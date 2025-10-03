El clásico Lago de los cisnes es un espejo de emociones

Ciudad de México.- Con más de 140 años de historia, el Lago de los cisnes narra el amor imposible entre Odette, una joven condenada a vivir como cisne por un hechizo, y el príncipe Sigfrido. Considerada una de las piezas más emblemáticas del ballet universal, volverá a cautivar con solo dos funciones.
El Lago de los cisnes, con la Compañía Nacional de Danza (CND), bajo la dirección coreográfica de Cuauhtémoc Nájera, se presentará en el en el Auditorio Nacional el próximo 11 de octubre.
Más allá de la fantasía, la versión de la CND apuesta por resaltar la humanidad de los personajes.
En palabras del coreógrafo Cuauhtémoc Nájera, esta es una de las obras artísticas más conocidas del mundo, como Romeo y Julieta o la Mona Lisa. “Todos creemos conocerla, pero ¿cuánto sabemos realmente de la historia de Odette, Sigfrido o Von Rothbart?”.
Para Nájera, este clásico sigue vigente porque habla de los dilemas humanos que trascienden épocas:
“Es una historia actual de hombres y mujeres enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Odette, Von Rothbart y Sigfrido podrían ser cualquiera de nosotros, lidiando con impulsos, juramentos rotos o la lucha entre el bien y el mal”.
El doble reto de Odette y Odile
El montaje en el Auditorio Nacional recupera escenas poco vistas y plantea un desafío técnico mayúsculo: que las bailarinas interpreten los dos roles protagónicos, Odette y Odile, en la misma función.
La primera bailarina Greta Elizondo, quien dará vida a ambos personajes en la función nocturna, lo explicó así:
“El contraste entre la pureza de Odette y la seducción de Odile exige una versatilidad interpretativa que va más allá de la técnica”.
Por su parte, la primera bailarina Ana Elisa Mena, encargada de interpretar el doble rol en la función matutina, destacó la exigencia física del papel:
“La dificultad está en lograr los adagios controlados con la delicadeza de los brazos de cisne, sin perder la fuerza necesaria para sostener toda la función”.
Lago de los cisnes, un espejo de emociones
Más allá del virtuosismo, los bailarines coinciden en que esta versión busca conectar con el público desde la emoción y la cercanía.
El primer bailarín Argenis Montalvo, quien encarnará al príncipe Sigfrido en la función de la noche, lo describió así:
“La versión que verá el público tiene un enfoque profundamente humano. Los personajes se sienten cercanos y reconocibles”.
En tanto, Alejandro Hidalgo, quien interpretará a Sigfrido en la función matutina, resumió la propuesta:
“Esta puesta en escena transforma el ballet en un espejo de las emociones humanas, sin perder la exigencia técnica ni la belleza estética que lo caracteriza”.
Dos funciones para toda la familia
La propuesta reúne a más de 70 bailarines en escena y a la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, dirigida por el maestro Gavriel Heine, lo que convierte este montaje en un espectáculo de gran formato que busca emocionar a públicos de todas las edades.
El 11 de octubre, el público podrá disfrutar de este clásico en dos horarios: 12:30 y 19:00 horas, en el Auditorio Nacional.
Con su apuesta escénica, la Compañía Nacional de Danza invita a redescubrir un clásico que, a casi siglo y medio de su estreno, sigue conmoviendo por la belleza de su música y por la humanidad de sus personajes.
Cultura
La Independencia de México, única en América liderada por sacerdotes: Alejandro Rosas
16 de septiembre
Ciudad de México.– La madrugada del 16 de septiembre de 1810 cambió la historia de México para siempre. Lo que comenzó como una conspiración criolla encabezada por militares, terminó convirtiéndose en un levantamiento popular dirigido por un sacerdote: Miguel Hidalgo y Costilla. Ese giro, según explica el historiador y divulgador Alejandro Rosas, es lo que hace única a la Independencia de México en toda la región.
Rosas, autor de obras como Érase una vez México y Mitos de la historia mexicana, recordó que en el resto de América los movimientos insurgentes fueron encabezados por militares criollos, como José de San Martín en Argentina o Simón Bolívar en Colombia. México, en cambio, tuvo como caudillos a sacerdotes: primero Miguel Hidalgo y luego José María Morelos.
“Acá fue un movimiento encabezado por un cura y el pueblo, porque al cura con el estandarte de la Virgen de Guadalupe sí lo sigue el pueblo”, explicó Rosas en una charla transmitida en YouTube.
¿Por qué Hidalgo tomó las riendas?
El especialista relató que en un principio el líder militar iba a ser Ignacio Allende, pues tenía el respaldo de otros oficiales criollos. Sin embargo, al descubrirse la conspiración en septiembre de 1810, Allende dudó y decidió posponer el levantamiento. Fue entonces cuando Hidalgo asumió el mando y convocó a la población, transformando un movimiento militar en una rebelión popular.
La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo mandó tocar la campana de su parroquia en Dolores y pronunció el histórico llamado a las armas. Rosas precisó:
“No era una plaza vacía porque era la madrugada del domingo, llegaban los pobladores a comerciar, y todo el mundo salió. Salieron de sus casas al sonido de la campana. Entonces dijo que había llegado el momento de luchar por la libertad: ‘¡Muera el mal gobierno!’”.
“No grito ¡Viva México! Ese grito de Independencia fue muchos años después, pero sí arengó ¡Muera el mal gobierno!”
Ese “mal gobierno”, aclaró el divulgador, no se refería directamente a la Corona española, sino a las autoridades novohispanas que marginaban a los criollos.
El rostro humano de los caudillos
Más allá del mito, Alejandro Rosas recordó que Miguel Hidalgo era un hombre aún con gran vitalidad, “no era un viejito encorvado como lo han pintado”: tenía 57 años cuando tomó las armas, era un excelente jinete, fuerte y de carácter decidido.
La historia nos la han contado como de héroes y villanos y no fue así, hay matices, señaló el historiador.
“No hay héroes impolutos en la independencia, no hay el superhéroe, pero tampoco está el supervillano. Como en toda guerra, hay diversos matices y así hay que entenderlos. Hidalgo supo entender el dolor y la situación del pueblo”.
Tras la primera etapa encabezada por Hidalgo, el liderazgo insurgente recayó en Morelos, quien llevó la lucha a un plano político más claro. En sus Sentimientos de la Nación propuso una república, la división de poderes y una constitución, bases del México moderno.
Y si bien, Hidalgo inició el movimiento de Independencia, el que la culminó fue Iturbide junto con Guerrero, precisó Rosas, y “ahora Iturbide es señalado como villano”.
Así nació del Grito de Independencia
Alejandro Rosas también relató cómo el Grito de Dolores se convirtió en ceremonia nacional. Aunque la primera celebración de la Independencia ocurrió en 1812, fue hasta 1896 cuando Porfirio Díaz ordenó trasladar la campana original de Dolores a Palacio Nacional.
“A partir de la noche del 15 de septiembre de 1896, el primer presidente que dio el Grito de Independencia fue Porfirio Díaz”, señaló Rosas.
Desde entonces, cada año los mexicanos celebramos no solo el inicio de nuestra independencia, sino también la memoria de los hombres que dieron el primer paso hacia la libertad.
Una independencia diferente
La gran peculiaridad, insiste Rosas, es que la Independencia de México fue la única en toda América encabezada por sacerdotes. Mientras otros países tuvieron generales y militares al frente, aquí fueron curas quienes levantaron la voz, acompañados por el pueblo.
Esa diferencia marcó profundamente el carácter del movimiento y el papel de la religión en la vida pública de México durante los siglos XIX y XX.
Cultura
Festival de Música de Morelia 2025 es también un refugio para la comunidad
Busca acercar a los niños al arte
Ciudad de México.- El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez celebrará su edición número 37 del 14 al 23 de noviembre, con un programa que, además de reunir a artistas de talla internacional, busca ser en un espacio de encuentro para las familias y un camino de formación para los niños y jóvenes michoacanos.
Con el lema “América Suena”, el encuentro musical reunirá a artistas de 13 países y se consolidará nuevamente como un espacio para tender puentes entre generaciones, culturas y familias.
Para Verónica Bernal, directora del festival, la música no solo es arte, sino un medio de encuentro humano:
“Tú vas a un concierto, disfrutas enormemente, pero aparte lo compartes, con tu nieto, con tu pareja, con el amigo. Qué increíble que la música también hoy, en esta necesidad, en esta hermandad que necesitamos en el mundo, sea este centro de unión”.
Un festival con vocación familiar y comunitaria
La edición 37 del Festival de Música de Morelia incluirá conciertos, recitales, música de cámara, jazz, ciclos de piano y actividades gratuitas para la comunidad. Además, habrá un programa especialmente diseñado para niñas y niños, con la intención de acercarles al arte desde edades tempranas.
Además de los conciertos, el Festival de Música de Morelia ofrecerá clases magistrales con artistas invitados, un ensayo abierto al público y actividades de formación para estudiantes. Con ello, se reafirma la vocación del encuentro: ser un festival internacional que no solo muestra música de concierto, sino que fortalece el tejido social a través del arte y la educación.
De acuerdo con Verónica Bernal, este acercamiento a la comunidad tiene un impacto social profundo:
“Es increíble cómo a nuestros niños el crimen organizado ya no los toca. Es decir, sus horas de ocio son horas virtuosas; estos niños están pensando siempre en música, en ensayos y en sus clases”.
Así, la música se convierte en una herramienta de protección y construcción de futuro para la niñez michoacana.
América Suena en el Festival de Música de Morelia
El festival celebrará del 14 al 23 de noviembre de 2025 su edición número 37. Contará con la presencia de artistas y conjuntos musicales de países como Alemania, Austria, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Israel y México, entre otros. El repertorio recorrerá los lenguajes académicos de raíz europea reinterpretados en América, además de expresiones populares y tradicionales que han forjado identidad en cada región.
A lo largo de 36 años, el Festival de Música de Morelia ha sido un motor cultural en Michoacán y un referente internacional. En esta nueva edición, la apuesta es clara: colocar a la música como un espacio de unión entre familias, un refugio de esperanza para los niños y un recordatorio de que el arte puede contribuir a sanar heridas sociales.
Cultura
“Las Calcetas de mi Padre” un viaje para sanar la ausencia paterna
Obra unipersonal
Ciudad de México.- La ausencia del padre no solo deja silencios, también heridas profundas que marcan la vida de quienes la padecen. Con esa honestidad, Daniel Ortiz Velázquez lleva a escena Las Calcetas de mi Padre, una obra que conmueve al cuestionar qué significa ser padre y cómo se construyen vínculos cuando la figura paterna estuvo ausente.
Una reflexión honesta sobre la paternidad
Las Calcetas de mi Padre es una obra unipersonal en la que Daniel, a punto de convertirse en padre, se enfrenta a sus propios miedos e inseguridades. La muerte de su papá ausente lo lleva a revisar sus recuerdos, a dialogar con su dolor, en un esfuerzo por sanar las heridas del abandono y buscar un nuevo sentido de la paternidad.
“Esta obra es un proceso de reconstrucción a través del diálogo. Aquí, la presencia se construye con palabras, en contraste con la ausencia de muchos padres”, comparte el actor y dramaturgo.
La chispa de un proceso personal
La obra nace de un testimonio real, su propia historia, su propio camino hacia la paternidad lo llevó a escribirla:
“La chispa de esta obra nació con mi hijo. Su llegada me llenó de preguntas sobre qué significa ser padre. Pero el verdadero detonante fue un mensaje de mi papá en el Día del Padre. Sentí rabia: ¿cómo se atreve a felicitarme cuando nunca estuvo? Ese enojo me llevó a un proceso terapéutico que inspiró esta obra y me hizo ver cuántas personas cargan esa misma herida”.
El montaje combina creatividad escénica con símbolos cargados de memoria. La escenografía, inspirada en un balón de fútbol, evoca tanto el cuarto de un niño como el vínculo frágil entre un padre y un hijo. Vestuario, objetos y proyecciones contribuyen a recrear la intimidad emocional de la historia.
El arte como un mensaje urgente sobre la paternidad
Ortiz no evade la dimensión social de su propuesta.
“En México, la figura materna es pilar, pero la paternidad a menudo queda en segundo plano. Hemos normalizado la ausencia del padre, asumiendo que la crianza es tarea exclusiva de las madres. Esta obra busca desafiar esa idea y abrir la conversación sobre el rol activo que los padres deben tener en la vida de sus hijos”.
Con ello, Las Calcetas de mi Padre se convierte no solo en teatro íntimo, sino también en un llamado urgente a replantearnos como ser padres, desde la presencia, la responsabilidad y el afecto.
La obra plantea preguntas incómodas, pero necesarias: ¿cómo se aprende a ser padre cuando no se tuvo un ejemplo presente?, ¿qué heridas deja la ausencia?, ¿cómo se transforma el dolor en legado positivo para los hijos? Desde esa sinceridad, Daniel Ortiz propone un camino de reconciliación para todos, hijos y padres, en la construcción de familias más sanas.
¿Dónde vemos Las calcetas de mi padre?
La segunda temporada inicia el sábado 13 de septiembre a las 17:30 h en el Teatro La Capilla, con dos padrinos muy especiales: los exfutbolistas y comentaristas deportivos Carlos Hermosillo y Cesilio de los Santos. La temporada continuará hasta el 13 de diciembre (excepto el 1 de noviembre), con funciones los sábados a las 18:00 hrs.
Cultura
El Ballet Folklórico de México celebra a Amalia Hernández y su legado
Ciudad de México.– El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández conmemorará el 108 aniversario del natalicio de su fundadora con dos presentaciones magistrales en el Palacio de Bellas Artes, para honrar a la madre y promotora de la danza folklórica. El Ballet estará acompañado por dos de las instituciones artísticas más importantes del país: la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional.
Un homenaje con raíces familiares
Salvador López López, director general del Ballet e integrante de la tercera generación de la familia Hernández, subrayó que estas funciones son un homenaje no solo a la creadora, sino a la mujer que dejó una herencia de identidad y unidad.
“Cada función es también un acto de memoria familiar; no solo celebramos a Amalia como artista, sino a la abuela y a la madre que sembró en nosotros la convicción de que la danza puede transformar vidas”, señaló.
Por su parte, Viviana Basanta Hernández, hija de Amalia y actual directora artística, destacó que el legado de su madre sigue siendo vigente porque se construyó desde el seno familiar:
“Mi madre nos enseñó que el folklore es identidad, es bailar juntos para recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos”.
Diálogo entre tradición y modernidad
La Sala Principal del Palacio de Bellas Artes será escenario de un encuentro entre el folklore mexicano y el ballet clásico gracias a la colaboración con la Compañía Nacional de Danza; el domingo 21 de septiembre a las 20:30 horas.
Una semana después, el 28 de septiembre a las 20:30 horas, la Orquesta Sinfónica Nacional sumará su fuerza interpretativa al espectáculo.
Ambas galas consolidan la visión de Amalia Hernández de hacer dialogar a México con el mundo a través del arte, mostrando que la tradición y la modernidad no son opuestas, sino complementarias.
El legado vivo de Amalia Hernández
Fundado en 1952, el Ballet Folklórico de México ha llevado la riqueza cultural del país a los escenarios más importantes del mundo. Con 66 años de presentaciones ininterrumpidas en el Palacio de Bellas Artes, la compañía se ha convertido en un referente artístico y cultural, reconocido como un patrimonio vivo de la nación.
La propuesta estética de Amalia Hernández transformó la manera de mostrar la danza tradicional: la dotó de narrativa escénica, de color, de música y de carácter universal. Más de siete décadas después, su influencia sigue inspirando a nuevas generaciones.
Si bien el Ballet Folklórico es un símbolo artístico internacional, sus integrantes insisten en que el motor que lo mantiene vivo es la familia Hernández. La unión entre abuela, hija y nietos en la dirección ha preservado intacta la esencia de Amalia.
En palabras de Basanta Hernández, “el folklore es bailar en comunidad, pero también recordar que sin raíces no hay alas”. Esa visión familiar explica por qué cada presentación es un recordatorio de que la cultura mexicana no solo se baila, también se hereda.
