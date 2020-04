World Press Photo: Un mexicano entre los ganadores

Ciudad de México.— El certamen de fotoperiodismo más importante del mundo, World Press Photo dio a conocer este jueves los ganadores de su edición número 63°.

La obra ganadora en la categoría de video es “It’s Mutilation”: The Police in Chile Are Blinding Protesters, de The New York Times.

Este trabajo recibió el primer lugar en la categoría de Video en línea del Año (Online Video of the Year) de la competencia Digital Storytelling, galardón que reconoce la calidad, el diseño y el poder de los reportajes.

El video premiado por World Press Photo fue producido por el periodista Brent McDonald, quien contó con la colaboración cinematográfica del fotógrafo mexicano Miguel Tovar.

También participaron Jonah M. Kessel (director de fotografía), Armando de la Cruz (edición) y Alejandra Carmona López (producción en terreno), quien es periodista y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI).

El reportaje aborda la cruenta realidad que han vivido algunos de los manifestantes de las protestas que tuvieron lugar en Chile en octubre de 2019, en las que fueron agredidos por los Carabineros de Chile (policía militarizada), mutilando a casi tres mil 500 personas con perdigones y balas de goma.

En el video se muestran los testimonios y la postura de una decena de jóvenes que perdieron los ojos a causa de los ataques y la brutal represión que se dio para acallar las protestas contra el alza del pasaje del metro en Santiago, entre otras demandas.

En un video de poco más de seis minutos de duración, los manifestantes con trauma ocular dan cuenta de este sistema de represión y muestran los abusos de poder que causaron daños irreversibles en quienes luchaban por la democracia y la justicia.

