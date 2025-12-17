Celebridades
“Dios me salvó”: Martha Higareda narra su experiencia espiritual tras sufrir preeclampsia
Tuvo una revelación
Ciudad de México.- Con un mensaje de fe, gratitud y esperanza, Martha Higareda sorprendió a sus seguidores al relatar que estuvo al borde de la muerte tras sufrir preeclampsia, una complicación grave relacionada con el embarazo, durante el nacimiento de sus gemelas.
“Con profunda gratitud a Dios estoy viva”.
Así lo escribió la actriz y madre en una publicación en Instagram, donde también reveló que una de sus bebés tuvo que ser internada en cuidados intensivos tras el parto.
La artista de 42 años explicó que su esposo tuvo que llevarla de urgencia al hospital porque su presión arterial alcanzó los 215 puntos. Durante más de seis horas los médicos trataron de estabilizarla.
“Jesús sostenía mi corazón”
Higareda narró que, durante esa primera noche, vivió una experiencia espiritual que cambió su vida.
“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé.
Y sé que Dios y el Rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón”.
Conmovida, compartió que su presión comenzó a estabilizarse poco después y que, aunque tuvo que regresar dos veces más a emergencias en las semanas siguientes, hoy se encuentra recuperada y disfrutando de su nueva etapa como madre.
Una lección de fe y fortaleza familiar
Martha Higareda también agradeció el apoyo de su familia y del equipo médico que la acompañó en esos momentos críticos:
“Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando. Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”, escribió.
El testimonio de la actriz ha conmovido a miles de seguidores, quienes llenaron sus redes sociales de mensajes de cariño y oración. En un contexto donde muchas figuras públicas comparten sus vivencias personales, Higareda destacó por dar un mensaje de fe, familia y esperanza, subrayando la importancia de la fe.
A sus 102 años, María Victoria cantó a la Virgen de Guadalupe
Las Mañanitas
Ciudad de México.- Con más de un siglo de vida y una fe inquebrantable, la actriz y cantante María Victoria volvió a entonar Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, una tradición que mantiene viva desde hace más de seis décadas. Su homenaje fue grabado previamente y transmitido esta madrugada por Televisa, conmoviendo a millones de fieles y televidentes en todo el país.
María Victoria, la voz que sigue honrando a la Virgen
La madrugada de este 12 de diciembre, durante la celebración de Las Mañanitas a la Virgen, el público mexicano fue testigo de uno de los momentos más emotivos de la noche: la aparición de María Victoria, quien a sus 102 años ofreció su voz y su fe a “la Morenita del Tepeyac”.
La presentación fue grabada previamente por motivos de salud y logística, pero se transmitió esta madrugada en la tradicional serenata televisiva. Ataviada con un rebozo guinda y visiblemente emocionada, la actriz dedicó unas palabras de gratitud:
“Mientras Dios me dé fuerzas, aquí estaré cada 12 de diciembre”.
Una tradición de fe que ha cruzado generaciones
María Victoria mantiene esta devoción desde la década de los sesenta, cuando fue invitada por primera vez a participar en las celebraciones guadalupanas televisadas. Desde entonces, ha considerado cada aparición “un acto de agradecimiento y amor a la Virgen”.
Este año, su participación generó una ola de mensajes en redes sociales. El hashtag #MaríaVictoria102 se volvió tendencia en X, donde miles de usuarios expresaron admiración y cariño hacia la intérprete de Amor de la calle, llamándola “la abuelita de México” y símbolo de la fe popular.
Un legado que une fe, arte y familia
Nacida en Guadalajara en 1923, María Victoria ha sido una de las figuras más queridas del cine y la música mexicana. Su presencia en Las Mañanitas no solo simboliza su amor por la Virgen de Guadalupe, sino también la continuidad de una tradición familiar y cultural profundamente arraigada.
Este 2025, su voz se escuchó nuevamente como un recordatorio de que la fe puede trascender el tiempo, y que la gratitud, la vida y la devoción siguen siendo el corazón de las fiestas guadalupanas.
Alex Lora y la Virgen Morena: La fe que forjó 56 años de rock
El milagro Guadalupano del Rocanrol
Ciudad de México.- Alex Lora, líder de El Tri, es un ícono de la irreverencia en el escenario, pero su devoción por la Virgen de Guadalupe es innegociable. Lejos de ser un gesto superficial, el músico confiesa que su exitosa carrera es, en sus propias palabras, un milagro concedido por la Morenita del Tepeyac. Esta es la historia de la fe que ha marcado al rock mexicano.
La plegaria de Alex Lora que forjó su carrera
Para Alex Lora, la figura de la Virgen de Guadalupe no es solo un símbolo católico nacional, sino una compañera y guía personal desde su infancia. En diversas entrevistas, el músico ha revelado que, cuando era niño, su madre temía que dedicarse al rock and roll lo llevaría a la ruina, diciéndole: “Es que de músico te vas a morir de hambre”.
Ante la incertidumbre, Lora, quien se educó en el Colegio Fray Juan de Zumárraga, recurrió a la fe, estableciendo un vínculo con la Guadalupana. El líder de El Tri le pidió a la Virgen un favor trascendental: que le diera la gracia de poder dedicarse al rocanrol de por vida.
Hoy, con más de 50 años de trayectoria ininterrumpida y siendo una de las figuras más respetadas del rock mexicano, Lora considera su longevidad en la industria como una respuesta directa a aquella plegaria adolescente. Este “milagro” de la permanencia es lo que lo ha consolidado como uno de los artistas más abiertamente guadalupanos del país.
La anécdota que originó ‘Virgen Morena’
El fervor de Alex Lora se materializó en 1997 con la canción “Virgen Morena”, una de las pocas piezas de rock dedicadas a una figura religiosa que se convirtió en un himno. El origen de esta canción fue una petición directa y sorpresiva del público.
Lora ha narrado la anécdota en varias ocasiones, destacando la inocencia de quien le hizo la solicitud:
“Un chavito, fíjate, de ocho años, me dijo: ‘Tienes que componer una rola para la Virgen, porque nosotros tus fans somos guadalupanos, y los de la música tropical, los folclóricos, todos esos tienen una canción de la Virgen y nosotros los rocanroleros no tenemos una canción así. Tienes que componerle una canción a la Virgen’”.
Lora aceptó el desafío, consciente del riesgo de caer en lo “ñoño o supercursirridículo”. La seriedad del proyecto fue tal que invitó al legendario guitarrista Carlos Santana, también conocido por su profunda fe, a participar en la pieza, añadiendo una capa de virtuosismo y autenticidad global al tributo.
La devoción en la vida personal
La relevancia de esta devoción trasciende lo musical. Para Lora, la Virgen de Guadalupe forma parte del ADN identitario del rockero en México. El músico ha afirmado que existen símbolos fundamentales que definen su música: La Virgen y El Tri. Al colocar la imagen religiosa en un pódium junto a su propia banda, Lora subraya su importancia cultural, social y religiosa.
Su fe se manifiesta también en su vida personal, en su familia y matrimonio con su esposa, Celia Lora (“Chela”), en la Basílica de Guadalupe.
En tiempos de crisis, como durante la pandemia, el músico reiteró su llamado a la paciencia y a encomendarse a Dios y la Virgen. Recientemente, su postura se volvió viral al defender públicamente el respeto hacia la imagen de la Virgen, incluso criticando el uso que otras figuras públicas le han dado.
Para Alex Lora, la Guadalupana no solo le dio la salud y la inspiración para rockear durante más de medio siglo, sino que representa la esencia misma de la “raza” mexicana.
Michael Bublé tras cantar para el Papa y los pobres: “Servir es un ejemplo para mis cuatro hijos”
Una lección de fe
Ciudad de México.- El cantante canadiense Michael Bublé compartió un testimonio profundo sobre la importancia de la fe y el servicio tras su participación estelar en el “Concierto con los Pobres” en el Vaticano. Bublé calificó su encuentro personal con el Papa León XIV como “uno de los momentos más importantes de su vida” y destacó que esta experiencia es la mejor lección de vida que puede dar a sus cuatro hijos.
Michael Bublé y la fe como tesoro familiar
Michael Bublé, una de las voces más reconocidas en el mundo de la música, especialmente en la temporada navideña, se convirtió en el rostro del “Concierto con los Pobres”, el fin de semana en el Aula Pablo VI del Vaticano. Este evento anual, que disfrutaron cerca de tres mil personas en situación vulnerable, marcó para el artista un hito personal y espiritual.
En declaraciones a Vatican News el cantante profundizó sobre cómo su fe se ha convertido en su mayor fortaleza, especialmente en un negocio tan volátil como el del espectáculo.
“Servir es un honor, y me siento muy afortunado”, explicó Bublé, quien asistió al encuentro con el Santo Padre acompañado de su esposa y sus padres.
“Vivir una vida construida sobre la fe es algo por lo que me siento muy afortunado, especialmente en un negocio tan volátil como el mío, ya que se sustenta tanto en el ego. Creo que siempre es bueno tener tu centro ahí y poner tu fe ahí”.
Michael Bublé, padre de cuatro hijos, insistió en que esta sólida base espiritual es el legado que desea heredar. “No creo que la fe sea algo que se pueda imponer a alguien”, dijo, pero confía en que su ejemplo los guíe: “Tengo cuatro hijos, y espero de todo corazón que algún día ellos elijan esto.”
Servicio a los más pobres: Una parábola para sus hijos
El Concierto con los Pobres, una iniciativa nacida del corazón del Papa Francisco (y que se mantiene en esta sexta edición bajo el mandato del Papa León XIV), no fue solo una presentación artística para Bublé; fue una lección tangible de humildad y servicio dirigida a sus propios hijos.
El cantante explicó que utiliza este tipo de experiencias como parábolas para enseñarles lo más importante en la vida: la caridad. “Venir aquí y dar un concierto con los pobres es solo otro ejemplo de cómo hay que ser”, afirmó.
Relató cómo utiliza el ejemplo bíblico para ilustrar la humildad: “A veces vamos por la calle y vemos a alguien sin hogar… Y les digo: ‘¿Les lavarían los pies?’. Y mis hijos responden: ‘No, claro que no’. Y yo les digo: ‘Bueno, imaginen que ustedes no les lavan los pies, pero Jesús, el Rey de reyes sí lo hace, el Rey de los pobres’. ¡Qué humilde!”. Este acto de servicio musical en el Vaticano es la puesta en práctica de esa enseñanza.
Abrirse sobre la fe: Inspiración para la juventud
Más allá de su familia, el cantante utiliza su plataforma para fomentar que otros hablen sin miedo sobre sus creencias. En respuesta a una pregunta de la agencia CNA, dijo que espera que su visibilidad sirva de aliento, especialmente a los jóvenes.
“Mi esperanza es que… haya un joven que pueda escucharme hoy, que tal vez tenga miedo de compartir su fe o de ser abierto respecto a ella, y que me mire y diga: ‘Vaya, mira a Bublé, no tiene miedo de compartirla’, y quizá eso le dé la fuerza para hacer lo mismo”.
La emoción profunda de conocer al Santo Padre
El encuentro personal que Michael Bublé tuvo con el Papa León XIV el viernes fue un momento de gran trascendencia. El cantante, que interpretó piezas navideñas y temas emblemáticos como el “Ave María” y “Feeling Good” en el concierto, confesó que fue una experiencia inolvidable.
“Cuando conocí al Santo Padre, no fue piel de gallina, fue más que eso, ¡no puedo creerlo!”, expresó. Describió sentirse orgulloso al ver la calidez del Papa hacia su esposa, y al presenciar la emoción de sus propios padres.
El Papa León XIV le pidió a Michael Bublé que cantara el Ave María en el Concierto para los Pobres del Vaticano el sábado 6 de diciembre. El cantante confesó haber cantado el himno solo una vez. Tras cantar una estrofa, hizo reír a los periodistas diciendo que necesitará… pic.twitter.com/A4QJsxekGP— ACI Prensa (@aciprensa) December 6, 2025
El “Concierto con los pobres”, que celebró su sexta edición con éxito, reitera así el mensaje del Santo Padre sobre la música como un puente hacia Dios y un espacio de belleza, esperanza y cercanía para los más vulnerables.
npq
Lupita Jones defiende a Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad de Miss Universo”
Critica a la administración de Anne Jakrajutatip
Ciudad de México.- La polémica en torno a la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue escalando, pero la voz más fuerte en defenderla vino de una figura histórica del certamen: Lupita Jones.
En una reciente conferencia de prensa, la exdirectora de Mexicana Universal se pronunció sobre el escándalo que envuelve a la organización, deslindando completamente a la actual reina de belleza de los problemas estructurales y de corrupción.
Jones aseguró que los ataques digitales contra Fátima Bosch son injustos, destacando que ella es una víctima colateral de la crisis que atraviesa la franquicia global. En un mensaje de apoyo claro, Jones declaró que Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad que está atravesando” el certamen y aseguró que ella merece la corona.
Miss Universo “perdió el rumbo”: Crítica a la administración de Anne Jakrajutatip
La defensa de la soberana mexicana fue solo el inicio de su exposición de razones en contra de la cúpula de Miss Universo. Lupita Jones, quien estuvo al frente de la franquicia nacional por casi tres décadas, cargó duramente contra la gestión del empresario o empresaria tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip, una persona trans y el copropietario mexicano, Raúl Rocha Cantú.
Jones fue enfática al señalar que la marca ha sido utilizada para fines ajenos a su propósito original.
“Creo que Miss Universo ha perdido por completo el rumbo, justamente porque lo han querido enfocar en objetivos particulares o muy personales, haciendo uso de la marca para cosas que no tienen nada que ver”.
Acusaciones contra el dueño de Miss Universo
La ex-Miss Universo apuntó directamente a los graves problemas legales y financieros que enfrentan los propietarios del certamen, lo cual ha mermado la credibilidad del concurso a nivel mundial.
Lupita Jones hizo hincapié en el estatus de la propietaria global, señalando que la controversia la ha dejado inoperante. La primera mexicana en ganar la corona declaró que Anne Jakapong “está deshabilitada para hacer nada” en la organización, en referencia a la crisis financiera de su empresa (JKN Global Group) y las órdenes de arresto que pesan en su contra.
Asimismo, la crítica se extendió al copropietario. Jones sostuvo que Raúl Rocha (quien también enfrenta acusaciones serias) “no debió haber llegado a Miss Universo”, sugiriendo que su participación ha sido parte del daño que ha afectado la integridad del certamen.
El conflicto de fondo es ideológico
La contundente crítica de Lupita Jones se contextualiza en un conflicto ideológico que data de hace dos años. En ese momento, Jones fue separada de la dirección de Mexicana Universal debido a su abierta postura en contra de la participación de mujeres trans en los certámenes de belleza, argumentando que los espacios femeninos debían ser preservados para mujeres biológicas.
Esta postura se opuso directamente a la visión de la nueva dueña global, Anne Jakapong Jakrajutatip, un multimillonario tailandes y persona trans, que adquirió la marca Miss Universo con el objetivo de impulsar una agenda de inclusión y diversidad total, permitiendo la participación trans en el certamen a nivel global.
Para Lupita Jones, este cambio de enfoque, sumado a la falta de transparencia, ha provocado que la marca pierda su prestigio.
Lupita Jones concluyó que la suma de escándalos y la falta de liderazgo han transformado el evento, desviando la atención del verdadero espíritu de la competencia.
“Miss Universo ya no se trata de las chavas. Miss Universo ya no se trata de la competencia. Se trata de todos estos escándalos que tiene alrededor. Ahorita está hecho un circo”.
Con sus declaraciones, Lupita Jones reafirma la necesidad de que la marca Miss Universo recupere su credibilidad, advirtiendo que la polémica y las acusaciones contra los dueños “ensucian a los concursos de belleza”.
