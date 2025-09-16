Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García

Ciudad de México.— El cantante Víctor García recuerda con claridad el instante que cambió su vida: al salir de una iglesia vio a la mujer que se convertiría en su compañera de camino, la madre de su hija y el corazón de su hogar. No fue un encuentro casual, lo vivió como una respuesta a la oración que tantas veces había hecho. Aquel momento, sencillo en apariencia, abrió la puerta a la etapa más plena de su existencia, donde la fe, el amor y la familia se volvieron el centro de todo.
La fe, la familia y el amor que cambiaron su destino
Víctor García, cantante y actor nacido en Ciudad Madero, Tamaulipas, encontró la plenitud no en los escenarios ni en los aplausos, sino en el amor de su esposa y en la llegada de su hija. En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, compartió cómo la fe, la familia y la paternidad transformaron su vida y le dieron una misión clara: ser esposo y padre.
Un sueño cumplido en manos de Dios
A lo largo de su carrera musical y actoral, Víctor García supo de logros y reconocimientos, pero en lo íntimo tenía un anhelo mayor. “Le pedí a Dios que me mandara una mujer para mí, donde yo me sintiera comprometido, responsable, poder hacer vida”, confesó. Ese deseo, dijo, fue respondido: Dios lo puso frente a la mujer con la que hoy comparte su hogar y la bendición de ser padre.
Su encuentro no fue casualidad. La conoció saliendo de una iglesia, un lugar que para ambos tiene un significado especial. Desde ese momento supo que ella era la indicada. “Pedí una prueba y esa prueba estaba basada en la tranquilidad y en el miedo. Era ella, no me quedó duda. Es el mejor regalo que pude haber tenido en la vida”.
La paternidad como misión de vida
Víctor García, prefiere mantener a su esposa y su hija lejos de los reflectores de mundo del escenarios, por respeto a su privacidad. El nacimiento de su hija marcó un antes y un después en su vida personal y artística. “Cuando tuve por primera vez a mi niña en mis manos, ese ser no había hecho nada por mí, pero yo estaba dispuesto a dar la vida por ella. Para mí el amor es sacrificio”, relató.
Hoy, cada responsabilidad se convierte en motivo de orgullo. “Ya no soy Víctor García, el artista. Yo ya soy todas y cada una de mis responsabilidades, tanto personales como laborales. Mi misión es ser marido y ser padre”, afirmó.
La paternidad lo llevó a comprender que su talento también es un legado. “Dios me dio un talento que no es para mi regocijo nada más, sino para compartirlo. Es un regalo que quiero compartir con todos los demás”.
El hogar como refugio
Víctor admitió que durante años se sintió foráneo, sin un lugar fijo al cual regresar. Hoy esa carencia quedó atrás. “Tengo un lugar a dónde regresar. Mi hogar son ellas”, aseguró.
Su esposa, cuyo sueño era ser madre y dedicar su vida a la familia, encontró en él un compañero dispuesto a brindar estabilidad y amor. Juntos forman un proyecto de vida cimentado en la fe, la paz y la unidad.
LEE ¿Dónde está Dios? El testimonio de Kalimba sobre el amor verdadero
Cada noche, dijo, vuelve a casa fortalecido. “Cuando regreso al trabajo, lo laboral es un gran compromiso, pero llego a un lugar donde me siento protegido. Eso me da la fuerza para salir al mundo y entregar lo que quiero”.
La familia como inspiración para México
Víctor García también reflexionó sobre el papel de la familia en la sociedad. Reconoció que muchos jóvenes atraviesan carencias emocionales por la falta de tiempo de sus padres, quienes trabajan por necesidad. En su caso, se propuso dar lo mejor de sí para estar presente en la vida de su hija y construir un hogar sólido.
“Me encantaría que en mis shows se juntara la familia, desde mis niños hasta la gente de la juventud acumulada”, expresó, convencido de que la música puede ser un espacio de unión y alegría compartida.
Una vida plena en fe y amor
El artista recordó que la pandemia fue un tiempo difícil, pero también un regalo inesperado, pues en ese periodo conoció a la mujer que se convirtió en su esposa. Desde entonces, su vida tomó un rumbo distinto.
“Estoy enamorado de todo lo que sucede en mi vida. Me siento pleno a cada instante. Si tuviera que desearle algo a alguien, sería esto: que tenga la bendición y el privilegio del tiempo para su familia”, afirmó.
“Nosotros estamos puestos en las manos de Dios”, aseguró Víctor García. En esa certeza ha encontrado su misión: vivir para su esposa e hija, compartir su talento y ser ejemplo de que el verdadero éxito no está en la fama, sino en la paz que da una vida en familia.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Celebridades
Robert Redford: muere el hombre que vivió para la dignidad y la familia
Robert Redford falleció este martes 16 de septiembre de 2025, en su casa en Sundance, Utah.
“El lugar que amaba, rodeado de quienes lo amaban”, informó su publicista.
Lee: “Dios me dio un contrato de vida”; Alexis Ayala
Su muerte sacude al mundo del cine, pero lo que permanece palpable es su compromiso con valores humanos: la dignidad, el respeto y el valor de la familia.
Su familia como su mayor apoyo en la vida
Desde muy joven, Redford enfrentó pérdidas familiares profundas. La muerte temprana de su madre lo marcó, y más adelante sufrió la muerte de hijos.
Aun así, siempre afirmó que su familia fue su mayor sostén. Aunque su rol público lo llevó a liderar festivales, dirigir y protagonizar decenas de películas, él mantuvo que sus vínculos personales eran lo que más importaba.
No buscaba el aplauso, sino vivir de manera auténtica, defendiendo la vida en todas sus formas.
Dignidad, respeto y defensa de la vida a través de su obra
Robert Redford no solo se destacó como actor, sino también como director, productor y fundador del Instituto Sundance, en el que defendió la voz de cineastas independientes.
Sus películas muchas veces exploraron conflictos morales, justicia, poder o medio ambiente y a lo largo de su trayectoria mantuvo coherencia entre lo que interpretaba en pantalla y lo que defendía fuera de ella.
Fue un hombre que entendió la dignidad humana como algo que trasciende el aplauso o el reconocimiento.
Reacciones que resaltan su humanidad
Las muestras de cariño de colegas y admiradores evidencian el respeto que cosechó más allá de la fama.
“Me golpeó fuerte esta mañana cuando leí que Bob se había ido. No puedo dejar de llorar. Él significó mucho para mí y fue una persona hermosa en todos los sentidos. Representaba a una América por la que tenemos que seguir luchando”, declaró la actriz Jane Fonda, su amiga desde más de seis décadas.
“Uno de los leones se ha ido. Descansa en paz, mi querido amigo”, dijo Meryl Streep, coprotagonista en varias películas con Redford, a través de un comunicado de prensa.
“Nuestra película, CODA, llegó a todos gracias a Sundance. Y Sundance existió gracias a Robert Redford. Ha partido un genio. Descansa en paz, Robert”, escribió la actriz Marlee Matlin a través de X.
“Gracias, Robert Redford, figura cultural tremendamente influyente por las decisiones creativas como actor, productor y director, y por haber impulsado el Festival de Cine de Sundance, que impulsó el cine independiente en Estados Unidos. Transformador artístico”, resaltó el director de cine Ron Howard, también en la red social X.
“Robert Redford ha muerto. Fue parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años setenta y ochenta. Es difícil creer que tenía 89 años”, dijo Stephen King, de acuerdo con Telecinco.
Visita nuestro Canal de YouTube
GDH
Cultura
La Independencia de México, única en América liderada por sacerdotes: Alejandro Rosas
16 de septiembre
Ciudad de México.– La madrugada del 16 de septiembre de 1810 cambió la historia de México para siempre. Lo que comenzó como una conspiración criolla encabezada por militares, terminó convirtiéndose en un levantamiento popular dirigido por un sacerdote: Miguel Hidalgo y Costilla. Ese giro, según explica el historiador y divulgador Alejandro Rosas, es lo que hace única a la Independencia de México en toda la región.
Rosas, autor de obras como Érase una vez México y Mitos de la historia mexicana, recordó que en el resto de América los movimientos insurgentes fueron encabezados por militares criollos, como José de San Martín en Argentina o Simón Bolívar en Colombia. México, en cambio, tuvo como caudillos a sacerdotes: primero Miguel Hidalgo y luego José María Morelos.
“Acá fue un movimiento encabezado por un cura y el pueblo, porque al cura con el estandarte de la Virgen de Guadalupe sí lo sigue el pueblo”, explicó Rosas en una charla transmitida en YouTube.
¿Por qué Hidalgo tomó las riendas?
El especialista relató que en un principio el líder militar iba a ser Ignacio Allende, pues tenía el respaldo de otros oficiales criollos. Sin embargo, al descubrirse la conspiración en septiembre de 1810, Allende dudó y decidió posponer el levantamiento. Fue entonces cuando Hidalgo asumió el mando y convocó a la población, transformando un movimiento militar en una rebelión popular.
La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo mandó tocar la campana de su parroquia en Dolores y pronunció el histórico llamado a las armas. Rosas precisó:
“No era una plaza vacía porque era la madrugada del domingo, llegaban los pobladores a comerciar, y todo el mundo salió. Salieron de sus casas al sonido de la campana. Entonces dijo que había llegado el momento de luchar por la libertad: ‘¡Muera el mal gobierno!’”.
“No grito ¡Viva México! Ese grito de Independencia fue muchos años después, pero sí arengó ¡Muera el mal gobierno!”
Ese “mal gobierno”, aclaró el divulgador, no se refería directamente a la Corona española, sino a las autoridades novohispanas que marginaban a los criollos.
El rostro humano de los caudillos
Más allá del mito, Alejandro Rosas recordó que Miguel Hidalgo era un hombre aún con gran vitalidad, “no era un viejito encorvado como lo han pintado”: tenía 57 años cuando tomó las armas, era un excelente jinete, fuerte y de carácter decidido.
La historia nos la han contado como de héroes y villanos y no fue así, hay matices, señaló el historiador.
“No hay héroes impolutos en la independencia, no hay el superhéroe, pero tampoco está el supervillano. Como en toda guerra, hay diversos matices y así hay que entenderlos. Hidalgo supo entender el dolor y la situación del pueblo”.
Tras la primera etapa encabezada por Hidalgo, el liderazgo insurgente recayó en Morelos, quien llevó la lucha a un plano político más claro. En sus Sentimientos de la Nación propuso una república, la división de poderes y una constitución, bases del México moderno.
Y si bien, Hidalgo inició el movimiento de Independencia, el que la culminó fue Iturbide junto con Guerrero, precisó Rosas, y “ahora Iturbide es señalado como villano”.
Así nació del Grito de Independencia
Alejandro Rosas también relató cómo el Grito de Dolores se convirtió en ceremonia nacional. Aunque la primera celebración de la Independencia ocurrió en 1812, fue hasta 1896 cuando Porfirio Díaz ordenó trasladar la campana original de Dolores a Palacio Nacional.
“A partir de la noche del 15 de septiembre de 1896, el primer presidente que dio el Grito de Independencia fue Porfirio Díaz”, señaló Rosas.
Desde entonces, cada año los mexicanos celebramos no solo el inicio de nuestra independencia, sino también la memoria de los hombres que dieron el primer paso hacia la libertad.
Una independencia diferente
La gran peculiaridad, insiste Rosas, es que la Independencia de México fue la única en toda América encabezada por sacerdotes. Mientras otros países tuvieron generales y militares al frente, aquí fueron curas quienes levantaron la voz, acompañados por el pueblo.
Esa diferencia marcó profundamente el carácter del movimiento y el papel de la religión en la vida pública de México durante los siglos XIX y XX.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
México
“Que nos conozcan”: mujeres de la Armada marchan en desfile militar con orgullo por México
Ciudad de México.— El desfile militar del 16 de septiembre muestra un rostro distinto: mujeres de la Secretaría de Marina marchan y pilotan aeronaves en el 215 aniversario de la Independencia.
Mujeres en ascenso dentro de la Marina.
La capitán de corbeta Gabriela Miranda informa que 43 por ciento de los cadetes en escuelas navales son mujeres. En total estudian 2 mil 171 jóvenes, de los cuales 936 son mujeres.
Explica que el cambio inició en 2008, cuando la Heroica Escuela Naval Militar abre carreras antes exclusivas para hombres. Desde entonces, mujeres ocupan rangos de almirantes, comandantes de unidades y pilotos.
La teniente de corbeta Fátima Naomi González pilota un avión Texan T-6 Charlie Plus. Su vuelo durante el desfile confirma que mujeres y hombres cumplen misiones en igualdad de condiciones.
De niña, Naomi observó helicópteros de la Marina y sintió pertenencia. Hoy su sueño se cumple con disciplina y orgullo.
Foto: Sedena.
En el ámbito sanitario, la teniente de navío María Yaraldín Murillo trabaja en el área de hemodiálisis del Centro Médico Naval. Es especialista en enfermería nefrológica y atiende tanto en hospitales como en buques y batallones.
Su labor recuerda que la Marina también protege desde la salud. Cada intervención médica fortalece a quienes sirven en tierra, mar y aire.
La teniente de corbeta Montserrat Sara Tebarela representa el vínculo social. Participa en proyectos como la transformación de Islas Marías en destino cultural y el Marina Bus en Acapulco.
Explica que esas iniciativas acercan a la Marina con la sociedad.
“Queremos que se nos conozca, que la gente vea nuestro compromiso con México”, aseguró.
Significado del desfile.
El desfile militar del 215 aniversario reúne a 173 vehículos terrestres y contingentes de todas las escuelas profesionales y técnicas de la Marina.
Las familias asisten con orgullo. Niños y niñas observan con asombro equipos y vehículos diseñados para acercar la labor naval a nuevas generaciones.
Mujeres militares elaboran la banda presidencial.
Te puede interesar: ¿Pozole saludable en fiestas patrias? ¡Es posible!
La banda presidencial que lucirá la presidenta Claudia Sheinbaum, en la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional, la noche del 15 de septiembre, fue elaborada con hilos de oro y plata por mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A unas horas del evento que congregará a miles de personas en el Zócalo capitalino, mujeres adscritas al Ejército entregaron la banda presidencial a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
La prenda mantiene el esquema de franjas donde el color verde sobresale en la parte superior.
De acuerdo a la legislación desde 2018 entró en vigor la obligación para Sedena de seguir los lineamientos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
ARH
Celebridades
Cazzu celebra el segundo cumpleaños de Inti y de ella como madre
Nodal no asistió
Ciudad de México.-La maternidad reveló una faceta desconocida pero amorosa de la cantante Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, y este fin de semana lo volvió a demostrar al celebrar con ilusión el segundo cumpleaños de su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal.
Con una fiesta íntima y rodeada de detalles de fantasía, Cazzu compartió en redes sociales la felicidad de este momento, para destacar lo que para ella significa acompañar de cerca la infancia de su pequeña. Decoraciones coloridas, juegos para los niños y un ambiente cálido fueron parte de la celebración, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Inti, el motor de la vida de Cazzu
A lo largo de su carrera, Cazzu se ha caracterizado por un estilo fuerte y disruptivo en la música urbana. Sin embargo, desde la llegada de Inti en septiembre de 2023, la artista argentina ha mostrado un rostro distinto: el de una mujer plena, enamorada de su papel como madre.
“Inti me ha dado una nueva visión de la vida”, ha compartido en entrevistas pasadas. En esta ocasión, la celebración no solo fue un cumpleaños, sino también un recordatorio de lo que la cantante considera el regalo más grande: ser madre.
La fiesta estuvo ambientada en un estilo de cuento mágico, con decoraciones infantiles y momentos pensados especialmente para que Inti disfrutara junto a otros niños.
La maternidad como inspiración
En el festejo llamó la atención la ausencia pública de Christian Nodal, quien no apareció en las imágenes compartidas por Cazzu. No obstante, lo que prevaleció en los momentos compartidos fue el amor maternal y la dedicación de la cantante hacia su hija.
La maternidad de Cazzu inspira a muchas de sus seguidoras, quienes la han felicitado en redes sociales no solo por la fiesta, sino también por el testimonio de amor y entrega que representa su rol como madre.
“Los hijos nos recuerdan lo que es esencial en la vida: el amor y el tiempo compartido”, comentó una de sus fans en Instagram, reflejando el eco que tiene este tipo de historias en mujeres que también viven la aventura de la crianza.
npq
De cadetes a Adelitas: mujeres y niñas transforman el primer desfile militar de Sheinbaum
“Más de dos horas de casa al trabajo”: el costo para los trabajadores mexicanos
Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García
“Merecemos un país en favor de la vida”: Ricardo Salinas Pliego
Reducir tarifas injustas en estacionamientos, un paso para proteger el bolsillo familiar
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Respeto, amistad y familia: así vivió Franco Escamilla su noche de victoria
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
Salvar vidas en la era digital: la inspiradora misión de Roy Mata
-
Deporteshace 1 día
Saúl “Canelo” Álvarez: cuando la derrota enseña y la familia sostiene
-
Cienciahace 1 día
¿Pozole saludable en fiestas patrias? ¡Es posible!
-
Méxicohace 2 días
Cuando el fuego toca la infancia: la batalla contra las quemaduras en México