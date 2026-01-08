¡El Chapulín ya tiene familia! ¿Quiénes son Los Colorado?

Ciudad de México. – ¡No contaban con su astucia! El universo de El Chapulín Colorado se expande este 2026 con Los Colorado, la nueva serie animada producida por Roberto Gómez Fernández, hijo del creador Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, que presenta al héroe más querido de América Latina en una nueva faceta: como padre de familia.

La serie combina acción, humor y vida familiar, llevando el clásico mensaje de nobleza y valentía a nuevas generaciones, expresó el productor Roberto Gómez Fernández.

“Queremos que las nuevas generaciones conozcan a los héroes con los que crecieron sus padres”.

Una familia de héroes cotidianos en Ciudad Caótica

En esta historia, el Chapulín Colorado no solo enfrenta villanos, sino también los desafíos del hogar. Junto a su esposa Susana Alegría, sus hijos Lina y Bobby, y la inconfundible Doña Luisa, el héroe vive un equilibrio entre salvar al mundo y mantener la armonía familiar.

El Chapulín Colorado aún es torpe, temeroso pero valiente a su manera. Ahora, además de combatir el crimen, debe aprender a ser un buen esposo e inspirar a sus hijos.

¿Quiénes son Los Colorado?

Susana Alegría de Colorado es la esposa y el corazón del hogar: emprendedora, optimista y apasionada por el fútbol.

es la esposa y el corazón del hogar: emprendedora, optimista y apasionada por el fútbol. Lina , la hija adolescente, enfrenta los cambios propios de su edad mientras lidia con los efectos de la Chiquitolina.

, la hija adolescente, enfrenta los cambios propios de su edad mientras lidia con los efectos de la Chiquitolina. Bobby , de 10 años, es curioso, fanático del fútbol y experto en tecnología.

, de 10 años, es curioso, fanático del fútbol y experto en tecnología. Doña Luisa, la abuela, conserva el toque de comedia mexicana con su carácter fuerte y su legendaria chancla.

El equipo se completa con el Profesor Inventillo, científico e inventor de confianza del Chapulín, quien crea sus gadgets y colabora en sus aventuras interdimensionales.

Villanos, humor y aventuras familiares

La serie introduce a una nueva generación de villanos, desde el temible Dr. Cerebrok y el gánster Tripaseca, hasta piratas, hechiceras y científicos desquiciados. Todos pondrán a prueba la astucia y el corazón de los Colorado en Ciudad Caótica, el escenario donde lo cotidiano se mezcla con lo heroico.

Una serie para toda la familia

Estrenada los primeros días de este año, Los Colorado cuenta con 10 episodios y se transmite semanalmente por Cartoon Network y HBO Max. Cada capítulo explora un nuevo desafío donde los protagonistas descubren sus propios “dones”: virtudes humanas como la empatía, la generosidad y la valentía.

Más allá de los golpes con el Chipote Chillón, la serie propone un mensaje de unidad familiar, resiliencia y humor frente a las adversidades, consolidando el legado del héroe que conquistó el corazón de millones.

Producida por THR3 Media y Huevocartoon para Warner Bros. Discovery, Los Colorado reinterpreta con animación 3D el espíritu original del Chapulín, mantiene el humor blanco y las enseñanzas familiares que lo convirtieron en un símbolo cultural.



