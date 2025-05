‘Descalzos’ la nueva película de Hakuna hace de la música un camino al corazón

Ciudad de México.- Durante este puente, una de las opciones más valiosas en cartelera para ver en familia es La leyenda de Ochi, la nueva película de fantasía que mezcla aventura, emociones profundas y un mensaje ecológico. Dirigida por Isaiah Saxon, la cinta ya se proyecta en cines de todo el país. Pero lo que la hace aún más cercana al público mexicano es el trabajo de Regina Carrillo, joven actriz de doblaje que interpreta a Yuri, la protagonista.

Regina tiene 21 años y más de una década de experiencia en doblaje. Su voz ha dado vida a personajes en películas como Frozen, Mean Girls y The Crown. Hoy, su interpretación en La leyenda de Ochi nos conmueve en una historia que recuerda a clásicos como E.T., Mi vecino Totoro y Gremlins.

¿De qué trata La leyenda de Ochi ?

La película cuenta la historia de Yuri, una niña que vive en los Cárpatos, donde todos temen a unas criaturas llamadas ochis. Pero su vida cambia cuando encuentra a un bebé ochi herido. En lugar de rechazarlo, lo cuida y se propone regresarlo a su hogar. Así comienza una aventura donde lo desconocido se convierte en oportunidad para la empatía, la unión y el autodescubrimiento.

“Yuri ve a los ochis como seres vivos que merecen respeto. Me parece muy bonito, porque muestra que muchas veces maltratamos por miedo”.

La película destaca por su estética artesanal. Los efectos visuales no dependen del CGI. Se usan marionetas y escenarios reales. Esto crea una atmósfera nostálgica, que conecta con el cine de fantasía clásico. La actriz destaca que imaginar al personaje fue un reto, pero también una oportunidad para crecer como artista.

“Yuri es muy introvertida. Su voz es grave. Yo soy muy distinta. Pero lo logramos con la ayuda del director y con respeto al trabajo original”.

Además del aspecto visual, La leyenda de Ochi transmite un mensaje poderoso sobre el medio ambiente, el respeto a la vida y la relación entre padres e hijos. Yuri no está de acuerdo con su padre, pero su historia muestra cómo el cariño y la empatía abren caminos para entenderse y trabajar juntos.

“La película habla de que la unión hace la fuerza. Yuri es distinta, pero desde esa diferencia logra algo valioso con su papá y con Ochi”.

La joven también comparó la relación entre Yuri y Ochi con un vínculo familiar: “La ternura, el cuidado, la compañía. Eso también es parte de esta historia”.

En una industria donde a veces se prioriza la fama por encima del talento, Regina reconoce que trabajar con A24 fue una experiencia profesional y respetuosa.

“Me buscaron porque querían alguien con experiencia en doblaje. No solo un nombre conocido. Eso se nota en la calidad del resultado”, señaló.

Con un mensaje ambiental, una historia emotiva y una animación distinta, La leyenda de Ochi se posiciona como una película familiar distinta y necesaria. Este fin de semana largo, es una opción para disfrutar en el cine.



