“Defender las dos vidas es posible”: Eduardo Verástegui

Ciudad de México.- Reportan la muerte de la joven Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía, este viernes, a los 22 años de edad.

No se ha confirmado el padecimiento de la hermana de Frida Sofía Guzmán, pero fuentes indican que se trató de problemas en uno de sus pulmones, de acuerdo con información dle programa Sale el Sol.

Natasha Moctezuma es hija de Pablo Moctezuma, padre también de Frida, y Beatriz Pasquel.

La familia Moctezuma vivía desde hace varios años en Estados Unidos para tratar a Natasha, y por la cercanía geográfica eran muy cercanos a la hija de Alejandra Guzmán.

En su cuenta de Instagram Natasha Moctezuma escribió en su última publicación:

“Hoy mas que nunca quiero vivir , salir adelante , creo en mi y en mi amor propio como mujer que bastantes pruebas me tomo, pero hoy tengo el valor de decir que me amo más que a nadie. A veces hay que ser un poco egoístas… primero yo , segundo yo y tercero yo !!!!”

En el mismo post compartió que su salud no era buena.

“Hoy más que nunca creo en mí , en mi capacidad y en mi talento para los idiomas , en mi seguridad y en el amor hacia mí … en mi fortaleza porque la vida me ha puesto muchísimas pruebas de salud y le he ganado a todo , porque se que seguiré ganándole a las pruebas porque esas mismas me han dado las armas”.