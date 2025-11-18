Celebridades
Disfrutar música en vivo afianza los lazos familiares
Prefieren experiencias como un concierto
Ciudad de México.- La experiencia de asistir a un concierto va más allá del simple espectáculo; se ha consolidado como la forma de entretenimiento predilecta a nivel mundial y, lo más importante, como un motor de conexión humana. Según el informe “Living for Live” de Live Nation, basado en una encuesta a 40 mil personas en 15 países, la música en vivo es hoy la actividad favorita de las personas, incluso por encima de gigantes como el streaming y el deporte.
Russell Wallach, presidente global de Medios de Live Nation, subraya esta tendencia: “La música en vivo no solo está creciendo: está moldeando economías y definiendo la cultura en tiempo real”.
Conciertos: La nueva experiencia familiar
El reporte arroja datos significativos sobre el valor que los fans otorgan a las vivencias compartidas. Casi 4 de cada 10 personas eligirían la música en vivo si solo pudieran seleccionar un tipo de entretenimiento para toda su vida, y un abrumador 80 por ciento prefiere gastar su dinero en experiencias reales antes que en cosas materiales.
El aspecto más relevante es el rol de los conciertos como nuevos “hitos de vida”. El estudio revela que casi el 80 por ciento de los encuestados afirma que los conciertos fortalecen los lazos familiares.
“Esto demuestra que asistir a un show con seres queridos se convierte en un recuerdo poderoso, un evento planificado y conmemorado”.
Además Wallach apunta que la mayoría de las personas organiza su calendario con anticipación solo para asegurarse de asistir a estos eventos.
Conexión genuina en la era digital
En un contexto dominado por la tecnología y lo virtual, la música en vivo representa una búsqueda activa de autenticidad. El 93 por ciento de los fans asiste a conciertos precisamente porque anhela experiencias reales y huye de las virtuales.
Además de unir a la familia y acercar a los amigos, la música en vivo rompe barreras geográficas y lingüísticas y la movilidad es prueba de ello, casi 6 de cada 10 fans viajan anualmente para ver a sus artistas, impulsando el turismo.
La música en vivo se posiciona, así, no sólo como un entretenimiento, sino como una de las fuerzas más poderosas para la conexión emocional y cultural a nivel global, deja claro que el vínculo humano aún es una prioridad.

Celebridades
Lola Cortés da prioridad a su salud mental y recibe la empatía de Jolette
Sufre ansiedad y claustrofobia
Ciudad de México.- La actriz Lola Cortés tomó la decisión de abandonar voluntariamente el reality show La Granja VIP este domingo, tras 28 días de encierro. La artista explicó, en un momento de quiebre, que el entorno del programa había agravado sus condiciones de trastorno de ansiedad y claustrofobia. Su decisión, de priorizar su salud mental y bienestar sobre el compromiso televisivo, generó una ola de empatía, incluyendo un inesperado y respetuoso mensaje de Jolette, la exconcursante de La Academia con la que mantuvo una histórica rivalidad.
El costo del encierro
Con un llanto incontrolable Lola Cortés se despidió de la competencia en el reality show, después de revelar su estado de salud mental. La actriz, conocida por su fuerte carácter en los escenarios y la televisión, mostró su lado más vulnerable al explicar que el encierro total del programa la afectó.
Detalló que padece un trastorno de ansiedad que, de acuerdo con la información médica disponible, se caracteriza por episodios intensos y recurrentes de preocupación, miedo y angustia, a menudo acompañados de síntomas físicos como palpitaciones y dificultad para respirar. A esta condición se sumó la claustrofobia, el miedo irracional e intenso a los espacios cerrados o confinados, la cual se potenció al estar sin comunicación con el exterior.
La artista de teatro musical relató que desconocía la naturaleza de “encierro” total del proyecto y por eso aceptó; pero ante el aumento de sus síntomas, no dudó en tomar una medida radical para protegerse.
“Quiero que me den la oportunidad de irme, ir con mis doctores, arreglar mi cuerpo, mi mente, mi familia no merece esto”, suplicó la actriz ante las cámaras. Hizo hincapié que su condición no es una debilidad emocional, sino una afección biológica que debe ser tratada.
“Esto es biológico, esto no es depresión y ya, yo no produzco serotonina el regulador del estrés”.
Resaltó que experimentó más ataques de pánico en las últimas semanas que desde que le fue detectado el trastorno.
Al salir del foro, Lola Cortés fue recibida por su hija Dariana, cuyo abrazo incondicional y contención emocional se volvieron virales; esto mostró el papel fundamental del apoyo familiar en momentos de crisis.
Jolette tuvo un gesto de empatía y reconciliación
Lo que en el pasado fue una confrontación en el medio del espectáculo, se transformó en una lección de empatía. Jolette, la ex participante de La Academia que fue blanco de las duras críticas de Lola hace 20 años, se pronunció sobre la situación.
Lejos de la rivalidad que marcó su historial, Jolette, quien también abandonó un reality, habló con sensibilidad y pidió respeto al público por la decisión de Lolita.
“Si ella estaba sufriendo y tenía un problema de salud mental, qué bueno que pudo salir. Le pido a la gente que tenga respeto por el tema y por su persona”.
A la pregunta de un medio de espectáculos escandaloso, Jolette cerró con un mensaje que se interpretó como un gesto de reconciliación y madurez.
“Yo no puedo saber quién es Lolita hoy. La conocí hace 20 años, pero si ella no pudo resistir, lo respeto absolutamente y deseo que sane y se recupere”.
La decisión de Lola Cortés y la respuesta de Jolette abren un debate necesario sobre los riesgos de la fama y la presión extrema en los formatos de telerrealidad, promoviendo un diálogo más honesto sobre la salud mental en el medio del espectáculo.

Celebridades
Nacho Cano es padrino de bautizo en la Basílica de Guadalupe
Se interpreto su tema “El Bautismo”
Ciudad de México.- La fe, la música y la vida familiar se reunieron en la Villa de Guadalupe durante el bautizo de Leonardo, sobrino de Alan Hernández, actor que interpreta a Moctezuma en Malinche el Musical. La ceremonia fue en la Iglesia del Pocito, uno de los templos más emblemáticos y contó con la participación del compositor y productor español Nacho Cano, creador del musical.
Durante la celebración se interpretó “El Bautismo”, tema compuesto por Nacho Cano y presentado originalmente dentro de la obra Malinche, donde retrata el momento en que Malintzin recibe el sacramento y con ello inicia el proceso que el autor identifica como el primer bautismo masivo de mujeres en América. El compositor puso la canción a disposición de las familias mexicanas para acompañar este sacramento en contextos reales, no solo escénicos.
Bautismo y música van de la mano
La misa fue oficiada por Monseñor Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, quien destacó la dimensión espiritual y comunitaria de la música dentro del rito:
“El bautismo es un acto muy solemne y toda solemnidad requiere una música, y la música viene con la voz y el ritmo del corazón. Yo te invito a que esta canción del bautismo de Malinche la puedas escuchar en tu bautismo. Es una canción para vivirla aquí, con la pila bautismal, accediendo a nuevos hijos a nuestra iglesia. Una iglesia llena de paz, misericordia y amor”.
“El Bautismo” fue compuesta para acompañar el sacramento
La presencia de Nacho Cano en el bautizo de Leonardo refleja la intención que ha señalado desde su llegada a México: que la canción no permanezca solo dentro del espectáculo teatral, sino que se integre a la vida cotidiana de las familias.
Su deseo —expresado desde 2023 cuando presentó el tema al Papa Francisco en el Vaticano— es que “El Bautismo” se escuche de forma libre en parroquias y celebraciones sacramentales.
La historia de este tema tiene un recorrido espiritual y artístico que une a España y México. En julio, Nacho Cano lo entregó como obsequio a la Basílica de Guadalupe, donde el elenco de la obra lo interpretó frente a la Virgen de Guadalupe. Fue la primera vez que una compañía teatral realizaba un acto de este tipo dentro del recinto mariano.
La ceremonia de Leonardo forma parte de este nuevo vínculo entre el musical y las experiencias familiares reales. Para Cano, la música creada para el escenario adquiere un nuevo sentido cuando acompaña los sacramentos vividos dentro de la comunidad y la fe. En su mensaje, reiteró que la canción se ofrece como un regalo para todas las parroquias y familias que deseen utilizarla en celebraciones de bautismo.
Malinche continúa en temporada y se integra a la vida cotidiana en México
El estreno del musical Malinche en México ocurrió en marzo de 2025 en el Frontón México, donde permanece en temporada. La pieza teatral recupera la figura de Malintzin desde una perspectiva histórica y musical, narrando su encuentro con Hernán Cortés y el inicio del mestizaje. Dentro de la obra, el bautismo se representa como un momento clave de transformación y nueva identidad.
Más allá del acontecimiento artístico, este gesto coloca en primer plano el valor de la familia, la transmisión de la fe y la continuidad de la tradición bautismal en la Iglesia en México. En la actualidad, las producciones culturales se distancian de lo religioso, Malinche abre un puente inverso: desde el teatro hacia la vida.
Este bautizo muestra cómo la cultura puede volver a encontrarse con lo sagrado sin perder su lenguaje artístico, reforzando la importancia de las raíces, la identidad compartida y la vida familiar.

Celebridades
“Encontré una guía en la Sagrada Familia”, Franco Escamilla, el comediante que se acercó a Dios
Ciudad de México.— La fe también se hace viral. Franco Escamilla, el comediante que ha llenado auditorios con humor e ironía, conmovió, con su estilo, al público del Follow Festival al compartir su historia de encuentro con Dios.
En un ambiente de alegría, música y testimonio, el evento organizado por la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Monterrey reunió a cientos de jóvenes y creadores de contenido con un mismo propósito: fortalecer la presencia de la Iglesia en el mundo digital.
La fe de un comediante
Acostumbrado a provocar risas, esta vez Franco Escamilla tocó el corazón de los asistentes. Frente a un auditorio repleto, habló sobre su camino espiritual, las dudas que lo acompañaron en su juventud y el descubrimiento de una fe viva que hoy guía su vida.
Confesó que durante años sintió que no era “digno del amor de Dios”, porque lo veía demasiado perfecto y distante. “Me costó acomodarme —relató—. Si no podía conectar con la religión, era porque decía: son temas divinos y yo estoy lleno de defectos. ¿Cómo voy a empatizar con un Dios todo amor cuando yo no soy así?”.
@joven_escatolic #francoescamilla #fyp ♬ sonido original – joven_escatolic
Esa reflexión lo llevó a mirar el lado más humano de la fe. “Lo primero que analicé —contó— fue la Sagrada Familia: María, José y Jesús, esta triada perfecta. Y ahí encontré una guía para entender mi propia historia”.
La oración que une a su familia
Franco Escamilla compartió que su vida espiritual se ha fortalecido en los últimos años, especialmente a través de la oración en familia. Casado con Gaby Salazar y padre de Azul y Rodrigo, habló de cómo el rezo diario del Rosario se ha convertido en una fuente de paz y unidad.
También subrayó que su asistencia regular a la Misa dominical le ha permitido mantener viva su fe, incluso en medio de una carrera exigente.
Instrumento de tu amor
Su participación en el Follow Festival dejó un momento emotivo cuando interpretó el tema Instrumento de tu Amor, una melodía que simboliza su deseo de servir desde su talento, a un hombre que, desde la humildad, encontró a Dios sin dejar de ser él mismo.
Letra:
Quiero decirte señor, que aunque ya te falle en el pasado,
hoy me siento tan lleno de vida, que estoy renovado, y
Quisiera poder transmitirle a todo ser humano,
el mensaje que hoy he recibido en tu dulce llamado.
Quiero ser ese granito de amor que alimente al hermano
y lavarle sus fallas con el agua de tu costado,
quisiera poder enseñarle a todos mis hermanos,
el camino correcto para estar por siempre a tu lado.
Quiero perderme un momento en el tiempo y estar a tu lado
y soñar que me encuentro despierto y sentirme amado
quiero andar por las aguas siempre tomado de tu mano.
Quiero ser tu portavoz, instrumento de tu amor.
Quiero conocer el sendero correcto para estar contigo,
quiero tener tanta fe para que cuentes siempre conmigo,
quisiera poder presentarte a todos mis hermanos,
y sentirme seguro por que eres mi mejor amigo,
Quiero lavar tus heridas señor, reparar todo el daño
y sacarte esa lanza que yo te enterré en un costado
quiero sentirme, Señor en tus brazos.
Volver a tu rebaño, quiero abrazarte, entregarte, mirarte, ser barro en tus manos.

Celebridades
Luis de Llano no ha cumplido la sentencia de la Suprema Corte: Sasha
“No eran otros tiempos”
Ciudad de México.- Con la serenidad que la caracteriza, pero con la firmeza de quien no se rinde, Sasha Sokol volvió a hablar públicamente de su caso, que marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de las víctimas de abuso infantil.
Durante un reciente encuentro con la prensa, la intérprete respondió que Luis de Llano no ha cumplido con ninguna de las sanciones impuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la condena por daño moral derivada de la relación que sostuvo con ella cuando tenía 14 años.
“El proceso está tomando el curso que debe… ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena”, explicó Sasha.
“Hasta el momento, él no ha ofrecido la disculpa pública ordenada, ni la indemnización económica ni el curso de sensibilización sobre abuso”.
El 1 de septiembre la Corte estableció un nuevo criterio y ordenó que el abuso sexual infantil no prescribe, es delito y debe ser reparado y la víctima tiene derecho a una indemnización. Luis de Llano fue sentenciado por lo que deberá ofrecer una disculpa pública, tomar un curso y dar una indemnización, que “será para una organización que defienda y apoye a los niños que sufrieron abuso sexual infantil, dijo antes la cantante.
“No eran otros tiempos”
Sasha también fue contundente ante los intentos por justificar aquella relación bajo la idea de que “eran otros tiempos”.
“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época a Luis o a mí nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico”.
Agradece el apoyo y solidaridad
La exintegrante de Timbiriche aprovechó el momento para agradecer las múltiples muestras de apoyo del medio artístico. Destacó el respaldo de Kiko Campos, productor que admitió haber normalizado la situación y posteriormente le ofreció disculpas.
Sokol también subrayó el acompañamiento constante de sus compañeros de Timbiriche:
“Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó normalizar algo que no era normal”.
Un precedente histórico
En junio pasado, la Suprema Corte ratificó la condena civil contra Luis de Llano y reconoció el abuso cometido cuando Sasha Sokol era menor de edad. Este fallo se convirtió en un precedente judicial, al establecer que los delitos de abuso sexual infantil no prescriben.
Desde el 1 de septiembre de 2025, los tribunales del país deben aplicar las tesis de jurisprudencia que reconocen el derecho de las víctimas a exigir reparación del daño sin límite de tiempo, entendiendo que las secuelas del abuso son profundas y permanentes.
El caso de Sasha Sokol no solo simboliza una victoria personal, sino un paso firme hacia la reparación y la dignidad de las víctimas de violencia sexual. Su voz se mantiene frente a quienes aún intentan justificar lo injustificable.

