Teatros en Broadway abrirán hasta 2021

Ciudad de México.- La Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), estrenará este viernes la segunda parte de Cucurrucucú Paloma, ejecución completamente virtual, grabada para el programa “Click en Familia”.

Este es un proyecto de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México para proveer cultura en línea durante el confinamiento.

Se trata de la segunda parte de la interpretación de esta canción mexicana emblemática, del compositor Tomás Méndez, a cargo de la OSEM, con todos los músicos desde su respectiva casa, con la privilegiada voz del tenor Arturo Chacón-Cruz y dirigida por el maestro Rodrigo Macías, director titular de la Orquesta.

“Cucurrucucú, Paloma”, Orquesta Sinfónica del Estado de México La Orquesta Sinfónica del Estado de México tiene una gran sorpresa para ti: un adelanto de “Cucurrucucú, Paloma”, se trata de una excelente interpretación con la extraordinaria voz del tenor Arturo Chacón-Cruz, bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías. Disfruta de una de las canciones más emblemáticas de nuestra cultura popular, con una de las mejores orquestas del país. #QuédateEnCasa. Posted by Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México on Tuesday, June 16, 2020

“La magia de la tecnología logró que todos los músicos estuviéramos juntos a la distancia para interpretarla, obviamente grabarte como músico con tu teléfono celular en la sala de tu casa, que no tiene la mejor acústica, no es una sala de conciertos, no nos da el mejor sonido; pero no importa, aquí lo importante es el mensaje de unión, positivo y de esperanza para los mexicanos”.

Rodrigo Macías, director de la OSEM

Así lo comentó Rodrigo Macías, titular de la OSEM, en una charla telefónica con Siete24, en la que expresó que este confinamiento también nos ha dejado cosas positivas si sabemos aprovechar el tiempo.

“Esta pausa me ha permitido volver a los dos primeros amores musicales que tuve; el piano y la composición musical. Yo estudié composición, después la vida me llevó por el camino de la dirección de orquesta y debido a la agenda tan intensa no había podido yo volver a componer. Este tiempo me ha permitido escribir música”.

Algunas de estas canciones de Rodrigo Macías como compositor las presentará en un live este jueves a las siete de la noche, con los cantantes Denis Andrea Vélez, Tomás Castellanos y el pianista Sergio Vázquez, también en las redes de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México.

TE PUEDE INTERESAR: “Hecho en Casa”, cortos de cuarentena en Netflix

Y como parte del programa de los viernes de “Click en familia”, “Grandes instrumentistas de la OSEM”, rescata el aspecto humano, “hemos podido conocer a los artistas, sus instrumentos, en la intimidad de sus hogares, hecho que ha acercado al público, a través de un mensaje positivo”.

“La gente que sigue nuestros conciertos de los viernes a las ocho de la noche, antes de la pandemia, nos ha seguido en línea, pero también hemos atraído nuevo público, aquel que nunca había ido a un recital de orquesta, nos siguen de otras partes de México, incluso del extranjero.

Así que seguiremos publicando contenido en línea aún después de que termine la cuarentena, porque no todos pueden venir a un concierto a Toluca los viernes por la noche, pero todo mundo puede seguirlo en línea y verlo cuando quiera, eso marca una diferencia abismal”, comentó emocionado Rodrigo Macías.

npq

OSEM, Rodrigo Macías,