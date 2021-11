El desfile de Día de Muertos en siete postales

Ciudad de México.- La cantante Tania Libertad ofreció este domingo un concierto homenaje al compositor Armando Manzanero, fallecido en diciembre pasado, que puso el broche de oro al Festival Internacional Cervantino (FIC).

La artista rindió tributo a quien fuera su íntimo amigo, acompañada en algunos temas por la cantante mexicana Joaquina Mertz y Juan Pablo Manzanero Blum, hijo del compositor.

Para dar cierre a la edición 49 del Cervantino, Tania Libertad ofreció el espectáculo Contigo Aprendí, en el que mostró la aportación musical de Manzanero a la música latinoamericana.

“Tengo mucho conocimiento de la obra de Armando y por eso se me hizo difícil hacer una selección muy pequeña de un compositor que tiene entre 800 y mil canciones. Escogí las canciones más representativas de su obra, no hice todo en bolero, hice un poco de blues, soul, música negra peruana, incluso de danzón; mezclé ritmos para que se pudiera notar el carácter universal de Armando Manzanero, que se pueden cantar de muchas maneras”.

Así lo mencionó Tania Libertad durante su presentación en vivo.

YA VISTE: Con “Amor eterno” despidieron a octavio Ocaña en Tabasco

Así fue el concierto

Para iniciar, las pantallas del escenario transmitieron una pequeña reseña de la obra y vida del maestro Manzanero, todo al ritmo de un bolero romántico, para dar paso a la llegada de Tania, quien inició la noche con Te extraño, Dormir Contigo y Esperaré.

Estos temas contaron con un ritmo clásico de bolero y hasta danzón, ofreciendo así una muestra de la versatilidad musical de Tania Libertad a lo largo de la velada. También interpretó los temas Nada Personal, Cuando Estoy Contigo, y Señor Amor.

A la mitad de la noche, Tania invitó a Joaquina Mertz al escenario, con quien interpretó Perdóname. De esta forma le cedió el micrófono para interpretar en solitario Me vuelves loca, una versión femenina del clásico Me vuelves loco, Salud cariño, Tal vez, quizás y No. Adoro y Todavía fueron los temas consiguientes, mismos que dieron paso a Yo sé que volverás.

Otro de los invitados de la noche fue Juan Pablo Manzanero, acompañándola, Amando sin amar, de su autoría y El Ciego, composición favorita de su padre. En dueto con Tania, el dúo interpretó un collage creado por Manzanero, donde se comparten los temas Somos novios, contigo aprendí, Mía y No sé tú en uno solo.

La última parte de la velada contó con la interpretación de Como yo te amé, Por debajo de la mesa y Esta tarde vi llover, canción que cantó en conjunto a sus dos invitados de honor y el público.

Como muestra de agradecimiento y en cuadro a las celebraciones de Día de Muertos, Tania cantó La llorona, con Joaquina Mertz, seguido de Vámonos, en honor a José Alfredo Jiménez.

La noche concluyó con Gracias a la vida, y Alfonsina y el mar, la cual cantó a capella, culminando con su voz sin apoyo del micrófono para ser ovacionada con todo el público de pie.

El público podrá acceder a la programación desde cualquier parte del mundo, a través de festivalcervantino.gob.mx y la plataforma Contigo en la distancia (contigoenladistancia.cultura.gob.mx).

(Con información del FIC)

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube