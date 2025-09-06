El Ballet Folklórico de México celebra a Amalia Hernández y su legado

Ciudad de México.– El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández conmemorará el 108 aniversario del natalicio de su fundadora con dos presentaciones magistrales en el Palacio de Bellas Artes, para honrar a la madre y promotora de la danza folklórica. El Ballet estará acompañado por dos de las instituciones artísticas más importantes del país: la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional.

Un homenaje con raíces familiares

Salvador López López, director general del Ballet e integrante de la tercera generación de la familia Hernández, subrayó que estas funciones son un homenaje no solo a la creadora, sino a la mujer que dejó una herencia de identidad y unidad.

“Cada función es también un acto de memoria familiar; no solo celebramos a Amalia como artista, sino a la abuela y a la madre que sembró en nosotros la convicción de que la danza puede transformar vidas”, señaló.

Por su parte, Viviana Basanta Hernández, hija de Amalia y actual directora artística, destacó que el legado de su madre sigue siendo vigente porque se construyó desde el seno familiar:



“Mi madre nos enseñó que el folklore es identidad, es bailar juntos para recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos”.

Diálogo entre tradición y modernidad

La Sala Principal del Palacio de Bellas Artes será escenario de un encuentro entre el folklore mexicano y el ballet clásico gracias a la colaboración con la Compañía Nacional de Danza; el domingo 21 de septiembre a las 20:30 horas.

Una semana después, el 28 de septiembre a las 20:30 horas, la Orquesta Sinfónica Nacional sumará su fuerza interpretativa al espectáculo.

Ambas galas consolidan la visión de Amalia Hernández de hacer dialogar a México con el mundo a través del arte, mostrando que la tradición y la modernidad no son opuestas, sino complementarias.

El legado vivo de Amalia Hernández

Fundado en 1952, el Ballet Folklórico de México ha llevado la riqueza cultural del país a los escenarios más importantes del mundo. Con 66 años de presentaciones ininterrumpidas en el Palacio de Bellas Artes, la compañía se ha convertido en un referente artístico y cultural, reconocido como un patrimonio vivo de la nación.

La propuesta estética de Amalia Hernández transformó la manera de mostrar la danza tradicional: la dotó de narrativa escénica, de color, de música y de carácter universal. Más de siete décadas después, su influencia sigue inspirando a nuevas generaciones.

Si bien el Ballet Folklórico es un símbolo artístico internacional, sus integrantes insisten en que el motor que lo mantiene vivo es la familia Hernández. La unión entre abuela, hija y nietos en la dirección ha preservado intacta la esencia de Amalia.

En palabras de Basanta Hernández, “el folklore es bailar en comunidad, pero también recordar que sin raíces no hay alas”. Esa visión familiar explica por qué cada presentación es un recordatorio de que la cultura mexicana no solo se baila, también se hereda.

