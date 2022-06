¡Ya hay fila! Concierto de Silvio Rodríguez en el Zócalo

Ciudad de México.— Senadores llamaron a las autoridades de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) para que cada seis meses se realicen operativos a los transportistas para verificar que cumplan las nuevas normativas que adoptarán a cambio del aumento de precio en el servicio.

Es importante que entre las nuevas medidas para mejorar la calidad del servicio se deben incluir que los conductores no fumen en las unidades, no lleven la música a todo volumen, no tengan aparatos electrónicos que distraigan su atención, sean respetuosos con los usuarios y eviten “carreritas” entre unidades, puntualizó el senador del PVEM, Israel Zamora Guzmán.