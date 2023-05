Ed Sheeran gana juicio, no plagió canción

Ed Sheeran no plagió la canción Let’s Get It On de Marvin Gaye al componer su éxito Thinking Out Loud, decidió este jueves un jurado en Nueva York, donde se llevó a cabo el juicio.

Ed Sheeran se levantó y abrazó a sus abogados después de que los miembros del jurado dictaminaran que creó su canción de forma “independiente”, según un reportero de la AFP dentro de la sala del tribunal de Nueva York.

El músico británico había sido denunciado por los herederos de Ed Townsend, coautor de la canción de Marvin Gaye, en una demanda que data de 2017. El compositor dijo que se retiraría de la música si los denunciantes ganaban el caso.

No fue así.

La Suma de Todo

Esta semana celebró en Nueva York a la premier de su serie documental Ed Sheeran La Suma de Todo.

El artista y el equipo creativo conversaron sobre lo que inspiró la docuserie y el impacto que esperan que tenga en las audiencias de todo el mundo. Ed Sheeran: La Suma De Todo, ya se encuentra disponible con todos sus episodios en Disney+.

¿De qué va La Suma de Todo?

Por primera vez, la superestrella mundial abre sus puertas para mostrar su vida privada con honestidad y en profundidad mientras explora los temas universales que inspiran su música. La docuserie acompaña a Ed Sheeran luego de que se entera de una noticia que le cambia la vida mientras el artista revela sus dificultades y sus triunfos durante el período más difícil de su vida. Combinando material de archivo nunca antes visto, la actualidad, entrevistas auténticas con su esposa y sus seres queridos, y actuaciones íntimas en locaciones cinematográficas, la docuserie amplía el lente para mostrar lo que Sheeran piensa del mundo, de sí mismo y de su música, además de presentar los éxitos de los que disfrutan sus seguidores hace una década.

A lo largo de su larga y exitosa carrera, inspiró a múltiples generaciones de adultos, familias y niños de todo el mundo con música que fue número uno en las listas y con historias íntimas contadas a través de las letras de sus canciones. En cada episodio, Ed se enfrenta a temas y emociones que experimenta la mayoría de la gente.

Este viernes estrena Substract (“-“)

Su sexto álbum de estudio “-“ (pronunciado “SUBTRACT” Sustracción) sale este viernes 5 de mayo, en el recoge “el miedo, la depresión y la ansiedad” que experimentó en 2022 cuando ocurrieron varias desgracias en su vida.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube