas las luces y ver una peli, ponles una que no hayan visto, alguna que fue especial en tu niñez, platícales porque, o si tienes algún servicio de streaming checa los estrenos y verás cómo pasan una gran noche.

3. De picnic o día de campo

¿Alguna vez fuiste de picnic? De verdad es una buena idea, prepara alimentos sencillos, pero hechos por ti, lleva suficiente agua y manzanas de postre, una pelota y a tus perros. Pueden ir incluso a Chapultepec, algún sitio que no conozcas o al que no hayas regresado desde tu niñez, por ejemplo el Desierto de los Leones, el Bosque de Tlalpan, Bosque de Aragón, La Marquesa.

4. Paseo en bici

FOTO: MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM

En la Ciudad de México hay muchos lugares para ir en bicicleta con los nuevos circuitos y carriles exclusivos, planea una ruta, sal temprano y lleva agua. También puedes trasladarte en auto y los domingos en metro hasta un parque cercano, por ejemplo el Parque Bicentenario en Azcapotzalco o La Mexicana en Santa Fe, los dos son de entrada gratuita y con grandes espacios para pedalear.

5. Conoce nuestros Pueblos mágicos

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Si cuentas con un poco más de recursos un paseo no muy costoso es salir a “pueblear”, hay varios hermosos pueblos mágicos cerca de la ciudad y todos tienen mercado para comer un par de quesadillas: Tepozotlán, Malinalco, Ixtapan de la Sal, Teotihuacan, Metepec, Valle de Bravo, Villa del Carbón. A todos puedes ir y regresar el mismo día.

6. Planea una noche de juegos de mesa con amigos, o cartas, o dominó, si cada quien trae sus juegos favoritos, estarán jugando hasta la madrugada.

7. Si de plano no quieres o no puedes salir de casa y mueres de aburrimiento puedes hacer alguna de las siguientes cosas:

Terminar de leer los libros que dejaste a la mitad.

“Remodela” tu habitación, cambia los muebles de lugar, deshazte de objetos inservibles, una limpieza extrema y ¿por qué no? Anímate a pintarla tú mismo.

Organiza tu espacio virtual: Limpia tu correo electrónico, depura tus redes sociales, crea nuevos contenidos para tus cuentas en Tik Tok e Instagram; vende parte de tu guardarropa que ya no usas en Facebook Market place u otras plataformas y gana un poco de dinero.

Aprende algo nuevo: Desde Yoga a programación de videojuegos, lo que quieras y se te ocurra, te aseguro que hay un curso en línea.

Crea tu propio huerto en casa, hay un sinfín de tutoriales para lograrlo en apenas un cajón de medio metro cuadrado.

