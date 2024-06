Eduardo Capetillo agradece a Biby Gaytán por 30 años de matrimonio

Ciudad de México.- A unas horas de que inicie la venta general de entradas para el regreso de Paul McCartney a nuestro país, donde tiene programados dos conciertos como parte de su Get Back Tour, se da a conocer el costos de los boletos.

estará por primera vez en Monterrey, con su Got Back Tour en noviembre próximo “porque el público mexicano es muy especial”.

Estas son las fechas de Paul McCartney en México

Viernes 8 de noviembre – Estadio BBVA -Monterrey

Martes 12 de noviembre – Estadio GNP Seguros -Ciudad de México

Los boletos salen a la venta el 28 de junio en Ticketmaster.

La preventa es exclusiva para tarjetahabientes de Citibanamex.

Citibanamex confirmó la promoción de los 3 Meses sin Intereses comprando con sus tarjetas, en compras superiores a los 3 mil pesos mexicanos. Los días y horarios de preventa son los siguientes:

Miércoles 26 de junio – Preventa Priority | 9 AM

Jueves 27 de junio – Preventa Exclusiva Citibanamex | 2 PM

Viernes 28 de junio – Venta General | 2 PM

Estadio GNP antes Foro Sol

Rojo $14 mil 580

Amarillo $9 mil 247

Rosa $7 mil 173

Azul $6 mil 441

Morado $5 mil 587

Café $4 mil 855

GNP $3 mil 269

Verde B $2 mil 537

Naranja B $2 mil 49

Verde C $1 mil 317

Naranja C $951

Naranja CC $951

General B $1 mil 561

Monterrey – Estadio BBVA

Cancha A $14 mil 737

Cancha B $9 mil 247

Cancha C $6 mil 807

Club Seat Poniente $6 mil 807

Club Seat Oriente $6 mil 807

Poniente Baja $5 mil 465

Oriente Baja $5 mil 465

Poniente Alta Plus $4 mil 367

Oriente Alta Plus $4 mil 367

Poniente Alta $3 mil 147

Oriente Alta $3 mil 147

Norte Baja $2 mil 537

Norte Alta $1 mil 927

Cancha General $1 mil 561

Norte General $1 mil 195

PCD $549

Debido al éxito de la gira Got Back en México el año pasado, Paul McCartney regresará para shows adicionales en Monterrey y Ciudad de México como parte de la etapa sudamericana de 2024 de la gira, que se lanzó en los Estados Unidos en 2022.

Estas fechas marcarán el regreso de McCartney a nuestro país después de los fantásticos shows del año pasado en la Ciudad de México, en donde se ha presentado 11 veces hasta la fecha y esta, será su primera visita a Monterrey.

Paul McCartney lanzó su gira Got Back en 2022, completando 16 grandes espectáculos en todo Estados Unidos antes de realizar lo que el periódico British Times describió como: el “mejor concierto de la historia” con su histórico set en Glastonbury en junio de 2022. En 2023, Paul realizó 18 shows mientras la gira Got Back recorría Australia, México y Brasil.

