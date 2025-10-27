El altar de muertos ¿cuál es su origen?

Ciudad de México.- Con motivo del Día de Muertos, en la mayorpia de los hogares mexicanos se lleva a cabo un colorido ritual, montar la ofrenda o altar de muertos, una representación del anhelo de reencontrarnos con los difuntos y compartir con ellos el pan, el agua, la sal, el azúcar, las frutas .
La ofrenda a los muertos que se pone en las casas de muchas familias mexicanas, y cuyos elementos principales son las flores, los alimentos que gustaban al difunto, las calaveritas y el pan hecho en casa, han variado con el paso de los años. Pero el altar de muertos que aun se conserva tiene elementos imprescindibles como el cempasúchil y el copal, de origen prehispánico.
El altar de muertos es un tipo de escenografía en la que participan nuestros difuntos, que llegan a beber, comer, descansar y convivir como una forma de dialogar con su recuerdo y su vida.
Ofrenda
Los altares de muertos como los conocemos en la actualidad son un reflejo del sincretismo del viejo y el nuevo mundo: una mezcla cultural en la que los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras; y los indígenas agregaron el sahumerio con su copal, la comida y la flor de cempasúchil.
Durante los dos primeros días de noviembre, a los muertos se les recibe con elementos naturales, frugales e intangibles, además se incluyen las estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, al incienso y al copal.
Las fragancias del copal y el incienso se usan para limpiar el lugar de los malos espíritus y evitar peligro alguno a quienes regresan a su casa.
El agua, sal, azúcar, velas o veladoras, copal, incienso, flores, petate, izcuintle, pan, gollete y cañas son algunos elementos imprescindibles que deben llevar las ofrendas para conservar su encanto espiritual.
Cada uno de ellos tiene su propio significado, por ejemplo, el agua representa la fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para saciar su sed después del largo recorrido y para que fortalezcan su regreso, mientras que la sal sirve para que el alma no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año.
También se puede colocar un aguamanil, jabón y toalla por si el ánima necesita lavarse las manos después del largo viaje.
La luz de las velas
La luz que producen las velas representa la esperanza y la fe, una guía para que los difuntos puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada.
En varias comunidades indígenas cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia.
Si los cirios o los candeleros son morados es señal de duelo; y si se ponen cuatro en cruz, representan los cuatro puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino a su casa.
Las calaveritas
Las típicas calaveritas de azúcar no pueden faltar en la ofrenda; nos recuerdan, de forma colorida, a la muerte; las más pequeñas son dedicadas a la Santísima Trinidad y la grande al Padre Eterno.
El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, pues el incienso fue traído por los españoles; las fragancias de ambos subliman la oración o alabanza, se usan para limpiar el lugar de los malos espíritus y evitar peligro alguno a quienes regresan a su casa.
Las flores
Por sus colores y estelas aromáticas, las flores son símbolo de la festividad, adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima.
Las más tradicionales son el alhelí y la nube, que su color significa pureza y ternura y suelen acompañan a las ánimas de los niños; así como la de cempasúchil, que en muchos lugares se acostumbra a desojarla y poner caminos de pétalos para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y viceversa.
El camino al Mictlán
En los altares dedicados a los niños, no debe faltar el perrito izcuintle en juguete, para que sus ánimas se sientan contentas al llegar al banquete.
De acuerdo con la creencia, el perrito izcuintle es el que los ayuda a cruzar el caudaloso río Chiconauhuapan, que es el último paso para llegar al Mictlán.
El Pan de Muerto
Elaborado de diferentes formas, el pan es uno de los elementos más preciados en el altar de muertos representa el ofrecimiento fraternal; la Iglesia lo presenta como el “Cuerpo de Cristo”.
Los golletes son panes en forma de rueda y se colocan en las ofrendas sostenidos por trozos de caña, estos simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas las varas donde se ensartaban.
La comida
En las ofrendas también se acostumbra colocar fotografías de quienes ya no están, la imagen de las ánimas del purgatorio, imágenes de santos, frutas, dulce de calabaza, calaveras de azúcar, licor, una cruz grande de ceniza y los platillos favoritos del difunto.
El mole con pollo, gallina o guajolote es la comida favorita que ponen en el altar muchos indígenas de todo el país, aunque también le agregan barbacoa con todo y consomé.
Esos platillos son esa estela de aromas, el banquete de la cocina en honor a los seres recordados, pues la buena comida tiene por objeto deleitar al ánima que visita a sus familiares.
También se puede incluir el chocolate de agua; la tradición prehispánica dice que los invitados tomaban esa bebida que usaba el difunto para bañarse, de manera que los visitantes se impregnaban de la esencia del difunto.
Las ánimas
Para recibir a las ánimas, el altar se adorna con papel picado, telas de seda y satín donde descansan también figuras de barro, incensario o ropa limpia.
En la mayoría de los hogares campesinos de extracción mestiza o indígena, y aún entre algunas familias urbanas, el 31 de octubre se elabora la ofrenda dedicada a los niños o “angelitos”.
Sus ánimas llegan el 1 de noviembre para nutrirse de la esencia y el olor de los alimentos que sus padres les prepararon.
A diferencia de los altares para los adultos, éstos se caracterizan por que la mayoría de sus elementos son blancos y en escala pequeña, se colocan alimentos sin picante, dulces y juguetes.
CDMX
Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas
Rinde tributo a Tonantzin
Ciudad de México.-La Ofrenda Monumenta del Zócalo marca el inicio formal de los festejos de Día de Muertos en la capital y ya se encuentra instalada en la Plaza de la Constitución, que se convirtió en un espacio de historia y memoria colectiva.
Las calacas gigantes, de más de cuatro metros de altura, dominan el panorama. Están caracterizadas de personas indígenas y guerreros prehispánicos. Miles de flores de cempasúchil complementan la vista.
Homenaje a México-Tenochtitlan
La Ofrenda Monumental este año tiene un significado, su diseño fue elegido mediante votación ciudadana. El público eligió la propuesta que lleva por nombre “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”, del Colectivo Zion Art Studio; más de 12 mil votantes participaron en la selección.
La ofrenda está enmarcada en la conmemoración de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan y rinde un sentido homenaje a la Diosa Madre Tonantzin. Además, incluye elementos simbólicos esenciales del mundo prehispánico.
Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, presente en el evento de inauguración, explicó la composición.
“Ganó una propuesta bellísima que encabeza Marco, cartonero de Iztapalapa, relacionada con los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán y a la Diosa Tonantzin, como se recuerda hasta nuestros días. La propuesta convoca a las diosas de las otras culturas mesoamericanas que traen ofrendas para todos nosotros”.
El Encuentro entre culturas
La ofrenda ofrece una experiencia de profunda conexión con nuestras raíces. Muestra cómo la tradición del Día de Muertos se fusiona con la historia antigua de nuestro país. No solo es un tributo a los difuntos. También es un reconocimiento a la cosmogonía indígena.
Los visitantes pueden disfrutar de la Ofrenda Monumental desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre.
Un detalle adicional embellece el recorrido: en la avenida 20 de Noviembre se instaló un tapete del Camino a Mictlán. Esto guía simbólicamente a los visitantes hacia el gran altar en el corazón de la ciudad.
CDMX
Fiesta de Calaveras: Más de 16 mil Catrinas en Mega Procesión honran a José Guadalupe Posada
Con 40 contingentes, dos escenarios y un inicio nocturno
Ciudad de México.- Este domingo 26 de octubre se lleva a cabo la Mega Procesión de Catrinas 2025, uno de los desfiles más representativos del Día de Muertos y punto de encuentro masivo; este año congrega a más de 16 mil participantes a lo largo del Paseo de la Reforma.
El desfile, que cumple 12 años desde su primera edición en 2014, es un homenaje vivo a La Catrina, figura creada por el grabador José Guadalupe Posada y bautizada por Diego Rivera. Lo que comenzó como una crítica social bajo el nombre de La Calavera Garbancera, hoy se reafirma como un emblema de la identidad mexicana y de unidad.
La Garbancera vuelve a su origen: El mensaje de Posada
En el corazón de la procesión se encuentra el contingente de Catrinas Clásicas de José Guadalupe Posada, liderado por Alejandría Vences, quien subraya la relevancia de honrar el origen popular del ícono.
“Hacemos un énfasis en darle el honor a este caricaturista porque, pues al final de cuentas él habrá nacido en Aguascalientes, pero la Catrina, la Garbancera, nació aquí en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito”, afirmó Vences en una entrevista televisiva.
La vocera destacó que su grupo representa a la población de clase baja, que era la mayor fuente de inspiración del artista:
“Somos este bloque de Catrinas de clase baja que era la mayoría del pueblo que era el que dibujaba José Guadalupe Posada como esqueletos para representar que a pesar de que ricos, pobres, reyes, el más humilde, todos somos esqueletos”.
La Catrina funciona como un recordatorio atemporal de la igualdad ante la muerte y un fuerte mensaje en el contexto de un evento masivo:
“En el contingente van desde las Catrinas más humildes hasta las Porfirianas”, puntualizó Vences.
El evento contará con la participación de 40 contingentes, cada uno representando diferentes épocas, vestimentas y culturas dentro de México, lo que garantiza una gran variedad estética.
Ruta nocturna hacia el Zócalo
Esta edición de la Mega Procesión de Catrinas 2025 es nueva por sus cambios logísticos, incluyendo el horario y la distribución de los escenarios.
La procesión partirá del Ángel de la Independencia, tomará todo el Paseo de la Reforma y continuará por Avenida Juárez y Cinco de Mayo, para concluir en la plancha del Zócalo Capitalino.
El evento se desarrollará bajo la luz de la luna, buscando darle otra percepción a esta mega procesión; el primer contingente saldrá a las 6 de la tarde.
Se calcula que el recorrido, que durará aproximadamente dos horas y media, permitirá que los primeros cinco contingentes lleguen al Zócalo Capitalino alrededor de las 8:30 de la noche.
“Esta es la primera vez en 12 años que por fin vamos a tener dos escenarios, uno en el inicio del Ángel de la Independencia y en la conclusión del evento en el Zócalo Capitalino”.
Datos útiles para asistir
Para todos los interesados en asistir y participar caracterizados, la organización ha dispuesto un servicio de maquillaje profesional en el Ángel de la Independencia.
- Maquillaje: Los maquillistas están disponibles desde las 8:00 de la mañana.
- Costos: El servicio maneja tabuladores de precios que inician en los $100 y pueden ascender, dependiendo de la complejidad y extensión, hasta los $1,100 aproximadamente.
- Participación: Cualquier persona puede sumarse caracterizándose, siempre que el diseño respete la estética de la Catrina: centrada en la elegancia y el respeto a la tradición de José Guadalupe Posada.
La Mega Procesión de Catrinas no es solo un desfile: es una celebración de la identidad, una lección de historia y una afirmación de que la vida y la muerte se celebran con arte y dignidad.
Cultura
“La Nota”, comedia teatral sobre un matrimonio al límite
Es la obra “La Nota” con Tiaré Scanda
Ciudad de México.- El telón se abre, pero no para un drama o tragedia, sino para un estallido de honestidad. La obra “La Nota”, escrita por la dramaturga francesa Audrey Schebat, estrena en esta ciudad, y lo hace con un sencillo pero importante mensaje: la vida y sus segundas oportunidades. Incluso al borde del abismo, la vida siempre nos ofrece una oportunidad para volver a empezar. Esta obra se convierte en una valiosa reflexión sobre la salud mental y la importancia de la comunicación en el matrimonio.
¿De qué trata?
La trama arranca de forma impactante: Julián, un psicoanalista en plena crisis existencial, ha decidido terminar con todo, pero su esposa Magda llega justo a tiempo para encontrarlo con la soga al cuello. Este inicio trágico se transforma, contra todo pronóstico, en una comedia llena de sarcasmo y, curiosamente, de ternura. Es una guerra de pareja donde las verdades que nunca se dijeron salen a la luz, obligando a ambos a renovar, o romper, su matrimonio.
La honestidad de una nota que quiso ser póstuma
El enfoque de la obra resuena directamente con las preocupaciones actuales sobre la salud mental y la rutina. Magda, interpretada por Tiaré Scanda, pianista reconocida que aún siente insatisfacción con su vida, y Julián, el analista que se cuestiona su propósito, representan a un matrimonio cansado que busca una motivación genuina.
En conferencia de prensa, la actriz señaló la importancia de esta pausa reflexiva que ofrece el teatro: “El teatro ayuda a que la gente se empiece a dar cuenta que ese camino (la rutina y la inmediatez) no nos lleva a ningún buen lugar de salud mental”. Subrayó que el arte cumple una misión superior al simple entretenimiento, ya que su objetivo es “tocar las almas de la gente” y recordarles lo que es ser un humano en tiempo real, fuera de las pantallas.
El arte, según Tiaré, es un proceso que no se puede crear “en cinco minutos en la computadora”. La reflexión, el diálogo y la propuesta de un camino distinto son el verdadero propósito, y es justo lo que el público encontrará en “La Nota”.
La renovación del amor
El director del montaje en México, Cristian Magaloni, aportó una visión sobre la pareja. Explicó que un matrimonio largo inevitablemente requiere renovar el vínculo, los acuerdos y las rutinas para seguir adelante.
“Lo que me enternece mucho es que, luego de estar tanto tiempo conociendo a alguien, saber sus defectos y virtudes, aun así sigas volviéndolo a elegir; eso es amor romántico”, afirmó.
La obra retrata con lucidez cómo la honestidad, aunque dolorosa, se convierte en el catalizador para la transformación de la relación.
La producción es de Morris Gilbert, quien celebra su 50 aniversario.
¿Qué dijo de La Nota la prensa parisina?
La crítica francesa la describió así en su estreno:
“Unas cuantas líneas en un papel, como nota de despedida, hacen la diferencia, la gran diferencia en una historia que inicia como una tragedia y se transforma en una comedia que aborda temas como el amor propio, el gusto por la vida, la honestidad en una pareja, todo con un humor negro. Se trata de una exploración en lo más oscuro de las personas. Y con un final inesperado”.
¿Cuándo y dónde?
El montaje mexicano de “La Nota”, con las actuaciones de Tiaré Scanda y Enrique Arreola, se convierte en la segunda producción mundial de la obra. Se estrena el martes 11 de noviembre en el Nuevo Teatro Libanés.
Es una obra que inicia casi tragedia, que va del drama a la comedia de humor negro, con un final inesperado.
Cultura
“Giselle”, el clásico del ballet, reinterpretado en una versión renovada
Ciudad de México.- La Compañía Nacional de Danza (CND) regresa al Palacio de Bellas Artes con una de las joyas más emblemáticas del ballet romántico: Giselle. En esta ocasión, el clásico será interpretado en una nueva versión de la maestra Svetlana Ballester, quien promete una mirada fresca, sin perder la esencia que ha cautivado al público por más de 180 años.
Giselle, un clásico renovado para nuevas generaciones
Estrenada en París en 1841, Giselle es considerada una de las obras más representativas del ballet clásico y del Romanticismo. Su historia, dividida en dos actos, combina el amor, la traición y lo espiritual, narrando el paso de la protagonista —una joven campesina traicionada— del mundo terrenal al espiritual.
En conferencia de prensa, Svetlana Ballester, reconocida bailarina y pedagoga del Ballet Nacional de Cuba, explicó que su propuesta busca mantener la pureza del estilo romántico, pero con una interpretación más dinámica:
“Durante años como bailarina y maestra, siempre pensé en desempolvar Giselle un poco, actualizando gestos y pasos sin perder su esencia. Respeto la estructura original, la leyenda, la historia y, sobre todo, la música, que por sí sola narra la obra. Los ajustes están en la pantomima, más movida y refrescada, usando acentos musicales para decir lo mismo de forma actual”.
La nueva puesta en escena enfatiza la emoción y narrativa sobre el virtuosismo técnico, buscando acercar la historia a públicos contemporáneos y mantener la vigencia de un ballet que ha sido símbolo del amor eterno.
Elencos destacados y tradición viva
El elenco principal de esta temporada reúne a primeras figuras de la CND, entre ellas Valeria Mariaud, Ana Elisa Mena, Mayuko Nihei y Yoali Souza, quienes alternarán en el papel de Giselle.
En el rol de Albrecht, el conde de Silesia, participarán Alejandro Hidalgo, Alejandro Mendoza, Argenis Montalvo y Roberto Rodríguez, mientras que Myrtha, la reina de las Willis, será interpretada por Greta Elizondo, Corinne Jarvis, Ana Paula Montero y Elisa Ramos.
La obra se distingue por su exigente demanda técnica y expresiva, en especial en el segundo acto, donde el ballet se sumerge en un bosque encantado dominado por las misteriosas Willis —espíritus de novias traicionadas que castigan a los infieles—.
Con esta temporada, la Compañía Nacional de Danza reafirma su compromiso de preservar y revitalizar los grandes clásicos del repertorio mundial, ofreciendo al público mexicano una producción de alto nivel artístico y musical.
Las funciones se llevarán a cabo del 4 al 23 de noviembre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, acompañadas por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta del maestro Yhovani Duarte Pérez, director titular de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana.
Esta nueva temporada promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de la danza, y una oportunidad única para redescubrir un clásico del Romanticismo, interpretado por una de las compañías más importantes de México.
