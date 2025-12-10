“El Cascanueces” alcanzará a un millón de espectadores y seguirá creciendo

Ciudad de México.- El ballet El Cascanueces, la icónica producción navideña de la Compañía Nacional de Danza (CND), alcanzará en esta temporada 2025 un millón de espectadores, después de 22 años consecutivos. Además se imponen nuevos retos y se renueva con un enfoque de inclusión y expansión a nuevos públicos, para que todos puedan disfrutar de la danza.

El director artístico de la CND de Bellas Artes, Erick Rodríguez, destacó en una conferencia de prensa la magnitud de este clásico de la temporada navideña.

“Con las diez funciones de este año llegaremos a 228 presentaciones y esperamos alcanzar el millón de espectadores”.

Así lo señaló Rodríguez, subrayando que este montaje se ha convertido en un “buque insignia” para la compañía.

Foto: Ángel Reyes/Especial para Siete24

TE RECOMENDAMOS: Ya está listo El Cascanueces para su temporada 2025

Funciones incluyentes y expansión de sedes

Foto: Ángel Reyes/Especial para Siete24

El Cascanueces consolidado como el espectáculo familiar tradicional de la temporada navideña busca acercar el ballet a quienes no pueden ir al Auditorio Nacional.

El éxito y la longevidad de esta puesta en escena demuestra que el ballet es una obra para todo público, ideal para un primer acercamiento a la danza clásica. El director artístico explicó que la CND busca renovar el mensaje de esta obra clásica, que habla de sueños, festividad, amor al prójimo y la transición de niña a adolescente.

Con el objetivo de llegar a públicos más diversos, la compañía implementa estrategias innovadoras. Además de las tradicionales funciones en el Auditorio Nacional, este año el ballet se extiende a sedes como la FES Aragón y la FES Acatlán de la UNAM, siguiendo una filosofía de encuentro social.

Rodríguez también destacó una iniciativa clave: las funciones incluyen la apertura al público neurodiverso, “una iniciativa importante para incluirlos en el disfrute de las artes”. Este esfuerzo forma parte de una colaboración constante con instituciones como el Teletón para brindar un desarrollo integral a la mayor cantidad de personas posible.

Foto: Ángel Reyes/Especial para Siete24

YA VISTE: El Circo Atayde celebra 137 años de asombro con sus Galas de Invierno

¿Cuándo y dónde?

La temporada 2025 de El Cascanueces en el Auditorio Nacional se llevará a cabo del 18 al 23 de diciembre. Con funciones a doble horario los fines de semana (12 y 17 hrs. el domingo, 12 y 18 el sábado, lunes y martes).

La puesta en escena incluye a más de 240 artistas en total, incluyendo la participación en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la colaboración de más de 60 estudiantes de danza.

npq

📲 Comparte con nosotros en WhatsApp