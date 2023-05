Adiós a Tina Turner, la reina del rock and roll

Ciudad de México.- La reina del rock, Tina Turner, murió este miércoles a los 83 años en su casa de Suiza, confirmó su representante en un comunicado.

“Tina Turner, la reina del rock and roll ha muerto en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

Tina Turner una de las artistas mujeres pioneras del rock, conocida por éxitos como What’s Love Got to Do with It y The Best.

¿Quién fue Tina Turner?

Con una carrera de medio siglo, en los años 80, a los 40 años, alcanzó la cima del éxito global, pero fue un camino doloroso y difícil.

Tina Turner fue una cantante popular pero sobre todo influyente, con una vida previa desgraciada y dolorosa.

“La lista de obstáculos es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades”, recuerda la cantante en la introducción de sus memorias, publica esta tarde el diario El País.

La artista inspiró a millones a través de su historia personal. Su legado musical es una colección de algunas de las canciones más conocidas de todos los tiempos. Su vida se puede conocer en su autobiografía My love story y el documental Tina.

En 2002 la diva decidió retirarse de la escena musical, pero su despedida no fue definitiva, pues regresó en 2004 con un nuevo álbum All the Best, que le dio un nuevo éxito, Open Arms.

Se le volvió a ver en 2008, en los premios Grammy, cuando actuó en un dueto con Beyoncé. Ese año hizo una nueva gira de conciertos.

Se retiró definitivamente en 2013 y en 2016 le diagnosticaron cáncer en el intestino, al año siguiente sufrió un trasplante de riñón.

