Disfrutar música en vivo afianza los lazos familiares

Ciudad de México.- La experiencia de asistir a un concierto va más allá del simple espectáculo; se ha consolidado como la forma de entretenimiento predilecta a nivel mundial y, lo más importante, como un motor de conexión humana. Según el informe “Living for Live” de Live Nation, basado en una encuesta a 40 mil personas en 15 países, la música en vivo es hoy la actividad favorita de las personas, incluso por encima de gigantes como el streaming y el deporte.

Russell Wallach, presidente global de Medios de Live Nation, subraya esta tendencia: “La música en vivo no solo está creciendo: está moldeando economías y definiendo la cultura en tiempo real”.

Conciertos: La nueva experiencia familiar

El reporte arroja datos significativos sobre el valor que los fans otorgan a las vivencias compartidas. Casi 4 de cada 10 personas eligirían la música en vivo si solo pudieran seleccionar un tipo de entretenimiento para toda su vida, y un abrumador 80 por ciento prefiere gastar su dinero en experiencias reales antes que en cosas materiales.

El aspecto más relevante es el rol de los conciertos como nuevos “hitos de vida”. El estudio revela que casi el 80 por ciento de los encuestados afirma que los conciertos fortalecen los lazos familiares.

“Esto demuestra que asistir a un show con seres queridos se convierte en un recuerdo poderoso, un evento planificado y conmemorado”.

Además Wallach apunta que la mayoría de las personas organiza su calendario con anticipación solo para asegurarse de asistir a estos eventos.

Conexión genuina en la era digital

En un contexto dominado por la tecnología y lo virtual, la música en vivo representa una búsqueda activa de autenticidad. El 93 por ciento de los fans asiste a conciertos precisamente porque anhela experiencias reales y huye de las virtuales.

Además de unir a la familia y acercar a los amigos, la música en vivo rompe barreras geográficas y lingüísticas y la movilidad es prueba de ello, casi 6 de cada 10 fans viajan anualmente para ver a sus artistas, impulsando el turismo.

La música en vivo se posiciona, así, no sólo como un entretenimiento, sino como una de las fuerzas más poderosas para la conexión emocional y cultural a nivel global, deja claro que el vínculo humano aún es una prioridad.

npq

